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लोगों के लिए मददगार बन रहा पुलिस का स्पेशल चैट बॉट; बिना पहचान बताए दे सकते हैं सूचना

लोगों के लिए मददगार बन रहा पुलिस का स्पेशल चैट बॉट. ( Photo Credit: Varanasi Police X Handle )

वाराणसी: समाज में हो रही अनैतिक गतिविधियों की जानकारी लोग पुलिस को देना जरूर चाहते हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ और झमेले में न पड़ना पड़े, ऐसा सोचकर आपराधिक कृत्यों की जानकारी नहीं देते हैं. ऐसे में लोगों को समस्या न हो और पुलिस तक सटीक सूचना पहुंच सके इसके लिए वाराणसी रेंज में पुलिस ने व्हाट्सएप चैट बॉट की शुरुआत की है. इसे पुलिस मित्रता का नाम भी दिया गया है. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत बिना अपनी पहचान उजागर किए पुलिस तक पहुंचा सकता है. शिकायत ऑडियो-वीडियो और अन्य माध्यमों से दी जा सकती है. बड़ी बात यह है कि 6 महीने पहले शुरू हुई सेवा में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों ने आपराधिक गतिविधियों की जानकारी दी है. DIG रेंज वैभव कृष्णन ने बताया कि यह सुविधा पहली बार वाराणसी रेंज के तीन जनपद गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर में शुरू हुई है. इसका नाम पुलिस सतर्क मित्र दिया गया है. इसमें रेंज के तीनों जनपदों में किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि अनैतिक गतिविधि या अवैध कृत्य होते देखता है, तो वह उसकी तत्काल सूचना व्हाट्सएप बॉट पर दे सकता है. सूचना देने वाले की गोपनीयता बनी रहेगी और बिना नाम, पता बताएं उसकी सूचना पुलिस तक पहुंच सकेगी. पुलिस त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई कर रही है. लोगों के लिए मददगार बन रहा पुलिस का स्पेशल चैट बॉट. (Video Credit: ETV Bharat)