लोगों के लिए मददगार बन रहा पुलिस का स्पेशल चैट बॉट; बिना पहचान बताए दे सकते हैं सूचना
अब तक 1000 लोगों ने इसमें अपनी शिकायत दर्ज की है. इससे अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 7:10 AM IST
वाराणसी: समाज में हो रही अनैतिक गतिविधियों की जानकारी लोग पुलिस को देना जरूर चाहते हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ और झमेले में न पड़ना पड़े, ऐसा सोचकर आपराधिक कृत्यों की जानकारी नहीं देते हैं. ऐसे में लोगों को समस्या न हो और पुलिस तक सटीक सूचना पहुंच सके इसके लिए वाराणसी रेंज में पुलिस ने व्हाट्सएप चैट बॉट की शुरुआत की है.
इसे पुलिस मित्रता का नाम भी दिया गया है. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत बिना अपनी पहचान उजागर किए पुलिस तक पहुंचा सकता है. शिकायत ऑडियो-वीडियो और अन्य माध्यमों से दी जा सकती है. बड़ी बात यह है कि 6 महीने पहले शुरू हुई सेवा में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों ने आपराधिक गतिविधियों की जानकारी दी है.
DIG रेंज वैभव कृष्णन ने बताया कि यह सुविधा पहली बार वाराणसी रेंज के तीन जनपद गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर में शुरू हुई है. इसका नाम पुलिस सतर्क मित्र दिया गया है.
इसमें रेंज के तीनों जनपदों में किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि अनैतिक गतिविधि या अवैध कृत्य होते देखता है, तो वह उसकी तत्काल सूचना व्हाट्सएप बॉट पर दे सकता है.
सूचना देने वाले की गोपनीयता बनी रहेगी और बिना नाम, पता बताएं उसकी सूचना पुलिस तक पहुंच सकेगी. पुलिस त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई कर रही है.
पहली बार शुरू हुई है चैट बॉट सेवा: DIG वैभव कृष्णन ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों में सूचना देने में हिचक होती है. उनको लगता है कि उनसे पुलिस पूछताछ न करें, जो सूचना हमारे पास हो वह बिना पूछताछ के हम उन्हें दे सकें.
इसके तहत यह चैट बॉट विकसित किया गया है. इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें कोई भी मैसेज या वीडियो भेजेगा तो उसका कोई डिटेल भी डिटेल हमारे पास नहीं आएगा.
व्यक्ति का नंबर, नाम हमारे पास नहीं होगा केवल सूचना आएगी. इसमें व्यक्ति फोटो, वीडियो, लोकेशन, ऑडियो, टेक्स्ट कुछ भी भेज सकते हैं. इसके बाद संबंधित अधिकारी उसको देखते हैं.
6 महीने में 1000 शिकायत: उन्होंने बताया कि इस बॉट का परिणाम है कि विभिन्न आपराधिक गतिविधियां जैसे शराब की तस्करी, अवैध खनन, गौ-तस्करी जैसे अपराध में कमी आई है. बीते 6 महीने में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं.
अब तक 1000 लोगों ने इसमें अपनी शिकायत दर्ज की है और इससे अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली है. इसमें गाड़ियां सीज हुई हैं, लोगों पर कार्रवाई हुई है. इसके साथ ही तस्करी पर नियंत्रण लगा है.
उन्होंने बताया कि इस पर शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7839860411 और QR कोड दोनों उपलब्ध कराया गया है. कोई भी व्यक्ति स्कैन करके अपना मैसेज भेजेगा और उस पर जो प्रक्रिया बताई जाएगी उसका पालन करके अपनी बात लिख सकता है. इसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है.
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