कोडिन कफ सिरप तस्करी; वाराणसी पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार, कई शेल कंपनियों के नाम आए सामने

वाराणसी : "जहरीले कफ सिरप तस्करी" मामले में वाराणसी पुलिस ने पांच आरोपियों की गिरफ्तारी करके बड़ी खुलासा किया है. बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैले इस अवैध कारोबार में सरगना शुभम जायसवाल के अलावा कई लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है. पकड़े आरोपी कोडिन कफ सिरप के अवैध कारोबार से मिली धनराशि सोने और हवाला के जरिए फर्जी शेल कंपनियों के खातों में ट्रांजेक्शन करते थे. पुलिस ने सारनाथ, रोहनिया से संचालित कई अवैध कंपनियों का पता लगाया है.

जानकारी देतीं एडीसीपी नीतू कात्यायन. (Video Credit : ETV Bharat)

एडीसीपी नीतू कात्यायन ने बताया कि वरुणा जोन में कफ सिरप की तस्करी से संबंधित दो मामले रोहनिया और सारनाथ थाने में दर्ज किए गए थे. रोहनिया थाने में दर्ज केस में तीन लोगों स्वप्निल केसरी, दिनेश यादव और आशीष यादव की गिरफ्तारी की गई है. सारनाथ के मामले में दो लोगों विष्णु पांडेय और लोकेश अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई है. आरोपी अवैध शेल कंपनियों को खोलने के बाद जीएसटी नंबर लेकर ड्रग एजेंसी से लाइसेंस लेते थे.





मामले की जांच से स्पष्ट हुआ कि पूरा कारोबार हवाला और फर्जी कंपनियों के सहारे चल रहा था. सिरप बांग्लादेश तक भेजे जाते थे. जहां 10 गुना अधिक दाम पर बेचा जाता था. शेल कंपनियों से किसी भी तरह के खरीद-फरोख्त नहीं होती थी. ये कंपनियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं और जाली जीएसटी बिल, ई-वे बिल और इनवॉयस बनाकर धनराशि का लेने देने करती थीं.