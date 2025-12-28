कोडिन कफ सिरप तस्करी; वाराणसी पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार, कई शेल कंपनियों के नाम आए सामने
शेल कंपनियां सारनाथ और रोहनिया से संचालित हो रही थीं. इन कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है.
वाराणसी : "जहरीले कफ सिरप तस्करी" मामले में वाराणसी पुलिस ने पांच आरोपियों की गिरफ्तारी करके बड़ी खुलासा किया है. बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैले इस अवैध कारोबार में सरगना शुभम जायसवाल के अलावा कई लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है. पकड़े आरोपी कोडिन कफ सिरप के अवैध कारोबार से मिली धनराशि सोने और हवाला के जरिए फर्जी शेल कंपनियों के खातों में ट्रांजेक्शन करते थे. पुलिस ने सारनाथ, रोहनिया से संचालित कई अवैध कंपनियों का पता लगाया है.
एडीसीपी नीतू कात्यायन ने बताया कि वरुणा जोन में कफ सिरप की तस्करी से संबंधित दो मामले रोहनिया और सारनाथ थाने में दर्ज किए गए थे. रोहनिया थाने में दर्ज केस में तीन लोगों स्वप्निल केसरी, दिनेश यादव और आशीष यादव की गिरफ्तारी की गई है. सारनाथ के मामले में दो लोगों विष्णु पांडेय और लोकेश अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई है. आरोपी अवैध शेल कंपनियों को खोलने के बाद जीएसटी नंबर लेकर ड्रग एजेंसी से लाइसेंस लेते थे.
मामले की जांच से स्पष्ट हुआ कि पूरा कारोबार हवाला और फर्जी कंपनियों के सहारे चल रहा था. सिरप बांग्लादेश तक भेजे जाते थे. जहां 10 गुना अधिक दाम पर बेचा जाता था. शेल कंपनियों से किसी भी तरह के खरीद-फरोख्त नहीं होती थी. ये कंपनियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं और जाली जीएसटी बिल, ई-वे बिल और इनवॉयस बनाकर धनराशि का लेने देने करती थीं.
फर्जी कंपनियों के जरिए हुआ करोड़ों का लेन-देन
नीतू कात्यायन के अनुसार दो फर्जी कंपनियां में करीब 13 करोड़ रुपये का डिपाजिट किया गया है. सारनाथ की कंपनी में करीब 10 करोड़ डिपोजिट किए गए थे. जिसमें 06-07 करोड़ का कैश और 03-04 करोड़ का आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजेक्शन मिला है. चारों ही कंपनियां शेल कंपनियां हैं. फिजिकल रूप से इनके पास खरीद-बिक्री का कोई भी सामान या माल नहीं है. जांच में 35 शेल कंपनियों की संलिप्तता पकड़ी गई है. फर्जी कंपनियों की जानकारी जुटाई जा रही है.
अपराध से अर्जित संपत्ति होगी कुर्क : एडीसीपी नीतू कात्यायन ने बताया कि तस्करी के नेटवर्क का खुलासा होने के बाद एलओसी जारी किया गया है. मुकदमे में चार्जशीट लगने के बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जाएगी. इसके बाद अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों की संपत्ति कुर्क कराई जाएगी.
