ETV Bharat / state

आतंक से सतर्कता; कोलकाता से नागपुर जा रहे संदिग्ध अफगान नागरिक को वाराणसी पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ में जुटी IB

वाराणसी मिर्जामुराद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया. यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड मिला.

हिरासत में संदिग्ध अफगान नागरिक.
हिरासत में संदिग्ध अफगान नागरिक. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : मिर्जामुराद थाना पुलिस ने कछवां रोड पर शनिवार शाम वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार अफगानी नागरिक को पकड़ा. उसके पास से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड मिला है. सूचना मिलने पर लोकल इंटेलीजेंस, आईबी मिर्जामुराद थाने पहुंचकर रिफ्यूजी कार्ड के सत्यापन में जुट गई है.



वाराणसी के मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय के अनुसार अफगानिस्तान के काबुल निवासी पीर बादशाह मध्य प्रदेश के नंबर की बाइक (एमएच 31 बीजी 9639) से कोलकाता से नागपुर जा रहा था. चेकिंग के दौरान संदेह होने पर उससे दस्तावेज मांगे गए तो उसके अफगानी होने की जानकारी हुई. उसके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं मिला. इसके अलावा वह अपनी पहचान और यात्रा संबंधी कोई आधिकारिक दस्तावेज भी नहीं दिखा सका. उसके पास से बरामद रिफ्यूजी कार्ड में पीर बादशाह पिता साह मूसा जन्मतिथि 31 मई, 1969 अंकित है. दुभाषी के जरिए पूछताछ के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है.


डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने बताया कि बिना अधिकारिक दस्तावेज के अफगानी नागरिक के भारत आने की सूचना पर LIU, IB एवं खुफिया तंत्र एक्टिव हो गया है. विभाग जांच में जुटा है कि यह अफगानी नागरिक कैसे भारत पहुंचा और किस रास्ते होकर कहां जाना चाह रहा था. व्यक्ति के पास से एक बैग, एक एंड्रॉइड मोबाइल और ₹300 मिले हैं. रिफ्यूजी कार्ड की जांच की जा रही है. मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है. अधिकारियों के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

VARANASI POLICE NEWS
AFGHAN NATIONAL ARRESTED
VIGILANT AGAINST TERROR
संदिग्ध अफगान नागरिक
AFGHAN NATIONAL ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.