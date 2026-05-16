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बीएचयू में युवाओं के लिए तैयार होगा फाइनेंस सेक्टर में स्टार्टअप का प्लान, एमओयू साइन

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE-BFSI) से जुड़ने वाले युवाओं और उभरते उद्यमियों को शानदार लाभ और अवसर मिलेंगे.

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एमओयू पर हस्ताक्षर.
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एमओयू पर हस्ताक्षर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 9:46 AM IST

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वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में नए उद्योगों को फाइनेंस सेक्टर में अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए ट्रेनिंग का जानकारी मिल सकेगी. इसके लिए नए एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत हो चुकी है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित अटल इनक्यूबेशन केंद्र और बीएफएसआई क्षेत्र कौशल परिषद (BFSI-SSC) ने एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी के तहत अटल इन्क्यूबेशन सेंटर परिसर में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा.

बीएफएसआई क्षेत्र कौशल परिषद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अंतर्गत कार्यरत है. यह पहल देश में BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) क्षेत्र में नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता को गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य BFSI-केंद्रित स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों को मेंटरशिप, क्यूरेटेड शैक्षिक संसाधन, प्रोटोटाइपिंग सुविधाएं तथा उद्योग नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराना है. इसके माध्यम से स्टार्टअप्स को भविष्य के व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए संस्थागत सहयोग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन देगा.

यह केंद्र हैकथॉन, उद्योग संगोष्ठियों, कौशल प्रमाणन गतिविधियों तथा क्यूरेटेड स्टार्टअप जैसे सहयोगात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर BFSI नए पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेगा. इसकी प्रमुख विशेषताओं में BFSI उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा संरचित मेंटरशिप, क्षेत्र-विशेष शिक्षण संसाधन एवं कार्यशालाएं तथा पायलट परियोजनाओं और संस्थागत साझेदारियों के अवसर शामिल हैं. समझौता ज्ञापन पर अटल इन्क्यूबेशन सेंटर की ओर से आचार्य प्रभारी प्रो. पीवी राजीव, तथा डॉ. नंद लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने हस्ताक्षर किए. वहीं BFSI-SSC की ओर से सौम्य रंजन, मुख्य परिचालन अधिकारी तथा सचिन शुक्ला, उत्पाद एवं विशेष परियोजनाओं के प्रमुख, हस्ताक्षरकर्ता रहे.

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STARTUP PLAN FOR YOUTH
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
ATAL INCUBATION CENTRE BHU
बीएफएसआई क्षेत्र कौशल परिषद
STARTUP PLAN FOR YOUTH AT BHU

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