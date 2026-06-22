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वाराणसी नगर निगम का AI Chat Box लोगों की पसंद बना; 15 दिनों 700 लोगों ने किया उपयोग

डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन हाऊस टैक्स जमा करने पर 12 फीसदी छूट दी जा रही है.

वाराणसी नगर निगम का AI Chat Box लोगों की पसंद बना.
वाराणसी नगर निगम का AI Chat Box लोगों की पसंद बना. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 6:58 AM IST

3 Min Read
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वाराणसी: नगर निगम द्वारा लोगों को दी गई AI Chat Box सुविधा पसंद आ रही है. लोगों ने बीते 15 दिनों में 30 लाख संपत्ति कर जमा किया है. बड़ी संख्या में लोगों ने समस्याओं को भी दर्ज किया है. घर बैठे अपनी शिकायत और संपत्ति कर आदि जमा करने की सुविधा 6 जून को शुरू हुई है. यह सुविधा देने वाला वाराणसी पहला नगर निगम बना है.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध सुविधा से भू स्वामी ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं. अब तक 700 से ज्यादा लोगों ने 30 लाख रुपए से ज्यादा का संपत्ति कर जमा किया है. लोगों का कहना है कि सुविधा उनके लिए अच्छी है. इससे पहले उन्हें निगम की लंबी कतारों में लगकर के टैक्स जमा करना पड़ता था, लेकिन अब वह किसी भी समय घर बैठे बिना किसी प्रेशर के अपना भुगतान कर सकते हैं.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

नगर निगम वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम वाराणसी उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बना है, जहां व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया गया है. इसके माध्यम से घर बैठे कोई भी अपना टैक्स जमा कर सकता है. जो अन्य शिकायतें हैं, वह भी दर्ज करा सकता है. अभी तक करीब 700 लोगों ने लगभग 30 लाख रुपए का संपत्ति कर जमा किया है.

12 फीसदी मिलेगी छूट: उन्होंने कहा कि इसमें जो जमा की गई रसीद है, वह व्हाट्सएप पर चली जाती है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छी सुविधा है. हम सभी स्वामियों से अनुरोध करेंगे कि वह इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपनी बात और अपना संपत्ति कर जमा करें.

डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हाऊस टैक्स पर 12 फीसदी छूट दी जा रही है. जबकि काउंटर पर 10 फीसदी छूट है. भवन स्वामी 15 जुलाई तक इसका लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसकी प्रकिया बहुत आसान है. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 860187 2601 है. कोई भी नागरिक वाराणसी का नागरिक अपने व्हाट्सएप पर इसे सेव कर सकता है.

जानें स्टेप बाइ स्टेप प्रक्रिया

  • सबसे पहले उपभोक्ता को Hi लिखना होता है.
  • इसके बाद आपसे भाषा पूछी जाएगी. आप अपनी भाषा का चयन करेंगे.
  • भाषा चयन के बाद अपना संपत्ति कर, मकान नंबर अंकित करना होगा.
  • इसके बाद बकाया जानना चाहते हैं या कुछ और जाना चाहते हैं, यह पूछा जाएगा.
  • इसमें से भू स्वामी को अपने सुविधा अनुसार ऑप्शन चुनना है.
  • आप बकाया जानना चाहते हैं तो बकाया पर क्लिक करेंगे.
  • इसके बाद मकान का पूरा विवरण, कितना संपत्ति कर बकाया है, वह सब दिख जाएगा.
  • इसके बाद नीचे भुगतान करें का ऑप्शन आएगा.
  • जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका ऑनलाइन माध्यम से भुगतान हो जाएगा.
  • आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही पेमेंट की स्लिप भी उपलब्ध हो जाएगी.

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