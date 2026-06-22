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वाराणसी नगर निगम का AI Chat Box लोगों की पसंद बना; 15 दिनों 700 लोगों ने किया उपयोग

वाराणसी: नगर निगम द्वारा लोगों को दी गई AI Chat Box सुविधा पसंद आ रही है. लोगों ने बीते 15 दिनों में 30 लाख संपत्ति कर जमा किया है. बड़ी संख्या में लोगों ने समस्याओं को भी दर्ज किया है. घर बैठे अपनी शिकायत और संपत्ति कर आदि जमा करने की सुविधा 6 जून को शुरू हुई है. यह सुविधा देने वाला वाराणसी पहला नगर निगम बना है.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध सुविधा से भू स्वामी ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं. अब तक 700 से ज्यादा लोगों ने 30 लाख रुपए से ज्यादा का संपत्ति कर जमा किया है. लोगों का कहना है कि सुविधा उनके लिए अच्छी है. इससे पहले उन्हें निगम की लंबी कतारों में लगकर के टैक्स जमा करना पड़ता था, लेकिन अब वह किसी भी समय घर बैठे बिना किसी प्रेशर के अपना भुगतान कर सकते हैं.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

नगर निगम वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम वाराणसी उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बना है, जहां व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया गया है. इसके माध्यम से घर बैठे कोई भी अपना टैक्स जमा कर सकता है. जो अन्य शिकायतें हैं, वह भी दर्ज करा सकता है. अभी तक करीब 700 लोगों ने लगभग 30 लाख रुपए का संपत्ति कर जमा किया है.