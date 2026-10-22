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वाराणसी में एयर शो; आसमान में विमानों का करतब देख गर्व से उछल पड़े लोग, ईटीवी भारत से कही ऐसी बात

वाराणसी ऐतिहासिक एयर शो ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : भारतीय वायुसेना के एयर शो 'विंग्स ओवर गंगा' का आगाज रिहर्सल के साथ 21 अक्टूबर से हो चुका है. तीन दिनों के एयर शो के दौरान नमो घाट (अस्सी घाट और गंगा नदी के ऊपर तक फ्लाईपास्ट) प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे के बीच देखा जा सकेगा. इसमें राफेल, सुखोई, तेजस (अस्सी कॉलसाइन के साथ), जगुआर और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम करतब दिखाएगी. साथ ही लोग सी-17 ग्लोबमास्टर विमान का सूर्यकिरण हॉक विमानों के साथ फ्लाईपास्ट और हेलीकॉप्टर से क्रूज़ पर जवानों का उतरना देख सकेंगे.

वाराणसी में एयर शो देखकर क्या बोले लोग. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) ऐतिहासिक एयर शो का गवाह बनने की चाह में काशी के लोग उत्साह के साथ गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं. अधिकारिक तौर पर एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को होगा. जिसमें 100 से ज्यादा विमान आसमान में अपने करतब दिखाएंगे.