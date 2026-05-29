ETV Bharat / state

BHU ट्रॉमा सेंटर में वर्ल्ड क्लास व्यवस्था; इजराइल के रामबम हॉस्पिटल की तर्ज पर हो रहा मरीजों का इलाज

इजरायल बेस मेडिकल हेल्प सिस्टम आने वाले दिनों में देश की आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा.

BHU ट्रॉमा सेंटर में वर्ल्ड क्लास इलाज की व्यवस्था.
BHU ट्रॉमा सेंटर में वर्ल्ड क्लास इलाज की व्यवस्था. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद क्रांतिकारी और जीवनरक्षक बदलाव देखने को मिल रहा है. देश के प्रमुख ट्रॉमा सेंटर (BHU) में अब एंट्री के साथ ही इजरायल के बड़े और सुप्रसिद्ध अस्पताल रामबम हॉस्पिटल के पैटर्न पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है. इस आधुनिक इजरायली मॉडल के लागू होने से यहां आने वाले गंभीर मरीजों को तत्काल सही ट्रीटमेंट मिलने लगा है. इस पैटर्न की खास बात यह है कि मरीज को छोड़कर उनके तीमारदारों और परिजनों को पर्ची कटाने या वॉर्ड ढूंढने के लिए भटकना नहीं है.

BHU ट्रॉमा सेंटर में वर्ल्ड क्लास व्यवस्था. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉ. सौरभ सिंह का कहना है कि इजराइल की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व में सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में जाना जाता है. इजरायल के हाईफाई शहर में स्थित रामबम हॉस्पिटल अपने आप में अनोखा और विश्व के ट्रॉमा सेंटर्स में सबसे बेस्ट ट्रॉमा सेंटर के रूप में डेवलप है. वहां के बहुत से डॉक्टर हमारे यहां स्पेशल केसे के लिए आते हैं और यहां के भी कई डॉक्टर वहां जाते हैं. ऐसे में जब हम वहां पहुंचे तो इजराइल में इस ट्रॉमा सेंटर की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर हम काफी प्रभावित हुए.

BHU ट्रॉमा सेंटर में वर्ल्ड क्लास इलाज की व्यवस्था.
BHU ट्रॉमा सेंटर में वर्ल्ड क्लास इलाज की व्यवस्था. (Photo Credit : ETV Bharat)

डॉ. सौरभ सिंह के अनुसार बीएचयू के ट्रामा सेंटर में पब्लिक हेल्प सिस्टम के साथ ही मरीजों को फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के लिए इजरायल के ही हेल्थ सिस्टम को लागू किया है. इस व्यवस्था को अस्पताल का ट्राइएज वे कहते हैं. ये व्यवस्था अस्पताल में आने वाले मरीजों को एंट्री के साथ ही इमरजेंसी के रूप में दी जाने वाली एक ऐसी हेल्थ ट्रीटमेंट व्यवस्था है, जो सिर्फ एम्स में लागू है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में इसे लागू किया गया है.

BHU ट्रॉमा सेंटर में वर्ल्ड क्लास व्यवस्था
BHU ट्रॉमा सेंटर में वर्ल्ड क्लास व्यवस्था. (Photo Credit : ETV Bharat)

डॉ. सौरभ सिंह ने बताया कि इसमें एक प्रारंभिक मूल्यांकन क्षेत्र बनाया गया है. जहां स्पेशलिस्ट नर्सेंज आने वाले मरीजों का सबसे पहले एक शॉट एनालिसिस करती हैं और यह समझने की कोशिश करती है कि दिक्कत क्या है और ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है. इसका उद्देश्य मरीजों की स्क्रीनिंग करना, उनकी प्रॉब्लम्स को ट्रेस करना और उसे मापना और उनकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता देना शामिल है. ताकि लाइफ थ्रेडनिंग कंडीशन में आपात स्थितियों वाले लोगों को तत्काल देखभाल मिल सके.


डॉ. सौरभ सिंह ने बताया कि हमने जांच के लिए लैब, वार्ड, आईसीयू, सिटी स्कैन सहित अन्य जांच के लिए फ्लोर पर रास्ता बनाया है जो अलग अलग रंग के स्टिकर्स से मरीजों और डॉक्टरों को इन जगहों तक पहुंचाता है. इसके साथ ही रेड ग्रीन येलो 3 जोन बनाए हैं. इसमें रेड जोन में आने वाले मरीजों को सबसे पहले एक राउंड शेप में बने काउंटर के जरिए निगरानी के साथ ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है. इसको राउंड शेप में बनाने का मकसद यही है कि हर कोने में डॉक्टर व नर्स की मौजूदगी रहे और वह मरीज को देखते हैं प्रारंभिक ट्रीटमेंट के बाद में भेज कर दवा आदि दी जाती है. उसके बाद ग्रीन जोन में यदि जरूरत है तो एडमिट नहीं तो फिर वहां से बाहर भेजा जाता है.

यह भी पढ़ें : BHU सहित 5 संस्थानों की रिसर्च; श्रीलंकाई DNA में मिले 57,000 साल के मानव सफर के प्रमाण

यह भी पढ़ें : सीबीआई जांच में बेदाग निकले: बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी की याचिका को लोकपाल ने किया खारिज

TAGGED:

BHU TRAUMA CENTER
RAMBAM HOSPITAL ISRAEL
WORLD CLASS TREATMENT AT BHU
VARANASI MEDICAL NEWS
VARANASI BHU TRAUMA CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.