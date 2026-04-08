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गोवर्धन योजना; वाराणसी के किसान गोबर की आमदनी से हो रहे मालामाल, जानें आपको कैसे मिलेगा लाभ

वाराणसी : गोवर्धन योजना किसानों के लिए आय का सशक्त स्रोत बनकर उभर रही है. यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है. वाराणसी में स्थापित इस परियोजना के माध्यम से लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं. योजना से जुड़कर किसानों को करोड़ों की आमदनी हो रही है.





गोवर्धन योजना; बायोगैस प्लांट (Photo Credit : ETV Bharat)

स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि कान्हा उपवन शाहंशाहपुर में स्थापित बायोगैस प्लांट, उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग की भूमि पर विकसित किया गया है. जिसे वाराणसी नगर निगम को 15 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान किया गया है. लगभग 7.9 एकड़ क्षेत्र में फैले इस प्लांट की स्थापना पर ₹26 करोड़ से अधिक की लागत आई है. यह प्लांट “वेस्ट टू वेल्थ” की अवधारणा को साकार करते हुए गोबर से बायोगैस, जैविक खाद और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार कर रहा है.







अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि इसके अंतर्गत गोपालकों को गोबर से आय प्राप्त हो रही है. किसानों को निःशुल्क जैविक खाद उपलब्ध कराई जा रही है. वाहन चालकों को बाजार दर से कम मूल्य पर कंप्रेस्ड बायो गैस या सीएनजी मिल रही है. इसके अतिरिक्त किसानों के खेतों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है तथा जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है.

