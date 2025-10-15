देव दीपावली पर काशी के घाटों पर मिलेंगे ओडीओपी प्रोडक्ट, जानिए और क्या होगा खास
देव दीपावली का त्योहार 4 नवंबर को मनाया जाएगा. गंगा घाटों पर पहली बार ओडीओपी प्रोडक्ट के स्पेशल स्टाल लगाए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 11:48 AM IST
वाराणसी : दीपावली (20 अक्टूबर) को लेकर काशी में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. दीपावली से पहले अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा. इन दोनों त्योहारों के बाद काशी में देव दीपावली का त्योहार 4 नवंबर को मनाया जाएगा. देव दीपावली को लेकर काशी में तैयारियां हो चुकी हैं. इस बार पहली मर्तबा काशी के गंगा घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्लानिंग के हिसाब से ओडीओपी प्रोडक्ट के स्पेशल स्टाल लगाए जाएंगे.
मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) हिमांशु नागपाल ने बताया कि दीपावली के साथ ही काशी के लिए देव दीपावली का विशेष महत्व है. दीपावली के बाद भी बनारस में उत्सव खत्म नहीं होता, बल्कि देव दीपावली तक चलता है. इस बार देव दीपावली पर काशी के गंगा घाटों पर ही लोकल फ़ॉर वोकल की झलक देखने को मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मौके पर लोकल चीजों की खरीदारी करने पर जोर दिया है. पीएम मोदी भी अपने देश के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं. ऐसे में काशी के रविदास घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट और नमो घाट पर ओडीओपी प्रोडक्ट के स्टाल लगाए जाएंगे.
देव दीपावली के लिए 12 लाख दीयों का आर्डर
सीडीओ के मुताबिक स्टाल लगाने के लिए लोकल कारीगरों से बातचीत की गई है. स्टालों पर लोकल कारीगरों के हाथों के बने प्रोडक्ट (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल) रखे जाएंगे. इनमें प्रमुख रूप से बनारसी कपड़े, साड़ियां, सूट, सजावट के समान और बनारस शरीफ पूर्वांचल के शिल्प और बुनकारी के अलावा कई तरह के प्रोडक्ट होंगे. अयोध्या के दीपोत्सव के लिए चार लाख मिट्टी के दीयों का आर्डर पहले ही मिल चुका है. पहले दीये कोलकाता सहित अलग-अलग जगह से मंगवाए जाते थे. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यूपी के लोकल कारीगरों (कुम्हारों) से दीये खरीदने के निर्देश हैं. इसलिए बनारस से चार लाख दीये अयोध्या भेजे जाएंगे. बनारस की देव दीपावली के लिए 12 लाख दीयों का आर्डर दिया गया है.
