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वाराणसी में ग्रह-नक्षत्रों की OPD, 250 रुपये में बनते हैं बिगड़े काम, जानिए बीमारियों के इलाज का क्या है कनेक्शन?

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में एक ऐसी अनोखी ज्योतिष ओपीडी का संचालन हो रहा है, जहां बीमारियों के लिए बिगड़े ग्रहों का इलाज किया जाता है. धर्मशास्त्र विभाग द्वारा लंबे समय से चलाई जा रही इस ओपीडी को अब और हाईटेक कर दिया गया है. यहां अब आठ अलग-अलग विषयों में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, जो भविष्य में ग्रहों की चाल से होने वाली गंभीर बीमारियों के प्रति आपको पहले ही आगाह कर देगा, आइए जानते हैं कैसे होता इलाज...

यहां सिर्फ आपकी समस्या का समाधान ही नहीं मिलेगा बल्कि धर्मशास्त्र के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए विद्धान भी मौजूद होगें. सिर्फ 250 रुपए के अंदर ही आपको अपनी समस्या का समाधान यहां पर कुंडली और ग्रहों की बदली हुई चाल के आधार पर मिल जाएगा. ये अनोखी ओपीडी कुछ घंटे के लिए ही खुलती है. काशी ही नहीं देश के नामचीन विद्वान और ज्योतिष से जुड़े जानकार आपकी समस्याओं को न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि उसे शास्त्रीय विधि से हल भी करते हैं.

लंबे वक्त से इसका संचालन हो रहा है, लेकिन अब इसमें बहुत सी ऐसी चीजों को शामिल किया गया है, जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है. ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि आपके भविष्य और आपकी दिक्कतों को सुधारने और खत्म करने के लिए बताए गए उपाय और ग्रहों के आधार पर उसके निराकरण का वह तरीका है जो अनादि काल से चला आ रहा है .

ओपीडी में आनादि काल से निराकरण: बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग स्थित पंचांग यूनिट में इसके एक डेडिकेटेड एयरकंडीशन कार्यालय भी बनाया गया है. यहां पर सप्ताह में 6 दिन कक्षाएं पूरी होने के बाद दोपहर 3.30 से शाम 5 बजे तक ओपीडी चलाई जाती है. हर दिन करीब 10 से ज्यादा लोग यहां आ रहे हैं. इन सुविधाओं के साथ ये ओपीडी आपको आने वाली बीमारियों को लेकर भी अलर्ट करने का काम कर रही है. इस बारे में प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर सुभाष पांडेय का कहना है कि ये ओपीडी अपने आप में अनूठी और लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है.

2016 से चल रही ओपीडी: अगर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है तो उस समाधान को कैसे और किस रूप में पूरा करना है, उसके लिए संबंधित एक्सपर्ट प्रोफेसर और ज्योतिषाचार्य को जिले से बाहर ले जाने पर 21 हजार और जिले में 11 हजार रुपये देने होते हैं, वाहन का खर्च अलग से देना होगा. इसमें 50 फीसदी दक्षिणा भी शामिल है, इससे पहले बीएचयू में सिर्फ कुंडली देखने और बनाने की ही सुविधा थी. जिसकी फीस 100 रुपये ही होती थी. ओपीडी 2016 से चल रही है लेकिन अब इसमें बहुत कुछ नया जोड़ा गया है.

मुहुर्त निकलवाने से लेकर अन्य कार्य के लिए जानकारी लेने पर 250 रुपए का ही भुगतान करना होता है. ये पेमेंट किसी विद्वान या ज्योतिष को नहीं बल्कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ही इसी विभाग में एक पर्ची के रूप में काटा जाता है. पैसा जमा होता है, पर्ची कटती है और फिर आप जैसे डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके क्लीनिक में पहुंचते हैं. वैसे ही यहां पर निर्धारित ज्योतिष या जानकार के पास आपको भेजा जाता है.

अस्पताल की तर्ज पर ज्योतिषी ओपीडी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पांडेय का कहना है कि बीएचयू में पहली बार ज्योतिष ओपीडी को अस्पताल की तर्ज पर 8 विषयों में स्पेशलाइज्ड किया गया है. जन्म कुंडली, मुहर्त तिथि, विवाह-मेलापक वास्तु के आधार पर जमीन का नक्शा बनाने मिट्टी में स्धार, रत्नधारण और कर्मकांड कराने वाले लोगों को बांटकर ज्योतिषी परामर्श और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है.

कौन से ग्रह के बिगड़ने पर से क्या होता: अंकगणितीय और ग्रहों की चाल के हिसाब से इसका आकलन किया जाता है. कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा के आधार पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको किस ग्रह के बिगड़ने या किस ग्रह के कमजोर होने से कौन सी गंभीर बीमारी भविष्य में हो सकती है, क्योंकि ये नॉर्मली देखा जाता है कि लोग गंभीर बीमारी के अंतिम स्टेज या फिर मिडिल स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं. जिसकी वजह से कई बार उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है. कई बार तो जान का जोखिम बन जाता है.

कुंडली देखकर पहले से कर सकते अलर्ट: अपनी कुंडली के अनुसार आप उचित उपाय और प्रिकॉशन ले सकते हैं. पहले से ही यदि आपको कोई गंभीर बीमारी की स्थिति ग्रहों के हिसाब से बन रही है, तो आपको पहले ही सचेत कर दिया जाता है. उस हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए आप इन बीमारियों से बच सकते हैं. इसलिए गंभीर से गंभीर बीमारी के भविष्य को देखकर किसी भी जातक की कुंडली के आधार पर उसको अलर्ट करना और उसके जीवन को सुरक्षित रखना भी इस ओपीडी का मेन काम है.

ओपीडी में ग्रहों को ठीक कर होता इलाज (Photo Credit; ETV Bharat)

यहां पर हर रोज बहुत से लोग आ रहे है. खुद ऐसे डॉक्टर भी आ रहे हैं जो लोगों का इलाज करते हैं. अपनी बेटी के भविष्य और उम्र के साथ बेहतर रिश्ते की तलाश कर रहे गुलाब शंकर मिश्रा का कहना है कि मेरे 2 बच्चे हैं. दोनों एमबीबीएस करके डॉक्टर बन चुके हैं. हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं, आज भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है. बेटी की शादी को लेकर 2 सालों से परेशान हूं. यहां के बारे में सुना तो गुरु जी से राय लेने आया. उन्होंने जो चीज बताईं सुनकर बहुत अच्छा लगा. सॉल्यूशन भी बताया और भविष्य की चिताओं से मुक्ति भी मिली.

ग्रहों की ओपीडी (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं बतौर चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे प्रियव्रत मिश्रा का कहना है कि मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम पर्चा लिख कर देते हैं. वैसे ही पंडित जी ने भी हमारी समस्याओं को सुनकर कुंडली देखकर ग्रहों की चाल के हिसाब से उसका निराकरण और निदान बताया है. ये ओपीडी अनोखी है अपनी भविष्य की तमाम चिंताओं और सवालों के साथ यहां आया था और मुझे इसका निष्कर्ष मिला.

इस दिन मिलेंगे ये एक्सपर्ट-

सोमवार प्रो. गिरिजाशंकर

मंगलवार प्रो. विनय कुमार पांडेय व डॉ. रामेश्वर शर्मा

बुधवार प्रो. रामजीवन मिश्र

बृहस्पतिवार प्रो. शत्रुन्न त्रिपाठी व ड्रॉ. रामेश्वर शर्मा

शुक्रवार प्रो. सुभाष पांडेय

शनिवार डॉ. सुशील कुमार गुप्ता परामर्श देंगे

(समय दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक).





कुंडली देखकर या चक्र देखकर बताते बीमारी: प्रो. सुभाष का कहना है कि वैदिक ज्योतिष में शरीर को ही ब्रह्मांड माना गया है. ग्रह शरीर के सभी हिस्से को कंट्रोल करते हैं, कोई भी ग्रह जब नीच, अस्त, वक्री या 6-8-12 भाव में आकर पीड़ित होता है, तो उससे जुड़ी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ग्रहों की चाल के हिसाब से हम कुंडली देखकर या चक्र देखकर यह बता सकते हैं कि भविष्य में कौन सी बीमारी किस ग्रह के कारण आ सकती है. वर्तमान में किस ग्रह की खराब स्थिति की वजह से किस बीमारी से कौन व्यक्ति ग्रसित है. उसका उपाय भी होता है और भविष्य में उससे अलर्ट करने की कोशिश भी की जाती है.

परामर्श का पर्चा (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्रहों को ऐसे करें मजबूत: ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर सुभाष पांडेय कहते हैं कि कुंडली देखकर हम ये नहीं कहते कि आपको ये बीमारी होगी. हम कहते हैं, इस ग्रह को मजबूत करो, ताकि इम्युनिटी बढ़े, जैसे सूर्य के लिए सुबह धूप में बैठना, पिता की सेवा करना, चंद्रमा के लिए पानी ज्यादा पीना, शांत रहना, मंगल के लिए ब्लड डोनेट करना, ये उपाय बीमारी से पहले बचाव हैं. क्योंकि ज्योतिष सिर्फ संकेत देता है, डायग्नोसिस नहीं करता. बस हम यही उपाय बताकर आपको आने वाले खतरे से आगाह करते हैं, ताकि आप अपने दिनचर्या को बेहतर बनाते हुए सतर्क हों जाएं.



ग्रहों की चाल और बीमारियां-



1.सूर्य को राजा और तेज का कारक माना जाता है. इसके कमजोर होने से हड्डी और दिल, आंख सिर का कारक है. सूर्य के कमजोर होने या बिगड़ने पर हाई बीपी, हार्ट अट्रैक, बुखार सिरदर्द, हड्डी टूटना, कमजोर नजर, बाल झड़ना होता है.



2.चंद्रमा को मन और पानी का कारक माना जाता है. चंद्रमा मन, फेफड़ा, खन, कफ, पानी का कारक, बिगड़ने पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद न आना अस्थमा सर्दी-जुकाम, खून की कमी महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम होती है.



3.मंगल को खून और मसल्स का कारक मानत हैं. मंगल ब्लड, मसल्स, ऑपरेशन, चोट्र का कारक है. बिगड़ने पर, एक्सीडेंट, जलना कटना, ऑपरेशन, हाई बीपी, पिंपल्स बवासीर, गर्भपात या ऐसा कोई भी घटनाक्रम जिसमें खून निकलने या चोट लगने की ज्याद आशंका होती है.



4.बुध को नसें स्किन और दिमाग का कारक कहा जाता है. बुध नर्वस सिस्टम. स्किन, छाले होना, इसके बिंगड़ने पर स्किन एलर्जी, स़फेद दाग, गूंगापन, हकलाना, नसों में दर्द, याददाश्त कमजोर होती है.



5.गुरु (बृहस्पति) को लिवर और फैट का क्रारक कहते हैं, गुरु लिवर, पेट, चर्बी, थायराइड का कारक ग्रह है. इसके बिगड़ने पर मोटापा, लिवर फैटी, शुगर, थायराइड, पीलिया, पेट में गैस कैंसर तक हो सकता है.



6.शुक्र को किडनी और प्राइवेट् पार्ट्र का कारक ग्रह मानते हैं. शुक्र किडनी, आंख, प्रजनन तंत्र, शुगर का कारक है. बिगडने पर किडनी, स्टोन, यूरिन इंफेक्शन, ड्रायबिटीज, मोतियाबिंद, पुरुष, महिला में इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है.



7.शनि को पैर, घुटना और पुरानी बीमारी क कारक मानते हैं, शनि हड्डी के जोड, पैर, घुटना, दांत, पुरानी बीमारी की वजह बनता है. इसके बिगड़ने पर, गठरिया, घटने में दर्द, लकवा, पैर में फ्रैक्चर, कब्ज, दांत दर्द, लंबी च़लने वाली बीमारी होती है.



8.राहु को ज़हर और अचानक बीमारी की वज़ह मानते हैं और राहु का असर जहर, नशा, भ्रम, अचानक बीमारी का कारक होता है. बिगडने पर, कैंसर जहरीले कीड़े का काटना, फ़ूड पॉइजनिंग, नशे की लत, भूत-प्रेत बाधा जैसा भ्रम होता है.



9.केतु को इंफेक्शन और ऑपरेशन की वज़ह माना जाता है. केतु घाव, इंफेक्शन, एलर्जी का कारक है. इसके बिगड़़ने पर, बार-बार बुखार, घाव न भरना, कुत्ते का काटना, बाल डड़ना ऑपरेशन हो सकता है.





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