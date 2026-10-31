वाराणसी में एनकाउंटर; असलहा तस्करों से मुठभेड़ में कांस्टेबल को गोली मारने वाले दो अन्य बदमाश भी मुठभेड़ में गिरफ्तार
लंका थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात असलहा तस्करों की तलाश में दबिश देने पुलिस टीम पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:57 AM IST
वाराणसी : लंका थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पुलिस कांस्टेबल को गोली मारने की सनसनीखेज घटना में शामिल दो अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अंजनी झा और राजू तिवारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा कि पुलिस जब दोनों बदमाशों को लेकर सामनेघाट इलाके में छिपाकर रखे गए असलहे बरामद करने पहुंची तो उन्होंने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है. घायल बदमाशों को उपचार के लिए बीएचयू स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है.
बता दें, लंका थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात असलहा तस्करों की तलाश में दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. अचानक हुए इस हमले में कांस्टेबल अमित शुक्ला को तीन गोलियां लगीं. पेट, पीठ और हाथ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, पुलिस ने पीछा करते हुए लोटूबीर के पास मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के पैर में गोली लगी. उसे ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है.
डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने बताया कि कांस्टेबल अमित शुक्ला को गोली मारने की घटना में शामिल दो अन्य बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार प्रयास कर रही थीं. इसी क्रम में पुलिस ने अंजनी झा और राजू तिवारी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में दोनों ने सामनेघाट इलाके में असलहे छिपाए जाने की जानकारी दी थी.
डीसीपी के मुताबिक पुलिस टीम जब दोनों बदमाशों को लेकर हथियार बरामद करने पहुंची तो उन्होंने छिपाए गए असलहों से पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है. दोनों को उपचार के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. कांस्टेबल अमित शुक्ला की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.