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वाराणसी में एनकाउंटर; असलहा तस्करों से मुठभेड़ में कांस्टेबल को गोली मारने वाले दो अन्य बदमाश भी मुठभेड़ में गिरफ्तार

वाराणसी में एनकाउंटर. एक असलहा तस्कर गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : लंका थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पुलिस कांस्टेबल को गोली मारने की सनसनीखेज घटना में शामिल दो अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अंजनी झा और राजू तिवारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा कि पुलिस जब दोनों बदमाशों को लेकर सामनेघाट इलाके में छिपाकर रखे गए असलहे बरामद करने पहुंची तो उन्होंने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है. घायल बदमाशों को उपचार के लिए बीएचयू स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

बता दें, लंका थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात असलहा तस्करों की तलाश में दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. अचानक हुए इस हमले में कांस्टेबल अमित शुक्ला को तीन गोलियां लगीं. पेट, पीठ और हाथ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, पुलिस ने पीछा करते हुए लोटूबीर के पास मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के पैर में गोली लगी. उसे ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है.