बनारस में नया ट्रैफिक प्लान लागू; राजघाट पुल बड़े और भारी वाहनों के लिए बंद, सिर्फ टू-व्हीलर को मिलेगी एंट्री

डायवर्जन 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक लागू रहेगा. राजघाट और सामने के पुल से सवारी वाहन, हल्के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

बनारस के राजघाट पुल पर आज से सिर्फ दो पहिया वाहनों को मिलेगी एंट्री. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 1:16 PM IST

वाराणसी: बनारस में नया ट्रैफिक प्लान आज यानी शनिवार से लागू कर दिया गया है. इसके तहत राजघाट पुल भारी और बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है. सिर्फ टू-व्हीलर ही पुल पर जा सकेंगे. चार पहिया गाड़ियों के साथ ही आटो समेत अन्य गाड़ियों को पूर्णतया बंद कर दिया गया है.

दरअसल, राजघाट के पुल के जरिए शहर में आने वाले वाहनों के चलते दोनों छोर पर भीषण जाम लगने लगा है, जिसको देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने नया प्लान लागू किया है. ये कवायद पुल की मरम्मत के लिए की गई है.

बनारस में राजघाट पुल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गंगा नदी के ऊपर अंग्रेजों के समय का बना हुआ है. यह बनारस को बिहार से कनेक्ट करने का सबसे पुराना और बेहतरीन रास्ता है. राजघाट पुल पर शनिवार से तीन और चार पहिया वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है.

सिर्फ पैदल और दो पहिया वाहन चालकों को ही इधर से जाने की अनुमति दी गई है. सुबह 9:00 से 10:00 और दोपहर डेढ़ से 2:30 बजे तक एक-एक घंटे से स्कूल के वाहनों को जाने की छूट दी जाएगी. एडीसीपी यातायात अंशुमान मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को ही ट्रायल किया गया था. ट्रायल के तौर पर व्यवस्थाओं को जांच कर कैंट पड़ाव मार्ग पर मालवीय पुल जिसे राजघाट के पुल के नाम से जाना जाता है, उस पर डायवर्जन लागू किया गया है.

एडीसीपी का कहना है कि ड्रेनेज स्पॉट एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत के कार्य के कारण यातायात को डायवर्ट किया गया है. यह डायवर्जन 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक लागू रहेगा. राजघाट और सामने के पुल से सवारी वाहन, हल्के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

राजघाट पुल से दोपहिया वाहनों और एक-एक घंटे के लिए स्कूली वाहनों को ही निकाला जाएगा. बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर चौराहे और मालवीय चौराहे पर अधिक दबाव होने के कारण विश्व सुंदरी पुल डाफी टोल प्लाजा के बीच अंडरपास पर जर्सी बैरियर लगाया जाएगा, ताकि जाम न लगे.

पुल पर मरम्मत के दौरान चंदौली से वाराणसी की तरफ आने वाले हल्के व भारी माल वाहनों व बस को रामनगर चौराहे से टेंगरा मोड़ विश्व सुंदरी पुल डाफी टोल प्लाजा होते हुए मोहन सराय व चंदौली रिंग रोड होते हुए वाराणसी में भेजा जाएगा. यदि किसी को कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर 7317202020 पर संपर्क कर सकता है.

