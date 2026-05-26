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आंगनबाड़ी केंद्रों पर नन्हे-मुन्ने सीखने लगे ककहरा, प्री स्कूलिंग के तर्ज पर बनारस में शुरू हुआ नया कॉन्सेप्ट

जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में यह अभिनव पहल तेजी से आकार ले रही है. आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को केवल पोषण ही नहीं, बल्कि खेल-आधारित शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से स्कूल के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है. इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों में स्कूल के प्रति रुचि विकसित करना और भविष्य में ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना है.

वाराणसी की लगभग 3700 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और करीब 1 लाख 20 हजार बच्चे इस अभियान से जुड़े हुए हैं. लगभग 15 हजार अभिभावकों को बच्चों की सीखाने के लिए जोड़ा गया है. प्रत्येक माह “पैरेंट आंगनबाड़ी मीटिंग”आयोजित की जाती है,.जिसमें बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है. प्रशासन के इस प्रयास से बच्चों की उपस्थिति और ठहराव में वृद्धि हुई है.

वाराणसी : बाल्यावस्था को बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाता है. यही वह समय होता है जब बच्चे के मानसिक, भाषाई, सामाजिक और भावनात्मक विकास की मजबूत नींव तैयार होती है. इसी के तहत वाराणसी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 'स्कूल पूर्व शिक्षा' को अधिक प्रभावी और रोचक बनाया जा रहा है. इसके लिए सालभर का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है.

आंगनबाड़ी केंद्रों पर नन्हे-मुन्नों की गतिविधियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बच्चों की बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और स्वयंसेवी संस्था “रॉकेट लर्निंग” के संयुक्त प्रयासों से नई कार्य संस्कृति विकसित की जा रही है. जिलाधिकारी ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित “पहल” पुस्तक के माध्यम से पूरे वर्ष के लिए 10 विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है.



आंगनबाड़ी केंद्रों पर नन्हे-मुन्नों की गतिविधियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

“पहल” पुस्तक के अध्याय

-जुलाई -हमारी दिनचर्या

-अगस्त - हमारा शरीर

-सितंबर - हमारा परिवार

-अक्टूबर - पशु पक्षी

-नवंबर -यातायात के साधन

-दिसंबर - पुनरावृत्ति

-जनवरी - हमारा परिवेश

-फरवरी - सब्जियां

-मार्च - हमारे मददगार

-अप्रैल -धरती और आकाश

-मई -हमारा देश

-जून - पुनरावृत्ति

आंगनबाड़ी केंद्रों पर शपथ कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रतिदिन की गतिविधियों के वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग 3700 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और करीब 1 लाख 20 हजार बच्चों को भेजा जाता है. स्वयं सेवी संस्था द्वारा तकनीक आधारित सपोर्ट मॉडल के माध्यम से कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आंगनबाड़ी केंद्र के साथ ही घर पर भी सीखने का वातावरण विकसित किया जा रहा है. लगभग 15 हजार अभिभावकों को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जोड़ा गया है. अभिभावकों के व्हाट्सएप समूहों में छोटे वीडियो और सरल गतिविधियां साझा की जाती हैं.





सीडीओ के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक शनिवार को आयोजित “सैटरडे टेस्ट” के माध्यम से उनकी समझ और सहभागिता का आकलन किया जाता है. बेहतर प्रदर्शन करने वाली कार्यकर्ताओं को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाता है. प्रत्येक माह “पैरेंट आंगनबाड़ी मीटिंग” (PAM) आयोजित की जाती है. जिसमें बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है. इस नवाचार का असर आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिखाई दे रहा है.

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