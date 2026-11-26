ETV Bharat / state

वाराणसी: विधानसभा चुनाव में संपूर्ण भागीदारी मोर्चा का गठन, सभी 403 सीट पर ताल ठोकने की तैयारी

वाराणसी में जनहित संकल्प पार्टी की रैली, निशाने पर मंत्री आशीष पटेल ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: संविधान दिवस के अवसर पर लोहता के कोरौता मैदान में जनहित संकल्प पार्टी की ओर से आयोजित रैली ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया. सभा के मंच से प्रदेश सरकार, प्रशासन और सत्ताधारी दल के नेताओं पर जमकर निशाना साधा गया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.आर. एस. पटेल ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए सभा की अनुमति निरस्त किए जाने के पीछे राजनीतिक दबाव होने का दावा किया.

संपूर्ण भागीदारी मोर्चा ने किया सभी 403 सीट पर लड़ने का एलान (Video Credit; ETV Bharat) निशाने पर रहे मंत्री आशीष पटेल

रैली में डॉ.आर. एस. पटेल के साथ पार्टी के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि सभा में शामिल होने के लिए जिले के बाहर से आ रहे कार्यकर्ताओं और उनके वाहनों को शहर के बाहरी इलाकों में ही रोक दिया गया. पटेल ने दावा किया कि प्रशासन की ओर से पहले कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के दबाव में अनुमति निरस्त कर दी गई. पटेल ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से सभा निरस्त किए जाने का कारण पूछने की बात कही. सभी 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे: पटेल