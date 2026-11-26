वाराणसी: विधानसभा चुनाव में संपूर्ण भागीदारी मोर्चा का गठन, सभी 403 सीट पर ताल ठोकने की तैयारी
कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर भड़के JSP अध्यक्ष, सभा रोकने का आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 6:48 PM IST
वाराणसी: संविधान दिवस के अवसर पर लोहता के कोरौता मैदान में जनहित संकल्प पार्टी की ओर से आयोजित रैली ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया. सभा के मंच से प्रदेश सरकार, प्रशासन और सत्ताधारी दल के नेताओं पर जमकर निशाना साधा गया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.आर. एस. पटेल ने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए सभा की अनुमति निरस्त किए जाने के पीछे राजनीतिक दबाव होने का दावा किया.
निशाने पर रहे मंत्री आशीष पटेल
रैली में डॉ.आर. एस. पटेल के साथ पार्टी के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि सभा में शामिल होने के लिए जिले के बाहर से आ रहे कार्यकर्ताओं और उनके वाहनों को शहर के बाहरी इलाकों में ही रोक दिया गया. पटेल ने दावा किया कि प्रशासन की ओर से पहले कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के दबाव में अनुमति निरस्त कर दी गई. पटेल ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से सभा निरस्त किए जाने का कारण पूछने की बात कही.
सभी 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे: पटेल
राजनीतिक विस्तार की रणनीति का खुलासा करते हुए डॉ. आर.एस. पटेल ने संपूर्ण भागीदारी मोर्चा के गठन की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पिछड़े, पटेल और पासी समाज सहित वंचित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने और उनकी आवाज को मजबूत करने के उद्देश्य से मोर्चा बनाया गया है. आगामी विधानसभा चुनाव में मोर्चा प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा. उन्होंने कहा कि समाज के उन वर्गों को राजनीतिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो लंबे समय से अपने अधिकारों और हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं.
मोदी-योगी सरकार पर पटेल का वार
उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश को अपराध के मामले में शीर्ष पर होने का दावा किया. रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियां देने के वादे का उल्लेख करते हुए सरकार पर निशाना साधा. संविधान दिवस के मंच से प्रशासनिक कार्रवाई, राजनीतिक दबाव, रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों को उठाकर डॉ. आर.एस. पटेल ने प्रदेश की राजनीति में अपनी पार्टी और मोर्चे की भूमिका मजबूत करने का संदेश दिया.
ये भी पढ़ें: UP Election 2027: ओवैसी का सत्ता हिलाने वाला ऐलान, चंद्रशेखर बनेंगे मुख्यमंत्री!