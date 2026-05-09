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‘नारी शक्ति’ ने किया बंगाल में बदलाव, भाजपा और देश के लिए बड़ा संदेश भी दिया : मालिनी अवस्थी

वाराणसी पहुंचीं लोकगायिका मालिनी अवस्थी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को लेकर मीडिया से साझा किए विचार.

लोकगायिका मालिनी अवस्थी
लोकगायिका मालिनी अवस्थी (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 8:01 AM IST

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वाराणसी : लोकगायिका मालिनी अवस्थी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक और पूरे देश के लिए बड़ा संदेश बताया है. उन्होंने बंगाल की नारी शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि बंगाल में महिलाओं ने जिस तरह से निर्भय होकर अपने स्वाभिमान और राष्ट्र के लिए मतदान किया है. वह लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है. जनता किसी दल या व्यक्ति का अहंकार लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करती है. बंगाल में नारी शक्ति द्वारा किए गए नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के लिए भी एक नजीर बताया है.

मीडिया से मुखातिब लोकगायिका मालिनी अवस्थी. (Video Credit : ETV Bharat)



मालिनी अवस्थी शुक्रवार को वाराणसी में थीं. उन्होंने कहा कि आज उनकी गुरु गिरिजा देवी का जन्मदिन है. उनकी गुरु का जीवन काशी और कोलकाता दोनों से जुड़ा रहा. इसी कारण वह दोनों शहरों की संस्कृति में गहरा साम्य देखती हैं. उनका कहना था कि बंगाल की पहचान केवल राजनीति से नहीं बल्कि कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति से भी होती है. वहां से अनेक महान कलाकार निकले हैं, जिन्होंने देश को समृद्ध किया है. वे सिर्फ बंगाल के ही नहीं हैं, बल्कि हमारे भी हैं और पूरे भारत के हैं. बंगाल का अब भय का दौर समाप्त हुआ है. बंगाल में जो नारी शक्ति है, उसने बदलाव की अगुवाई की है.



बंगाल के परिणाम ने उत्तर प्रदेश को दिया है संदेश : इस सवाल पर कि अगर कभी राजनीतिक रूप से सेवा का अवसर मिला तो करना चाहेंगी. मालिनी अवस्थी ने कहा कि कहा कि मैं एक तरह से सेवा ही कर रही हूं. कला भी समाज की सबसे बड़ी सेवा है. एक बहुत थका हुआ, व्यथित या किसी प्रकार के अपने संघर्ष से जूझ रहा मनुष्य जो है, वो कला में कहीं न कहीं आनंद और अध्यात्म ढूंढता है, मैं भी वही सेवा कर रही हूं. मुझे लगता है कि बंगाल का जो चुनाव है, उसके परिणाम ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर संदेश दिया है. यह भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का कारण बना है. नारी वंदन महिला अधिनियम, जिस समय सरकार लेकर आई, उस समय हम स्पीकर्स गैलरी में बैठे थे. हम लोगों को विपक्ष को भी सुनने का मौका मिला और सरकार को भी सुनने का मौका मिला.

एकनिष्ठ होकर बंगाल की जनता ने निर्णय दिया : मालिनी अवस्थी कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जैसी स्त्रियों को शक्ति दी, टिकट दिया, हम सब ने देखा. पीड़िता की मां को जीत मिली है. बंगाल में जो सरकार ने स्त्रियों को अधिकार दिया है, मुझे लगता है कि यह अपने आप में बहुत बड़ा फ्लैगशिप है यह दिखाने का कि सरकार की नीयत हमेशा से यही है. उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में योग्य, समर्थ, हर वर्ग, हर तबके की महिलाएं सक्षम, समर्थ, राजनीतिक सत्ता का अपना अधिकार लेकर आएंगी. बंगाल में जो बदलाव आया है और वहां जिस तरह से एकनिष्ठ होकर बंगाल की जनता ने निर्णय दिया है.



बंगाल के लोगों ने निर्भय होकर किया मतदान : मालिनी अवस्थी ने कहा कि, बंगाल चुनाव परिणाम से एक बात तो साबित होती है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, जनता उसका अहंकार और अत्याचार सहन नहीं करती है. मैं प्रशंसा करना चाहूंगी भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, जिस प्रकार से वहां पर सीआरपीएफ और सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई, वोटर को ये लगा कि वो निर्भय होकर अपना वोट डाल सकता है. मैं उत्तर प्रदेश के लिए 2011, 2014 और 2017 में चुनाव आयोग की ब्रांड एंबेसडर रही हूं. मुझे लगता है कि यह बहुत ही अकल्पनीय स्थिति है कि इसी चुनाव में हमने देखा कि चुनाव मशीन में किसी विशेष पार्टी के चिह्न पर टेप लगा दिया गया. इस परिणाम में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है.

मुझे खुशी, बंगाल फिर से मुख्यधारा में आएगा : उन्होंने कहा कि बंगाल मुख्यधारा में आएगा, सबसे बड़ी खुशी मुझे इसी बात की है. कई लोग काशी और कोलकाता की संस्कृति को एक जैसा मानते हैं. दोनों परंपरा के दोनों शक्ति पूजन के और दोनों ही बड़ी आध्यात्मिक नगरी हैं. गंगा यहां भी हैं और गंगा वहां भी हैं. बंगाल का अब भय का दौर समाप्त हुआ है. बंगाल में जो नारी शक्ति है, उसने बदलाव की अगुवाई की है. ये बड़े ही कमाल की बात है कि वहां पर महिला मुख्यमंत्री थीं और वहां से बड़ी प्रखर महिला सांसद भी रही हैं. इस बार बंगाल में महिला शक्ति ने जिस तरह से आगे आकर अपने राष्ट्र और स्वाभिमान की बात उठाई है, पूरे भारत में ये संदेश जाएगा. हम लोग बंगाल को मुख्यधारा में फिर से सबसे आगे और सबसे प्रथम प्रदेश के रूप में देखना चाहते हैं.

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