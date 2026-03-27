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वाराणसी की नागरी नाटक मंडली: 117 साल पुराना रंगमंच, जिसने हिंदी थिएटर को दिया नया आयाम

इसे अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) की मान्यता भी मिल चुकी है. ( Photo Credit- ETV Bharat )

वाराणसी: जिंदगी एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर अपनी-अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर लोग जीवन के अलग-अलग किरदार निभाकर चले जाते हैं. इन्हीं किरदारों को वे लोग याद रखते हैं जो इस रंगमंच की जिंदादिली और हकीकत से रूबरू होते हैं. आज यानी 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस है और रंगमंच का स्वरूप बदलते वक्त के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा है. लेकिन रंगमंच का एक बड़ा मंदिर 117 सालों से इस विधा को न सिर्फ जीवित रखे हुए है, बल्कि युवाओं को भी आकर्षित कर रहा है. नागरी नाटक मंडली का इतिहास: हम बात कर रहे हैं वाराणसी की नागरी नाटक मंडली की, जिसे रंगमंच का महामंदिर कहा जाता है. 1909 में स्थापित इस संस्था से न जाने कितने महान कलाकार निकले हैं. यहां से हिंदी नाटकों को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर पहचान मिली. बदलते समय के साथ मंचन और प्रस्तुति के तरीके में भी काफी बदलाव देखने को मिला है. जानकारी देतीं वरिष्ठ नाट्यकर्मी सुमन पाठक. (Video Credit:ETV Bharat) युवाओं का बदलता रुझान: आज के युवा रंगमंच को अपने भविष्य का माध्यम मानकर बड़े पर्दे की ओर रुख कर रहे हैं. इसके बावजूद बनारस का यह मंच आज भी कलाकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है. विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक स्थल की भूमिका और महत्व को समझना जरूरी है. यह स्थान हिंदी रंगमंच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम रहा है. महान हस्तियों का योगदान: यह वही स्थान है जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान व्यक्तित्व जुड़े रहे. इन सभी ने हिंदी नाटकों को एक नया आयाम दिया. भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. रति शंकर त्रिपाठी बताते हैं कि रंगमंच केवल मंच नहीं बल्कि रंगभूमि है. यह एक ऐसी विधा है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक जीवित है. जानकारी देते भारतेंदु नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉ. रति शंकर त्रिपाठी. (Video Credit ETV Bharat) रंगमंच का उतार-चढ़ाव: उन्होंने कहा कि रंगमंच का भविष्य किसी व्यक्ति या व्यवस्था पर निर्भर नहीं करता. यह गंगा की धारा की तरह निरंतर बहता रहता है. समय-समय पर इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. कभी नाटकों की संख्या अधिक होती है तो कभी यह कम हो जाती है. हिंदी भाषी क्षेत्रों में रंगमंच अधिकतर शौकिया रूप में किया जाता है. इससे जुड़े कलाकारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में कलाकारों को आर्थिक लाभ मिलता है. लेकिन पूर्वी भारत में कलाकारों को अक्सर अपने पैसे से नाटक करना पड़ता है. डिजिटल दौर का प्रभाव: आज के समय में टेलीविजन, फिल्म और वेब सीरीज ने मनोरंजन के तरीके को बदल दिया है. मोबाइल के जरिए हर व्यक्ति के पास मनोरंजन उपलब्ध है. इसके कारण थिएटर की ओर लोगों का रुझान कम हुआ है. वर्टिकल शो और डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. डिजिटल माध्यमों में कलाकारों को अधिक अवसर मिल रहे हैं. वहीं रंगमंच से जुड़े कलाकारों के पास काम कम हो रहा है. इससे थिएटर कलाकारों की संख्या में कमी देखी जा रही है. फिर भी रंगमंच अपनी समृद्ध परंपरा के साथ आज भी कायम है. इस थिएटर में व्हीलचेयर पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं. (Photo Credit- ETV Bharat) नागरी नाटक मंडली की विशेषता: डॉ. रति शंकर के अनुसार नागरी नाटक मंडली उत्तर भारत की एक प्रमुख स्वायत्त संस्था है. यह संस्था 117 वर्षों से हिंदी भाषा और रंगमंच की सेवा कर रही है. यहां से कई बड़े कलाकार निकलकर देशभर में नाम कमा चुके हैं. यह स्थान कलाकारों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि अब जरूरत है अधिक और सार्थक नाटकों के मंचन की. समय पर शुरू और समाप्त होने वाले नाटक दर्शकों को आकर्षित करते हैं. पहले के समय में नाटक देर रात तक चलते थे और दर्शकों की भारी भीड़ होती थी. उस दौर में बड़े-बड़े साहित्यकार भी नाटक देखने आते थे. वरिष्ठ कलाकारों का अनुभव: वरिष्ठ कलाकार सुमन पाठक बताती हैं कि पहले यह एक ओपन थिएटर हुआ करता था. बाद में यहां एक भव्य प्रेक्षागृह का निर्माण किया गया. यह वही स्थान है जहां पृथ्वीराज कपूर ने नाटक कर बीएचयू के निर्माण में सहयोग दिया था. उस समय नाटकों से प्राप्त धन को विश्वविद्यालय के लिए दान किया गया था. आज भी यहां 45-45 दिनों की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं. इन कार्यशालाओं में बड़ी संख्या में युवा भाग लेते हैं. कई छात्रों का चयन दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी हुआ है. इससे इस संस्था की महत्ता और बढ़ जाती है.