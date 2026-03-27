वाराणसी की नागरी नाटक मंडली: 117 साल पुराना रंगमंच, जिसने हिंदी थिएटर को दिया नया आयाम
भारतेंदु नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉ. रति शंकर त्रिपाठी ने बताया, यहां से हिंदी नाटकों को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर पहचान मिली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 10:58 PM IST
वाराणसी: जिंदगी एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर अपनी-अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर लोग जीवन के अलग-अलग किरदार निभाकर चले जाते हैं. इन्हीं किरदारों को वे लोग याद रखते हैं जो इस रंगमंच की जिंदादिली और हकीकत से रूबरू होते हैं. आज यानी 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस है और रंगमंच का स्वरूप बदलते वक्त के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा है. लेकिन रंगमंच का एक बड़ा मंदिर 117 सालों से इस विधा को न सिर्फ जीवित रखे हुए है, बल्कि युवाओं को भी आकर्षित कर रहा है.
नागरी नाटक मंडली का इतिहास: हम बात कर रहे हैं वाराणसी की नागरी नाटक मंडली की, जिसे रंगमंच का महामंदिर कहा जाता है. 1909 में स्थापित इस संस्था से न जाने कितने महान कलाकार निकले हैं. यहां से हिंदी नाटकों को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर पहचान मिली. बदलते समय के साथ मंचन और प्रस्तुति के तरीके में भी काफी बदलाव देखने को मिला है.
युवाओं का बदलता रुझान: आज के युवा रंगमंच को अपने भविष्य का माध्यम मानकर बड़े पर्दे की ओर रुख कर रहे हैं. इसके बावजूद बनारस का यह मंच आज भी कलाकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है. विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक स्थल की भूमिका और महत्व को समझना जरूरी है. यह स्थान हिंदी रंगमंच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम रहा है.
महान हस्तियों का योगदान: यह वही स्थान है जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान व्यक्तित्व जुड़े रहे. इन सभी ने हिंदी नाटकों को एक नया आयाम दिया. भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. रति शंकर त्रिपाठी बताते हैं कि रंगमंच केवल मंच नहीं बल्कि रंगभूमि है. यह एक ऐसी विधा है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक जीवित है.
रंगमंच का उतार-चढ़ाव: उन्होंने कहा कि रंगमंच का भविष्य किसी व्यक्ति या व्यवस्था पर निर्भर नहीं करता. यह गंगा की धारा की तरह निरंतर बहता रहता है. समय-समय पर इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. कभी नाटकों की संख्या अधिक होती है तो कभी यह कम हो जाती है. हिंदी भाषी क्षेत्रों में रंगमंच अधिकतर शौकिया रूप में किया जाता है. इससे जुड़े कलाकारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में कलाकारों को आर्थिक लाभ मिलता है. लेकिन पूर्वी भारत में कलाकारों को अक्सर अपने पैसे से नाटक करना पड़ता है.
डिजिटल दौर का प्रभाव: आज के समय में टेलीविजन, फिल्म और वेब सीरीज ने मनोरंजन के तरीके को बदल दिया है. मोबाइल के जरिए हर व्यक्ति के पास मनोरंजन उपलब्ध है. इसके कारण थिएटर की ओर लोगों का रुझान कम हुआ है. वर्टिकल शो और डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. डिजिटल माध्यमों में कलाकारों को अधिक अवसर मिल रहे हैं. वहीं रंगमंच से जुड़े कलाकारों के पास काम कम हो रहा है. इससे थिएटर कलाकारों की संख्या में कमी देखी जा रही है. फिर भी रंगमंच अपनी समृद्ध परंपरा के साथ आज भी कायम है.
नागरी नाटक मंडली की विशेषता: डॉ. रति शंकर के अनुसार नागरी नाटक मंडली उत्तर भारत की एक प्रमुख स्वायत्त संस्था है. यह संस्था 117 वर्षों से हिंदी भाषा और रंगमंच की सेवा कर रही है. यहां से कई बड़े कलाकार निकलकर देशभर में नाम कमा चुके हैं. यह स्थान कलाकारों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि अब जरूरत है अधिक और सार्थक नाटकों के मंचन की. समय पर शुरू और समाप्त होने वाले नाटक दर्शकों को आकर्षित करते हैं. पहले के समय में नाटक देर रात तक चलते थे और दर्शकों की भारी भीड़ होती थी. उस दौर में बड़े-बड़े साहित्यकार भी नाटक देखने आते थे.
वरिष्ठ कलाकारों का अनुभव: वरिष्ठ कलाकार सुमन पाठक बताती हैं कि पहले यह एक ओपन थिएटर हुआ करता था. बाद में यहां एक भव्य प्रेक्षागृह का निर्माण किया गया. यह वही स्थान है जहां पृथ्वीराज कपूर ने नाटक कर बीएचयू के निर्माण में सहयोग दिया था. उस समय नाटकों से प्राप्त धन को विश्वविद्यालय के लिए दान किया गया था. आज भी यहां 45-45 दिनों की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं. इन कार्यशालाओं में बड़ी संख्या में युवा भाग लेते हैं. कई छात्रों का चयन दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी हुआ है. इससे इस संस्था की महत्ता और बढ़ जाती है.
पहचान देने वाला केंद्र: सुमन पाठक के अनुसार समय के साथ रंगमंच का स्वरूप बदल गया है. लेकिन इसका इतिहास आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है. महादेवी वर्मा, पंडित रवि शंकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज यहां आ चुके हैं. यह स्थान हिंदी नाट्य जगत के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है. वरिष्ठ रंगकर्मी सुरोजीत चटर्जी के अनुसार यह स्थान केवल एक मंच नहीं बल्कि पहचान देने वाला केंद्र है. 1909 से शुरू हुआ यह संस्थान आज भी कलाकारों को दिशा दे रहा है. यहां से हिंदी नाटकों की मजबूत परंपरा विकसित हुई. उन्होंने खुद भी रंगमंच के जरिए अपनी पहचान बनाई.
संघर्ष और सफलता की कहानी: सुरोजीत ने मुंबई में रहकर टीवी और फिल्मों में काम किया. उन्होंने कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ काम किया. पारिवारिक कारणों से उन्हें बनारस लौटना पड़ा. लेकिन आज भी वे रंगमंच और अभिनय से जुड़े हुए हैं.
बनारस में नाट्य परंपरा की शुरुआत: नाट्यकर्मी सुरोजीत का कहना है कि वाराणसी में नाटक का सिलसिला लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले सन 1868 में पंडित शीतला प्रसाद द्वारा लिखित 'जानकी मंगल' से प्रारम्भ हुआ. इसके बाद यह सिलसिला अगले 40-45 वर्षों तक कैसे चलता रहा, यह कहना कठिन है. लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि बनारस के लोग नाट्य-कला में निपुण थे. इसी कारण उस युग में स्थापित नाट्य कंपनियों के नाटककार भी बनारसी हुआ करते थे.
बनारसी नाटककारों का योगदान: रौनक बनारसी, तालिब बनारसी, बेताब बनारसी और आगा हश्र काश्मीरी जैसे लेखक इस नाट्य चेतना से जुड़े थे. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भी इस परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और स्वयं अभिनय करते थे. श्री हरिदास माणिक, श्री बृजचंद शाह और कृष्णदास ने 'महाराणा प्रताप' नाटक से प्रेरित होकर हिंदी नाटकों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया. इसके लिए उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु 'नागरी नाट्य कला प्रवर्तन मंडली' की स्थापना का निर्णय लिया.
नागरी नाटक मंडली की स्थापना: सन 1909 में समाजसेवी युवाओं के सहयोग से इस मंडली की स्थापना हुई. 27 जुलाई 1909 को मंडली ने अपना पहला नाटक भारतेन्दु लिखित 'सत्य हरिश्चंद्र' प्रस्तुत किया. इस नाटक में हरिदास माणिक और धर्मदत्त शास्त्री ने क्रमशः शैव्या और हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई. यह प्रस्तुति दर्शकों के लिए अविस्मरणीय साबित हुई.
राजाओं और गणमान्य लोगों की उपस्थिति: इस नाटक को देखने के लिए कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे. इनमें महाराणा गिधौर, राजा मझौली, राजा बस्ती, काशीराज, राजा मुंशी माधव लाल और राजा मोती चंद जैसे नाम शामिल थे. नागरी नाटक मंडली का नाम महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने रखा. मंडली का उद्देश्य वाक्य था 'नाट्य बोध करंन्यायम्'. नागरी नाटक मंडली का इतिहास दो भागों में बांटा जा सकता है. पहला कालखंड 1909 से 1956 तक और दूसरा 1957 से वर्तमान तक का है. इन वर्षों में मंडली ने कई उतार-चढ़ाव देखे. इसके बावजूद यह संस्था लगातार सक्रिय रही.
700 से अधिक प्रस्तुतियों की उपलब्धि: अपने सौ वर्षों के सफर में मंडली लगभग 700 नाट्य प्रस्तुतियां कर चुकी है. इस दौरान इसने हिंदू विश्वविद्यालय, नागरी प्रचारिणी सभा और अन्य हिंदी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया. यह सहयोग हिंदी नाट्य कला के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ. संस्था ने हर दौर में अपनी पहचान बनाए रखी. मंडली की गतिविधियों को देखकर काशी के धनाढ्य लोगों ने चंदा एकत्र किया. इस धन से संस्था का पंजीकरण कराया गया और जमीन खरीदी गई. नवंबर 1935 में रंगमंच निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. 1940 में डॉ. सम्पूर्णानंद ने इस रंगमंच का लोकार्पण किया.
मान्यता और नई शुरुआत: सन 1954 में संगीत नाटक अकादमी ने मंडली को मान्यता प्रदान की. 1957 के बाद मंडली में नई चेतना का संचार हुआ. युवाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया. इसी दौर में आधुनिक नाटक का प्रवेश हुआ. डॉ. कौशलपति तिवारी, राजकुमार, रामजी सैगल, डॉ. दिनेश मजुमदार और डॉ. भानुशंकर मेहता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इन लोगों ने रंगमंच की मर्यादा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के मानदंड स्थापित किए. इनके प्रयासों से मंडली को नई दिशा मिली. यह दौर रंगमंच के पुनर्जागरण का समय माना जाता है.
स्वर्ण जयंती और प्रेक्षागृह निर्माण: सन 1958 में मंडली का स्वर्ण जयंती समारोह हुआ. इसके बाद कलकत्ता के वल्लभराम शालीग्राम मेहता न्यास ने प्रेक्षागृह निर्माण के लिए पूर्ण अनुदान दिया. 1968 में इस प्रेक्षागृह का निर्माण पूरा हुआ. 1972 में इसे पूर्ण साज-सज्जा के साथ वर्तमान स्वरूप मिला.
नाटक-रंगमंच-लेखन से जुड़े विख्यात व्यक्ति:
- पृथ्वीराज कपूर
- सोहराब मोदी
- जोहरा सहगल
- श्यामानंद जालान
- हबीब तनवीर
- सत्यव्रत सिन्हा
- डॉ. प्रतिभा अग्रवाल
- देवेन्द्र राज अंकुर
- तापस सेन
- एमके रैना
- दीपा साही
- नादिरा बब्बर
- सुरेश दत्ता
- तृप्ति मित्रा
- सबिता व्रत दत्ता
- ब व कारंत
- अर्धेन्दु मुखर्जी
- शम्मी कपूर
- लक्ष्मी नारायण लाल
- लक्ष्मी नारायण मिश्र
- बलवंत गार्गी
- रघुवीर सहाय
- सुरेश अवस्थी
- विमल मित्र
- मोहन राकेश
- काशीनाथ सिंह
- अमृत लाल नागर
- ठाकुर जयदेव सिंह
- डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी
- शंभू नाथ सिंह
- सीताराम चतुर्वेदी
- पं विष्णुकांत शास्त्री
- कृष्ण प्रसाद गौड (बेढब बनारसी)
- मोहन लाल गुप्त (भैयाजी बनारसी)
- काशी नाथ उपाध्याय (बेधड़क बनारसी)
- श्याम बेनेगल
- कन्हैया लाल
- बद्री प्रसाद
- सुजीत कुमार
- पीसी सरकार (सीनियर)
- पीसी सरकार (जूनियर)
- के लाल
- गोगिया पाशा
- सोजो सातो
- महीयसी महादेवी वर्मा
- पं राज राजेश्वर शास्त्री द्रविड़
- एचएन भगवती
मंचित नाट्य प्रस्तुतियां (1909-1956)
- सत्य हरिश्चन्द्र
- राणा अमर सिंह
- नागपुत्र श्रालिवाहन
- कृष्णार्जुन युद्ध
- गुण्डा
- 1972 से आगे
- उल्का
- अंधेर नगरी
- तिकड़म क्लीनिक
- मांलविका अग्निमित्रम्
- चीफ मिनिस्टर
- महाराणा प्रताप
- महाराज युधिष्ठिर
- मगरमच्छ
- कफन
- सबूत का गवाह
- स्वांग इंटरनेशनल
- तीन अंधे चूहे
- कलियुग
- चूड़ावल
- मृत्यु के उपरांत
- सही रास्ता
- स्कंदगुप्त
- काशी कोलाज
- कागज की नाव
- ईश्वर मर चुका है
- हत्या एक आकार की
- चाणक्य और श्रकटार
- विकलांग सभा
- अंधा युग
- संसार स्वप्न
- सत्य हरिश्चन्द्र
- अभिनेता
- तुगलक
- खेल देखो खेल
- लप्टन पिंगसन की
- पत्थर का इंसान
- बचाओ
- बेढब की क़हानियों का नाट्य
- डायरी
- रुपांतर
- सूर्य के वारिस
- ज्वार भाटा
- सूर्य की अंतिम
- अक्लमन्दी
- किरण से पहली
- भक्त सूरदास
- वीर बालक अभिमन्यु
- भीष्म पितामह
- अत्याचार
- पाप परिणाम
- जलती चिताएं
1957-1971 के बीच मंचित नाट्य प्रस्तुतियां:
- सही रास्ता
- 1857 - एक झांकी
- अपराधी कौन
- सम्राट
- सम्राट अशोक
- झाड़ फूंक
- जीवन आशा
- लाटरी
- भक्त प्रहलाद
- दमन
- रात के राही
- संसार
नागरी नाटक मंडली से जुड़े विशिष्ट लोग: पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री म्यांमार श्री ऊनू, डॉक्टर संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी, भारत रत्न पंडित रविशंकर, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न एम सुब्बुलक्ष्मी, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, उस्ताद विलायत खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, हरिप्रसाद चौरसिया, किशन महाराज, सामता प्रसाद गोदाई महाराज.
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