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वाराणसी नगर निगम ने कचरा प्रबंधन के लिए ये काम किया जरूरी

नगर निगम ने क्या प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू की.

varanasi nagar nigam waste Management online registration Mandatory for Bulk Waste Generators
वाराणसी नगर निगम ने कचरा प्रबंधन के लिए ये काम किया जरूरी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 8:20 AM IST

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वाराणसी: वाराणसी शहर में कचरा प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसके तहत शहर के सभी बल्क वेस्ट जनरेटर का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए नगर निगम ने ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से प्रारंभ कर दी है.

नगर निगम के उपसभापति नरसिंह दास ने कहा कि प्रधानमंत्री ने काशी के ऐतिहासिक अस्सी घाट से फावड़ा चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया था.ऐसे में काशी को स्वच्छ बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है.उन्होंने कहा कि शहर की सफाई सिर्फ नगर निगम या सरकार की भूमिका से संभव नहीं है, इसमें नागरिकों और संस्थानों को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा. इसी के तहत इसकी शुरुआत हुई है.


ऑनलाइन पंजीकरण के नियम

नगर निगम के अनुसार सभी पात्र बल्क वेस्ट जनरेटरों को केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल swm.cpcb.gov.in/register पर चार सरल चरणों में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है.पंजीकरण के बाद प्रतिष्ठानों को कचरा पृथक्करण, प्रसंस्करण और निस्तारण का विवरण दर्ज करना होगा.

स्रोत पर ही कचरे को चार श्रेणियों (गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर/हानिकारक) में अलग-अलग करना अनिवार्य है. बड़े परिसरों को गीले कचरे का निपटान अपने परिसर में ही कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन के जरिए करना होगा. सूखे कचरे को केवल अधिकृत रीसाइक्लर को सौंपा जा सकता है.सड़क या खुले भूखंड में कचरा फेंकने अथवा जलाने पर पूरी तरह रोक है और उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी.



बल्क वेस्ट जनरेटर के मानक

यदि कोई भी संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, परिसर या भवन तीन में से किसी एक मानक को पूरा करता है, तो उसे बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा.

  • फ्लोर एरिया: 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक.
  • जल की खपत: 40,000 लीटर प्रति दिन या उससे अधिक.
  • कचरा उत्पादन: 100 किलोग्राम प्रति दिन या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट का उत्पादन. इसके दायरे में बड़े
  • आवासीय परिसर (आरडब्ल्यूए), होटल, रेस्तरां, अस्पताल, मॉल, बाजार, बैंक्वेट हॉल, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी व निजी कार्यालय आते हैं.

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