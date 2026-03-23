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बनारस नगर निगम का बड़ा फैसला, सड़क खोदी तो तुरंत FIR, 2575 करोड़ से संवरेगा शहर

नगर निगम सदन के बजट सत्र में कई अहम फैसले लिए गए, शहर के विकास की योजना तैयार.

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बनारस नगर निगम का बड़ा फैसला. (vda)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:59 AM IST

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वाराणसी: काशी की गलियों और सड़कों को बेतरतीब खुदाई को नगर निगम ने गंभीरता से लिया है.अब पीडब्ल्यूडी, गेल, बिजली, केबल जैसे अन्य कोई भी विभाग बगैर अनुमति सड़क खोदेंगे, तो उनके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. जी हां नगर निगम की सदन क बजट सत्र में ये निर्णय लिया गया है. साथ ही मेयर अशोक तिवारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2575.44 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को भी हरी झंडी दिखाई है , जो शहर के बुनियादी ढांचे को विकसित करेगा.इसमें नगर निगम 2262.42 करोड़ तथा जलकल विभाग का 313.02 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट शामिल है.


बता दे कि शहर की सूरत बदलने और जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए इस बार कई प्रमुख मदों में बजट की राशि को काफी बढ़ाया गया है. इसका सीधा असर आम नागरिक के जीवन पर पड़ेगा. इस बजट में आम नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.साथ ही जनता की सीधी जरूरतों को देखते हुए कई मदों में पिछले साल के मुकाबले बड़ी वृद्धि की गई है.



किस मद में कितना बजट: बड़ी बात यह है कि शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा उठान और यूजर चार्जेस मद में 66.17 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सफाई व्यवस्था में आधुनिक मशीनरी का उपयोग बढ़ाया जा सके. शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए जलकल के मद में 313.02 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, इसमें नए नलकूपों और सीवर लाइनों के बिछाने पर जोर है. यही नहीं शहर के पार्कों और हरियाली को संवारने के लिए बजट में विशेष बढ़ोत्तरी की गई है ताकि नागरिकों को बेहतर वातावरण मिल सके.


घर-घर पहुंचेगा शुद्ध पानी, सीवर नेटवर्क होगा और मजबूत
बजट में मेयर ने बताया कि,शहर की प्यास बुझाने और सीवेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए जलकल विभाग ने इस वर्ष अपने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं.जलकल के कुल बजट में से जलकल विभाग के लिए 313.02 करोड रुपये की धनराशि आवंटित की गई है. इसमें मुख्य फोकस पुराने नलकूपों की मरम्मत, नए पाइपलाइन विस्तार और सीवर पंपिंग स्टेशनों के आधुनिकिकरण पर है.इसके साथ ही शहर के पुराने इलाकों में सीवर चोक होने की समस्या को देखते हुए इस बार संचालन एवं रखरखाव मद में भारी बजट रखा गया है.सीवर पंपिंग स्टेशनों के संचालन और पाइपलाइनों की सफाई के लिए विशेष राशि तय की गई है। साथ ही अमृत योजना के तहत बिछाई गई नई सीवर लाइनों के मेंटेनेंस के लिए भी फंड बढ़ाया गया है.


पार्कों और कुओं का भी होगा कायाकल्प: उन्होंने बताया कि,सदन में पार्षदों ने कुओं की बदहाली का मुद्दा उठाया था, बजट में पार्कों के रखरखाव के साथ-साथ शहर के पुराने कुओं की सफाई और उनके संरक्षण के लिए भी फंड की व्यवस्था की गई है.पार्कों में नई लाइटें, हरियाली और बैठने की व्यवस्था को भी इस बजट से मजबूती मिलेगी. इस दौरान निगम में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सदन में महापौर का रूख बेहद कड़ा दिखा.निगम के भीतर व्याप्त कमीशनखोरी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मुखिया होने के नाते विभाग की हर छोटी-बड़ी गतिविधि की संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी है. यदि भविष्य में एक रुपये के भी कमीशन की बात सामने आती है, तो दोषी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.


एक नजर बजट पर

  • नगर निगम बजट 2262.42 करोड़
  • जलकल विभाग बजट 313.02 करोड़



    पिछले तीन वर्षों का तुलनात्मक
  • 2024-25: 1049.17 करोड़
  • 2025-26: 1324.46 करोड़
  • 2026-27: 2262.42 करोड़
    (आधार वर्ष 2023-24 से 2.69 गुना अधिक)

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