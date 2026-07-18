बनारस नगर निगम कार्यकारिणी के 6 पदों पर Election, कौन आगे रहा BJP या SP, कांग्रेस का क्या हुआ, जानिए
गहमागहमी के बीच शुक्रवार को हुए चुनाव, शहर के तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 7:56 AM IST
वाराणसी: गहमागहमी के बीच शुक्रवार को नगर निगम कार्यकारिणी समिति के रिक्त 6 पदों पर चुनाव संपन्न हुए. इस दौरान चुनाव में किसी पार्टी का दबदबा रहा चलिए आपको आगे बताते हैं. कौन सी पार्टी दौड़ से बाहर हो गई. खास बात यह रही कि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए महापौर ने कन्नौजिया समाज को कार्यकारिणी से जोड़ा. वहीं शहर के तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. साथ ही शहर से बाहर होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट नहीं दे पाए.
क्यों कराने पड़े चुनाव: बता दे कि, वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों में से छह सदस्यों का कार्यकाल 27 जून को समाप्त हो चुका था. इन 6 सदस्यों में भाजपा के चार व सपा के दो सदस्य शामिल थे.वहीं इन रिक्त छह पदों के लिए महापौर की अध्यक्षता में मैदागिन स्थित टाउनहाल सभागार में सदन की बैठक बुलाई गई थी, जहां अध्यक्ष की अनुमति से दोपहर में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई. इनके पदों के लिए कुल आठ प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था.
किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती: बताते चलें कि, कार्यकारिणी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के दो सदस्यों का जीत लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन विपक्षी दल की एकजुट ना होने के कारण समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया.वहीं कांग्रेस के पास एक भी सदस्य के लिए पर्याप्त बहुमत न होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना ही पड़ा, साथ ही सपा को भी अपनी एक सुनिश्चित सीट गंवानी पड़ी. इस सियासी उलटफेर से भाजपा को सीधा फायदा मिला और उसने अपनी चार सीटों के बजाय पांच सीटों पर जीत दर्ज कर ली.
रिकार्ड 95.53 प्रतिशत हुआ मतदान: चुनाव अधिकारी अयोध्या प्रसाद तिवारी के मुताबिक मतदान की प्रक्रिया दोपहर तीन बजे तक शुरू हुई.शाम 6.30 बजे तक कुल 112 मतदाताओं में से 107 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस प्रकार चुनाव में रिकार्ड 95.53 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई.मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना अधिकारी शशिकांत सिंह के नेतृत्व में मतगणना हुई. इस दौरान एक मत अवैध घोषित किए गए.वहीं मतगणना के तत्काल बाद चुनाव अधिकारी ने विजयी प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा की गई.
दिग्गजों ने किया मतदान, पांच रहे गैरहाजिर: इस महत्वपूर्ण चुनाव में शहर के कई बड़े सियासी चेहरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. मतदान करने वालों में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा, रोहनिया विधायक डा. सुनील पटेल, शहर दक्षिणी विधायक डा. नीलकंठ तिवारी, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ-साथ विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय, अन्नपूर्णा सिंह और सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा शामिल रहे.वहीं दूसरी ओर, शहर से बाहर होने के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मतदान में हिस्सा नहीं ले सके
उनके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्यमंत्री डा. दयाशंकर मिश्र 'दयालू', सपा सांसद वीरेंद्र सिंह और निर्दल पार्षद अर्चना यादव भी चुनाव में गैरहाजिर रहे और इन्होनें मतदान प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किया.
ये प्रत्याशी चुने गए कार्यकारिणी सदस्य:
- भाजपा (5 सीटें)
- बलराम कन्नौजिया (शिवपुर- वार्ड नं. 09)
- इंद्रा रानी (शिवपुरवा- वार्ड नं. 10)
- संदीप रघुवंशी (नरायनपुर- वार्ड नं. 31)
- संजय केशरी (गोलादीनानाथ- वार्ड नं. 84)
- नरसिंह दास (दशाश्वमेध- वार्ड नं. 96)
समाजवादी पार्टी (1 सीट):
- गोविंद प्रसाद सिंह (पिसौर- वार्ड नं. 49)
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