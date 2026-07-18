ETV Bharat / state

बनारस नगर निगम कार्यकारिणी के 6 पदों पर Election, कौन आगे रहा BJP या SP, कांग्रेस का क्या हुआ, जानिए

वाराणसी: गहमागहमी के बीच शुक्रवार को नगर निगम कार्यकारिणी समिति के रिक्त 6 पदों पर चुनाव संपन्न हुए. इस दौरान चुनाव में किसी पार्टी का दबदबा रहा चलिए आपको आगे बताते हैं. कौन सी पार्टी दौड़ से बाहर हो गई. खास बात यह रही कि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए महापौर ने कन्नौजिया समाज को कार्यकारिणी से जोड़ा. वहीं शहर के तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. साथ ही शहर से बाहर होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट नहीं दे पाए.





क्यों कराने पड़े चुनाव: बता दे कि, वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों में से छह सदस्यों का कार्यकाल 27 जून को समाप्त हो चुका था. इन 6 सदस्यों में भाजपा के चार व सपा के दो सदस्य शामिल थे.वहीं इन रिक्त छह पदों के लिए महापौर की अध्यक्षता में मैदागिन स्थित टाउनहाल सभागार में सदन की बैठक बुलाई गई थी, जहां अध्यक्ष की अनुमति से दोपहर में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई. इनके पदों के लिए कुल आठ प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था.

किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती: बताते चलें कि, कार्यकारिणी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के दो सदस्यों का जीत लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन विपक्षी दल की एकजुट ना होने के कारण समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया.वहीं कांग्रेस के पास एक भी सदस्य के लिए पर्याप्त बहुमत न होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना ही पड़ा, साथ ही सपा को भी अपनी एक सुनिश्चित सीट गंवानी पड़ी. इस सियासी उलटफेर से भाजपा को सीधा फायदा मिला और उसने अपनी चार सीटों के बजाय पांच सीटों पर जीत दर्ज कर ली.