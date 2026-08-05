वाराणसी: पीएम मोदी के जन्मदिन पर नगर निगम बांटेगा 4 लाख डस्टबिन, 50 वार्डों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
वाराणसी नगर निगम पीएम मोदी के जन्मदिन पर शहर के 2 लाख परिवारों को 4 लाख मुफ्त डस्टबिन बांटेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 5:18 PM IST
वाराणसी: वाराणसी नगर निगम अब घर-घर लोगों को डस्टबिन बांटेगा. पूरे शहर में 4 लाख डस्टबिन का वितरण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर की जाएगी. इस शुरुआत का उद्देश्य शहर को स्वच्छ रखना और कचरे को अलग-अलग रखने को बढ़ावा देना है, जिससे लोग जागरूक हो सकेंगे और सहूलियत भी बढ़ेगी. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के लिए नगर निगम ने शहर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है.
हरे और नीले डस्टबिन बांटे जाएंगे: इसके तहत इस बार शहर के दो लाख भवन स्वामियों को चार लाख डस्टबिन मुफ्त बांटने जा रहा है. प्रत्येक परिवार को दो-दो डस्टबिन (हरा और नीला) दिए जाएंगे, ताकि घर-घर से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग उठाया जा सके. निगम की इस पहल के तहत कचरे के वर्गीकरण में सहूलियत होगी. इसमें हरे डस्टबिन का इस्तेमाल फल, सब्जियां, पत्ते, छिलके और बचे हुए खाने जैसे गीले कचरे के लिए किया जाएगा.
4 घंटे के भीतर होगा शिकायतों का समाधान: नीले डस्टबिन में प्लास्टिक बोतलें, चिप्स के रैपर, चप्पलें, कागज और कांच जैसी सूखी सामग्री रखी जाएगी. जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छता अभियान के साथ ही निगम बुनियादी सुविधाओं के त्वरित समाधान पर भी तेजी से काम कर रहा है. बीते 21 जुलाई से गंगा तटवर्ती क्षेत्रों के 25 वार्डों में शुरू किए गए 'त्वरित-समाधान स्मार्ट पायलट प्रोजेक्ट' को अब दूसरे चरण में और विस्तार दिया जा रहा है. 17 सितंबर से इसमें 25 और नए वार्डों को जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद शहर के कुल 50 वार्डों में छह विभागों से जुड़ी 14 प्रमुख समस्याओं का समाधान अधिकतम चार घंटे के भीतर किया जाएगा.
व्हाट्सएप चैटबॉट, GPD लोकेशन से ट्रैकिंग: इस व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट प्रणाली लागू की गई है. नागरिक अपनी शिकायत सीधे व्हाट्सएप नंबर (8601872601) पर दर्ज करा सकते हैं. मैसेज भेजने के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से शिकायत को मास्टर डेटाबेस से मिलाकर संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के मोबाइल ऐप पर लाइव फोटो और जीपीएस लोकेशन के साथ भेज देता है. शिकायत दर्ज होते ही नागरिक को टिकट आईडी मिल जाती है.
17 सितंबर से काशी में शुरू होगा अभियान: इसके बाद आवंटित अधिकारी मौके पर पहुंचकर समस्या को ठीक करता है और अपने विभागीय ऐप से समाधान की फोटो खींचता है. यह ऐप फोटो के साथ मौजूदा जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और समय को ऑटो-लॉक कर देता है. बैकएंड सिस्टम द्वारा पुष्टि होते ही शिकायत का स्टेटस पेंडिंग से क्लोज हो जाता है और नागरिक को तुरंत इसकी सूचना मिल जाती है. इस बारे में महापौर अशोक तिवारी ने बताया, काशी से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को स्वच्छता की प्रेरणा दी थी. उनके जन्मदिवस पर हम न केवल शहर में चार लाख डस्टबिन बांटकर स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि त्वरित-समाधान व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर 50 वार्डों तक कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य नागरिक समस्याओं का चार घंटे में समाधान सुनिश्चित करना है.
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