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वाराणसी: पीएम मोदी के जन्मदिन पर नगर निगम बांटेगा 4 लाख डस्टबिन, 50 वार्डों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

वाराणसी: वाराणसी नगर निगम अब घर-घर लोगों को डस्टबिन बांटेगा. पूरे शहर में 4 लाख डस्टबिन का वितरण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर की जाएगी. इस शुरुआत का उद्देश्य शहर को स्वच्छ रखना और कचरे को अलग-अलग रखने को बढ़ावा देना है, जिससे लोग जागरूक हो सकेंगे और सहूलियत भी बढ़ेगी. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के लिए नगर निगम ने शहर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है.

हरे और नीले डस्टबिन बांटे जाएंगे: इसके तहत इस बार शहर के दो लाख भवन स्वामियों को चार लाख डस्टबिन मुफ्त बांटने जा रहा है. प्रत्येक परिवार को दो-दो डस्टबिन (हरा और नीला) दिए जाएंगे, ताकि घर-घर से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग उठाया जा सके. निगम की इस पहल के तहत कचरे के वर्गीकरण में सहूलियत होगी. इसमें हरे डस्टबिन का इस्तेमाल फल, सब्जियां, पत्ते, छिलके और बचे हुए खाने जैसे गीले कचरे के लिए किया जाएगा.

4 घंटे के भीतर होगा शिकायतों का समाधान: नीले डस्टबिन में प्लास्टिक बोतलें, चिप्स के रैपर, चप्पलें, कागज और कांच जैसी सूखी सामग्री रखी जाएगी. जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छता अभियान के साथ ही निगम बुनियादी सुविधाओं के त्वरित समाधान पर भी तेजी से काम कर रहा है. बीते 21 जुलाई से गंगा तटवर्ती क्षेत्रों के 25 वार्डों में शुरू किए गए 'त्वरित-समाधान स्मार्ट पायलट प्रोजेक्ट' को अब दूसरे चरण में और विस्तार दिया जा रहा है. 17 सितंबर से इसमें 25 और नए वार्डों को जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद शहर के कुल 50 वार्डों में छह विभागों से जुड़ी 14 प्रमुख समस्याओं का समाधान अधिकतम चार घंटे के भीतर किया जाएगा.