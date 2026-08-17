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नाग पंचमी 2026; काशी में है नाग लोक का रास्ता, महुअर-शास्त्रार्थ और कुश्ती परंपराएं भी अलौकिक

काशी को सातवार नौ त्योहारों का शहर कहा जाता है. यहां का हर त्योहार पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है.

वाराणसी : नाग पंचमी 2026
वाराणसी : नाग पंचमी 2026. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 10:04 AM IST

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वाराणसी : काशी जिसे सातवार नौ त्योहारों का शहर कहा जाता है. यहां के हर त्योहार की अलग धार्मिक मान्यता है. नाग पंचमी का त्योहार भी काशी को पौराणिक काल से जोड़ती है. यहां का कर्कोटेश्वर महादेव मंदिर, जिसे नागलोक का रास्ता कहा जाता है. मान्यता है कि यहां दर्शन करने से शरीर में किसी तरीके का कोई विष नहीं चढ़ता है. इसके अलावा नागपंचमी के दिन काशी में मऊहर, कुश्ती, दंगल, शास्त्रार्थ की परंपरा अद्भुत है. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

काशी में नाग पंचमी का महत्म्य. (Video Credit : ETV Bharat)




पाताल लोक जाता है नागकूप का रास्ता : बाबा विश्वनाथ की नगरी अनेक रहस्यों से भरी हुई है. इन्हीं रहस्य में से एक है जैतपुरा का नागकूप. कहा जाता है कि नागकूप का रास्ता सीधा नागलोक जाता है. इसे काशी का पाताल लोक भी कहते हैं. दावा है कि कूप का इतिहास 3000 साल से भी पुराना है. मान्यता है कि वाराणसी के नागकूप में दर्शन पूजन से भक्तों को नागदंश, कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है. यही वजह है कि नाग पंचमी के दिन यहां पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है.

काशी में शास्त्रार्थ.
काशी में शास्त्रार्थ. (Photo Credit : ETV Bharat)


100 फिट नीचे है शिवलिंग : नाग कूप की महत्ता के बारे में महंत कुंदन पांडे बताते हैं कि काशी के मंदिरों पर प्रमाणित पुस्तक काशी खंडोक्त, स्कंद पुराण और शिव रहस्य में नाग कूप का जिक्र मिलता है. नागकूप कितना गहरा है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है. कूप में 100 फीट की गहराई पर एक शिवलिंग मौजूद है. जिनके दर्शन साल में सिर्फ एक बार और वह भी 1 घंटे के लिए होते हैं.

काशी का रहस्यमयी कूप.
काशी का रहस्यमयी कूप. (Photo Credit : ETV Bharat)

महंत कुंदन पांडे के अनुसार कहा जाता है कि कूप का रास्ता सीधे नागलोक यानी की पाताल लोक को जाता है. कूप के अंदर भी 7 कूप हैं और उन सातों कूप से होते हुए नागलोक का सफर तय किया जाता है. कूप के पीछे पौराणिक कहानी भी है. नागकूप का सीधा संबंध शेषावतार महर्षि पतंजलि से है. उन्होंने यहां पर बैठकर के योग सूत्र की रचना की थी. मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से तमाम तरीके के बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है.

काशी के अद्भुत दंगल.
काशी के अद्भुत दंगल. (Photo Credit : ETV Bharat)



सर्पदंश भी हो जाता है बेअसर : महंत कुंदन पांडे बताते हैं कि यदि किसी के सपने में बार-बार सांप आ रहा है या उसे सांप काटते हुए दिख रहा है तो उसे यहां आकर दर्शन-पूजन करना चाहिए. यहां का जल छिड़कने से घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है. इसके अलावा किसी व्यक्ति को सर्प दंश का असर नहीं होता है. कूप में मौजूद शिवलिंग की अलग कहानी है.

काशी का रहस्यमयी कूप.
काशी का रहस्यमयी कूप. (Photo Credit : ETV Bharat)

महंत कुंदन पांडे ने बताया कि करकोटक वापी नागों के राजा हैं. उन्होंने नागलोक को बचाने के लिए यहां पर कठिन तपस्या की थी. जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तभी से यहां पर कर्कोटेश्वर महादेव विराजमान हैं. यदि कोई भी उनकी पूजा-अर्चना करता है तो उसे सर्वप्रथम कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और घर में धन-धान्य मिलता है.

जानें क्या है महुअर की प्रथा.
जानें क्या है महुअर की प्रथा. (Photo Credit : ETV Bharat)
स्वयंभू हैं कर्कोटेश्वर महादेव : कर्कोटेश्वर महादेव का शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग हैं. यह हमेशा पानी में डूबा रहता है. सिर्फ नाग पंचमी के दूसरे दिन कुछ समय के लिए पानी निकालने के बाद यहां महादेव के दर्शन होते हैं. इसके बाद फिर से वह जलधारा में विलीन हो जाते हैं. यहां मौजूद कूप के स्रोत का पता लगाने की कोशिश नासा ने भी की थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.


काशी में मऊहर, कुश्ती शास्त्रार्थ की परंपरा : नाग पंचमी पर नाग कूप के दर्शन करने के साथ ही यहां पर अलग-अलग परंपराओं का निर्वहन किया जाता है. जिसमें मऊहर शास्त्रार्थ दंगल जैसी परंपराएं भी शामिल हैं. काशी को परंपराओं का शहर कहा जाता है यही वजह है कि पंचमी के दिन भी लोग अपने तरीके से त्योहार को मानते हैं. नागकूप पर दंगल और शास्त्रार्थ की परंपरा का निर्वहन किया जाता है. जहां शहर के अलग-अलग हिस्सों से विद्वान आकर के अलग-अलग विषयों पर शास्त्र करते हैं और यही काशी की सबसे बड़ी खूबसूरती है.




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