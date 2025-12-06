ETV Bharat / state

नदेसर शूटआउट में धनंजय सिंह की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार और पीड़ित ही दाखिल कर सकते हैं अपील

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चर्चित नदेसर टकसाल शूट आउट मामले में आरोपियों को दोषमुक्त करने के खिलाफ पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को दोषमुक्त करने के निर्णय को सरकार या पीड़ित ही चुनौती दे सकते हैं. वारदात में घायल या प्रभावित व्यक्ति पीड़ित हो सकता है और धनंजय सिंह पीड़ित नहीं है इसलिए अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल करने का अधिकार उन्हें नहीं है.

सरकार को ही FIR दर्ज करने का अधिकार: कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि दोषमुक्त करने के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील करने का अधिकार है. राज्य सरकार इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता तो बीएनएसएस की धारा 413 पीड़ित को अपील करने का अवसर प्रदान करती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि गैंगस्टर एक्ट में राज्य सरकार को ही एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है. कोई व्यक्ति इस एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता.

अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं: कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम किसी व्यक्ति को प्राथमिकी या शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं देता. यानी अपीलार्थी इस अधिनियम के तहत कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकता. दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने से प्रतिबंधित किया गया है. गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध केवल राज्य और समाज के विरुद्ध अपराध है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं. उस पर नियंत्रण का अधिकार राज्य को है. कैंट थाने में दर्ज मुकदमे को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.