ETV Bharat / state

वाराणसी में बनेगा हॉकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद की याद में संग्रहालय, जानें खासियत

डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर स्थित संग्रहालय में हॉकी के उस्ताद और ड्रिबलिंग के जादूगर पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की यादें संजाई जाएंगी.

हॉकी के उस्ताद और ड्रिबलिंग के जादूगर पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की यादें.
हॉकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद के यादगार चित्र. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : हॉकी के उस्ताद और ड्रिबलिंग के जादूगर पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की यादें सालों साल जिंदा रहें और उनकी प्रेरणा युवा खिलाड़ियों को मिलती रहे, इसको देखते हुए स्पोर्ट्स विभाग के प्रयासों से वाराणसी विकास प्राधिकरण डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर में संग्रहालय का निर्माण करा रहा है. म्यूजियम में पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की स्मृतियों के साथ उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जानकारी भी रखी जाएगी.

हॉकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद का यादगार चित्र.
हॉकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद का यादगार चित्र. (Photo Credit : ETV Bharat)

वाराणसी की रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर विमला सिंह का कहना है कि इस संदर्भ में मोहम्मद शाहिद के परिवार के लोगों ने पिछले दिनों लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और म्यूजियम की बात कही थी. इसी के तहत लोकल स्तर पर संग्रहालय तैयार करने के लिए कहा गया है. इसके बाद से वाराणसी विकास प्राधिकरण यहां स्टेडियम के निर्माण का काम करवा रहा है. यहां पहले से एक मल्टीपरपज हॉल है. इसी के एक हिस्से में म्यूजियम बना रहा है.

हॉकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद का यादगार चित्र.
हॉकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद का यादगार चित्र. (Photo Credit : ETV Bharat)

म्यूजियम में मोहम्मद शाहिद द्वारा वर्ष 1980 मास्को ओलंपिक में हॉकी में जीता स्वर्ण पदक भी प्रदर्शित किया जाएगा. 1980 के बाद से भारत ने अभी तक हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता है. इसके अलावा मों शाहिद ने देश विदेश में विभिन्न हॉकी प्रतियोगिता में भी कई पदक और ट्रॉफी जीती हैं. साथ ही यादगार चित्र भी होंगे. उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा. पहनी गई जर्सी भी दर्शक दीर्घा में दिखेगी. वर्ष 1980 में अर्जुन अवॉर्ड और 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर
डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर. (Photo Credit : ETV Bharat)

मो शाहिद ने वर्ष 1979 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. इसी साल मलेशिया में आयोजित फोर नेशन हॉकी टूर्नामेंट में सीनियर भारतीय हॉकी के सदस्य के रूप में खेला. 1982 एशियन गेम्स में रजत पदक और 1986 एशियाड में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे. 1980 मास्को, 1984 लास एंजेलिस और 1988 सियोल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया. वर्ष 1979 से 1989 तक 167 अंतरराष्ट्रीय मैच में 66 गोल किया था.


1986 लंदन में आयोजित वर्ल्ड कप हॉकी में इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था. वर्ष 1985 से 1986 तक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे थे. मो शाहिद का जन्म 14 अप्रैल 1960 को वाराणसी में हुआ था. 20 जुलाई 2016 को मेदांता हरियाण में निधन हुआ था. हॉकी से रिटायर होने के बाद बरेका में वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी पद पर कार्यरत थे. निधन के बाद से खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता हर साल वाराणसी में आयोजित कराता है.


हॉकी वाराणसी के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह और सचिव केबी रावत ने बताया कि मोहम्मद शाहिद संग्रहालय बनने से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी. मोहम्मद शाहिद को मास्टर ऑफ ड्रिबलिंग कहा जाता था. अपने बॉडी फेंट (विपक्षी खिलाड़ी को शरीर के मूवमेंट से चकमा देना) के लिए दुनिया में मशहूर थे. वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुणाकेश शर्मा का कहना है कि स्टेडियम के रिनोवेशन का काम चल रहा है. 5 करोड़ रुपये की लागत से स्पेशल एस्ट्रो टर्फ लगाया गया है. जिसमें एक साथ हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेल खेले जा सकते हैं. इसके अलावा मल्टीपरपज हॉल भी तैयार हो रहा है. एक हिस्से में म्यूजियम बनाने की कवायद चल रही है.

यह भी पढ़ें : संकट में है काशी के पुरातत्व संग्रहालय में रखी हजारों साल की विरासत

यह भी पढ़ें : देश में कहां है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का डेथ सर्टिफिकेट, एक क्लिक में जानें

TAGGED:

VARANASI SPORT NEWS
MOHAMMAD SHAHID WIZARD OF DRIBBLING
FAMOUS HOCKEY PLAYER
MUSEUM OF VARANASI
HOCKEY MAESTRO MOHAMMED SHAHID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.