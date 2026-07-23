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वाराणसी नगर निगम की स्मार्ट पहल, कंप्लेन के चार घंटे में समाधान, तीन दिन में 35 से ज्यादा शिकायतें दूर

नगर निगम ने वाट्सएप नंबर 8601872601 जारी किया है. शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है.

शिकायत मिलते ही टीम चार घंटे के अंदर मौके पर पहुंच कर समस्या का समाधान कर रही है.
शिकायत मिलते ही टीम चार घंटे के अंदर मौके पर पहुंच कर समस्या का समाधान कर रही है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 4:56 PM IST

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वाराणसी : नगर निगम ने शहर वासियों के लिए त्वरित-समाधान स्मार्ट पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. बीते 3 दिनों में 35 से ज्यादा शिकायतों का महज़ 4 घंटे में ही निस्तारण कर दिया है. गंगा के तटवर्ती 25 वार्डों में नगर निगम ने स्मार्ट वाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की है. वाट्सएप पर शिकायत मिलने के महज चार घंटे की समय सीमा के भीतर सभी का शत-प्रतिशत समाधान कर दिया जा रहा है. कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी की जा रही है.

काशी के गंगा तटवर्ती 25 वार्डों में नागरिक सुविधाओं को पटरी पर लाने के लिए निगम का स्मार्ट पायलट प्रोजेक्ट वाट्सएप चैटबॉट बीते तीन दिन पहले शुरू हुआ. बीते 3 दिनों में 35 से ज्यादा समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया है. इसमें शहरवासियों को जारी वाट्सएप नम्बर अपनी शिकायत भेजनी होती है. इस बारे में महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि प्रथम चरण में गंगा तटवर्ती चार ज़ोन (आदमपुर, भेलूपुर, दशाश्वमेध और कोतवाली) के 25 वार्डों को शामिल किया गया है.

उन्होंने बताया कि नागरिक वाट्सएप नंबर 8601872601 पर हाय (Hi) लिखकर लाइव लोकेशन व फोटो अपलोड करते हैं, जो सीधे संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के मोबाइल एप पर पहुंच जाती है. इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी मॉनिटरिंग के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आईटी एक्सपर्ट, डाटा एनालिस्ट और 7 ऑपरेटरों की टीम तैनात की गई है. किसी भी अन्य सहायता के लिए नागरिक हेल्पडेस्क नंबर 0542-2720005 पर संपर्क कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि इसके तहत पहले दिन मंगलवार को वाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुईं. त्वरित कार्यप्रणाली और जियो-टैग्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के आधार पर संबंधित अधिकारियों ने तय समय सीमा यानी महज चार घंटे के भीतर सभी 17 समस्याओं का शत-प्रतिशत निस्तारण कर दिया. वहीं दूसरे दिन 13 समस्याओं का निस्तारण किया गया. तीसरे दिन भी आधा दर्जन से ज्यादा समस्या दूर हुई है. इस अभियान के तहत सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक की विंडो के दौरान नागरिकों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं है.

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