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वाराणसी नगर निगम ने 100 करोड़ की सरकारी संपत्ति से हटाया कब्जा, भूमाफिया ने तालाब को कूड़े से भर दिया था

तीन जेसीबी से निकाला जा रहा तालाब से कूड़ा. ( Photo Credit; varanasi municipal corporation )