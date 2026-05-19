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अब कोई अधिकारी मांगे पैसा तो तुरंत करे शिकायत; वाराणसी निगम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

वाराणसी: नगर निगम प्रशासन ने भ्रष्टाचार, अवैध धन वसूली और रिश्वतखोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाने का निर्णय लिया है. इसके लिए नगर आयुक्त ने विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. अब किसी को भी काम के लिए विभाग में पैसों की डिमांड कर रहा है, तो वह नगर निगम की तरफ से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 0542-2282834 कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि निगम बहुत गंभीरता से अब एक्शन लेने जा रहा है.

संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे में अब निगम से संबंधित किसी भी कार्य के लिए यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी अथवा बाहरी व्यक्ति अवैध रूप से पैसों की मांग करता है, तो जनता अब इसकी सीधे शिकायत दर्ज करा सकेगी. खास बात यह है कि शिकायतकर्त्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी​.

नगर आयुक्त ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी स्तर पर होने वाली अवैध वसूली के खिलाफ खुलकर सामने आएं, ताकि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. नगर आयुक्त ने इस सार्वजनिक सूचना को निगम के सभी कार्यालयों, जोनल कार्यालयों और जलकल विभाग के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा कराने का निर्देश दिए है.