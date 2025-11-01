ETV Bharat / state

बनारस में खुले में बिक रहा मांस; अफसर से महापौर बोले- हमें दिखता है, आपको क्यों नहीं?, कार्रवाई क्यों नहीं करते?

नगर निगम की बैठक में महापौर अशोक तिवारी ने ली पशु चिकित्सा अधिकारी की क्लास.

वाराणसी नगर निगम की बैठक.
वाराणसी नगर निगम की बैठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : धर्म नगरी में शासन के आदेश के बावजूद खुले में मीट-मांस बिक रहा है. शनिवार को महापौर अशोक तिवारी ने इस पर नाराजगी जताई. नगर निगम की बैठक में उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी संतोष पाल को खड़ा करके उनकी क्लास ली. कहा कि मैं शहर में घूमता हूं, मुझे ये दिखाई देता है तो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है?, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है.

दरअसल, नगर निगम के बजट को लेकर आज मिनी सदन की अहम बैठक हुई. इसमें बजट पर चर्चा हुई. इसके बाद सर्वसम्मति से इसे पार कर दिया गया. सदन के समापन से पहले महापौर अशोक तिवारी ने पशु चिकित्सा अधिकारी संतोष पाल से खुले में मीट बिक्री पर नाराजगी जताई.

बनारस में नगर निगम की बैठक. (Video Credit; ETV Bharat)

1575.86 करोड़ का बजट पास : 25 अक्टूबर को स्थगित वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनरीक्षित बजट पर सदन की बैठक बुलाई गई. महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आज टाउनहाल के गांधी भवन में नगर निगम एवं जलकल का कुल रुपये 1575.86 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पारित किया गया. बजट उपसभापति नरसिंह दास ने प्रस्तुत किया. नगर निगम का मूल बजट 1281.33 रुपये से बढ़ाकर 1324.46 रुपये करोड़, जलकल का 248.05 करोड़ से बढ़ाकर 251.40 करोड़ किया गया है.

स्टाम्प ड्यूटी समेत कई मदों में बजट बढ़ा : नगर निगम के विभिन्न मदों में आंशिक वृद्धि की गई. इसमें सम्पत्तिकर के मद में 110 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ किया गया है. सिनेमा कर के मद में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है जबकि स्टाम्प ड्यूटी में 15 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ किया गया है. दुकान किराया में 7 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया है. दुकानदारों के नियमितिकरण में 1 लाख से वृद्धि कर 10 लाख किया गया है. जुर्माना मद में पहली बार 10 लाख का प्रावधान किया गया है.

पार्किंग शुल्क में 1.50 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है. रोड कटिंग के मद में 4 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ किया गया है. विविध आय के मद में 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है.

बिलों में सरचार्ज माफी का भी आया प्रस्ताव : बैठक में कान्हा योजना गौशाला निर्माण के लिए 2.5 करोड़ का बजट में प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया. बजट में शिवाला के पार्षद राजेश यादव चल्लू के द्वारा जलकर के बिलों में सरचार्ज मुक्त कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमे महापौर के द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सरचार्ज माफी के संबंध में शासन से पत्राचार किया गया है, अनुमति प्राप्त होने के बाद सरचार्ज माफ किया जाएगा.

'जलकल के कर्मियों को मिलनी चाहिए वर्दी' : सारनाथ वार्ड के पार्षद अभय पांडेय ने वहां संचालित होने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्टेज जल की निकासी की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने की मांग रखी. पार्षद इंद्रेश सिंह ने कहा कि जलकल के कर्मचारियों को वर्दी का बजट जब 10 लाख है तो वह दिखाई देना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते कर्मचारियों को वर्दी मिलनी चाहिए.

अभय पांडेय ने क्षेत्र में सीवर कनेक्शन किए जाने की बात रखी. महाप्रबंधक जलकल ने सीवर कनेक्शन के लिए सदन को बताया कि कोई भी नागरिक सीवर कनेक्शन के लिए ई नगर सेवा आनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकता है.

'नगर निगम आपके द्वार' अभियान चलेगा : इससे पहले महापौर ने देव दीपावली के बाद सभी वार्डों में 'नगर निगम आपके द्वार' अभियान शुरू करने की घोषणा की. अभियान में महापौर, क्षेत्रीय पार्षद, नगर निगम के सभी अधिकारी वार्डो में घर-घर जाकर उनकी समस्याओं एवं उनके सुझावों को सुनकर निराकरण करेंगे.

यह भी पढ़ें : बनारस में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाईटेक धर्मशाला का किया उद्घाटन, बोले- काशी ने मुझे शाकाहारी बना दिया

TAGGED:

MAYOR ASHOK TIWARI
MUNICIPAL CORPORATION BUDGET
MUNICIPAL CORPORATION YOUR DOORSTEP
वाराणसी नगर निगम बैठक
VARANASI NAGAR NIGAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.