बनारस में खुले में बिक रहा मांस; अफसर से महापौर बोले- हमें दिखता है, आपको क्यों नहीं?, कार्रवाई क्यों नहीं करते?

वाराणसी नगर निगम की बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : धर्म नगरी में शासन के आदेश के बावजूद खुले में मीट-मांस बिक रहा है. शनिवार को महापौर अशोक तिवारी ने इस पर नाराजगी जताई. नगर निगम की बैठक में उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी संतोष पाल को खड़ा करके उनकी क्लास ली. कहा कि मैं शहर में घूमता हूं, मुझे ये दिखाई देता है तो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है?, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. दरअसल, नगर निगम के बजट को लेकर आज मिनी सदन की अहम बैठक हुई. इसमें बजट पर चर्चा हुई. इसके बाद सर्वसम्मति से इसे पार कर दिया गया. सदन के समापन से पहले महापौर अशोक तिवारी ने पशु चिकित्सा अधिकारी संतोष पाल से खुले में मीट बिक्री पर नाराजगी जताई. बनारस में नगर निगम की बैठक. (Video Credit; ETV Bharat) 1575.86 करोड़ का बजट पास : 25 अक्टूबर को स्थगित वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनरीक्षित बजट पर सदन की बैठक बुलाई गई. महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आज टाउनहाल के गांधी भवन में नगर निगम एवं जलकल का कुल रुपये 1575.86 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पारित किया गया. बजट उपसभापति नरसिंह दास ने प्रस्तुत किया. नगर निगम का मूल बजट 1281.33 रुपये से बढ़ाकर 1324.46 रुपये करोड़, जलकल का 248.05 करोड़ से बढ़ाकर 251.40 करोड़ किया गया है. स्टाम्प ड्यूटी समेत कई मदों में बजट बढ़ा : नगर निगम के विभिन्न मदों में आंशिक वृद्धि की गई. इसमें सम्पत्तिकर के मद में 110 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ किया गया है. सिनेमा कर के मद में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है जबकि स्टाम्प ड्यूटी में 15 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ किया गया है. दुकान किराया में 7 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया है. दुकानदारों के नियमितिकरण में 1 लाख से वृद्धि कर 10 लाख किया गया है. जुर्माना मद में पहली बार 10 लाख का प्रावधान किया गया है.