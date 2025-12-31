ETV Bharat / state

बनारस में सरकारी जमीन पर गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की तैयारी

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ पिन्ड्रा तहसील के लेखपालों और तहसील कर्मचारियों संग बैठक की

वाराणसी में अतिक्रमण पर कार्रवाई. (Etv Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 31, 2025

वाराणसी: योगी सरकार में लगातार अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई जारी है. नगर निगम अपने लैंड बैंक को मजबूत करने के लिए हर रोज सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त करने का काम कर रहा है. साल के अंतिम दिन बुधवार को नगर निगम ने संकुलधारा व डोमरी क्षेत्र में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया.

सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि प्रवर्तन दल ने संकुलधारा पोखरे के समीप बंजर जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए अस्याथी अतिक्रमण को ध्वस्त कर सरकारी भूमि खाली कगया है. अस्थायी अतिक्ररण को खाली करने के लिए निगम ने एक सप्ताह का समय दिया था. कार्रवाई के दौरान अस्याथी अतिक्रमण खाली मिला. इस क्रम में निगम की टीम ने डोमरी के आराजी नंबर 310 की सरकारी जमीन पर सलारपुर के एक व्यक्ति द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को भी ढहा दिया गया.

सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि इस भूमि का मामला अभी उपजिलाधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, इसके बावजूद यहां पक्का निर्माण कराया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि इन मुक्त कराई गई जमीनों पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी. नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध निगम का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा.

वहीं, वाराणसी विकास प्राधिकरण प्लाटिंग को लेकर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ वाराणसी के पिन्ड्रा तहसील के लेखपालों और तहसील कर्मचारियों संग बैठक की है. वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग, भूमि विभाजन अथवा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए तथा इसकी सूचना समय से प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए. सचिव ने कहा कि अवैध प्लाटिंग से न केवल नियोजित शहरी विकास बाधित होता है, बल्कि भविष्य में आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, जल, विद्युत एवं सीवर व्यवस्था के अभाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तहसील स्तर पर राजस्व विभाग एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिससे अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके.

