बनारस में सरकारी जमीन पर गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की तैयारी

वाराणसी: योगी सरकार में लगातार अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई जारी है. नगर निगम अपने लैंड बैंक को मजबूत करने के लिए हर रोज सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त करने का काम कर रहा है. साल के अंतिम दिन बुधवार को नगर निगम ने संकुलधारा व डोमरी क्षेत्र में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया.

सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि प्रवर्तन दल ने संकुलधारा पोखरे के समीप बंजर जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए अस्याथी अतिक्रमण को ध्वस्त कर सरकारी भूमि खाली कगया है. अस्थायी अतिक्ररण को खाली करने के लिए निगम ने एक सप्ताह का समय दिया था. कार्रवाई के दौरान अस्याथी अतिक्रमण खाली मिला. इस क्रम में निगम की टीम ने डोमरी के आराजी नंबर 310 की सरकारी जमीन पर सलारपुर के एक व्यक्ति द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को भी ढहा दिया गया.



सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि इस भूमि का मामला अभी उपजिलाधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, इसके बावजूद यहां पक्का निर्माण कराया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि इन मुक्त कराई गई जमीनों पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी. नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध निगम का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा.