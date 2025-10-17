ETV Bharat / state

राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत, अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी मामले में याचिका खारिज

वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान के आधार पर याचिका दाखिल कर केस दर्ज करने की मांग की थी

राहुल गांधी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 6:57 PM IST

वाराणसी/ लखनऊः पिछले साल सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में लंबित प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. अदालत में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा. वहीं, इस फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है.

दरअसल, सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर के रहने वाले पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल कर अमेरिका में दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. नागेश्वर ने अपनी याचिका में कहा था कि 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में राहुल गांधी ने सिख संप्रदाय के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए उनकी पगड़ी और कड़ा पहनने को लेकर टिप्पणी की थी. राहुल ने कहा था कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, न ही उन्हें गुरुद्वारे में जाने की इजाजत है. इस बयान का खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने समर्थन भी किया था. उनके बयान से यह प्रतीत हो रहा था कि उनका मिशन भारत में गृह युद्ध भड़काने का है. कोर्ट ने 9 अक्टूबर को याचिका स्वीकार करते हुए 17 अक्टूबर यानि शुक्रवार को तारीख दी थी.

श्रीराम पर टिप्पणी करने के मामले में सुनवाईटलीः वहीं जिला जज की अदालत में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई. जिला जज के अवकाश पर होने के चलते इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 नवंबर नियत की गई है. इस मामले में दाखिल अर्जी को बीते 27 मई को अवर न्यायालय ने परिवाद पत्र पोषणीय नहीं होने के चलते खारिज कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ परिवादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सत्र न्यायालय में रिवीजन अर्जी दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिवीजन पंजीकृत कर सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत की थी.

एडवोकेट हरीशंकर पांडेय ने कोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल किया, कहा गया कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल को पहुंचे थे. यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन था. यहां पर राहुल ने भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिए थे. उन्होंने भगवान राम को 'पौराणिक' बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था. वही नहीं भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. राम मंदिर का विरोध भी किया था और वह विदेश में जाकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं. इसके संबंध में उसने अवर न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया. जिसपर कोर्ट ने सरसरी तरीके से, विधि व्यवस्था के विरोध उसके परिवाद पत्र पोषणीयता के स्थिति पर खारिज कर दिया है. निगरानी कर्ता ने निगरानी अर्जी को स्वीकार करने की गुहार लगाई है.

आरएसएस और भाजपा की सोच तानाशाहीः वहीं, अजय राय ने कहा कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर पनप रहे अविश्वास और उनके पक्ष में वर्तमान समय में खराब होते माहौल की चर्चा की गई थी. उन्होंने कृषि कानूनों के समय, जिस तरह से भाजपा द्वारा सिक्ख समुदाय के लिए नफरत फैलाई जा रही थी, उसको लेकर उनके प्रति जो असुरक्षा का माहौल बन रहा था, उस पर चर्चा की थी. अजय राय ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नेता विपक्ष का यह दायित्व है कि वह सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बात करे, सवाल उठाए और जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी करे. लेकिन आरएसएस और भाजपा की पूरी सोच ही तानाशाही है. इनके लोग भी उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं. यह मुकदमा भी उसी आलोकतांत्रिक सोच का परिणाम था. जिसे दायर कर राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने तथा उन्हें परेशान करने की नीयत से किया गया था. उन्होंने कहा कि यह र्निलज्ज लोग यह नहीं जानते कि हमने कांग्रेस में हमेशा लड़ना सीखा है. जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम उनके मुखबिरों से क्या डरेंगे. हमारे नेता राहुल गांधी देश के हर तबके के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और उनका मूल मंत्र है डरो मत, सहो मत.

