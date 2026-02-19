ETV Bharat / state

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश, 16 मार्च को होना है पेश

एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में 21 अप्रैल को स्टूडेंट से बातचीत के दौरान विवादित बयान दिया था.

Photo Credit: ETV Bharat
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी विश्वविद्यालय में भगवान राम को 'पौराणिक व्यक्ति' (काल्पनिक पात्र) बताया था. कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के भगवान राम को लेकर दिए गए इस बयान को लेकर गुरुवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई.

16 मार्च को होना है पेश: कोर्ट ने अगली तारीख पर राहुल गांधी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है. इस बारे में राहुल गांधी को लेकर की गई शिकायत प्रकरण में शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि न्यायालय अपर जिला जज एमपी एमएलए कोर्ट पंचम ने आज मुकदमा संख्या 486/2025 हरिशंकर पाण्डेय बनाम राहुल गांधी पर सुनवाई की. इसमें राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए 16 मार्च की डेट दी है.

गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई: एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि उनकी तरफ से परिवाद एडीजे कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में दाखिल किया था. इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 12 मई को याचिका दाखिल की थी. इसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इस पर रिवीजन दाखिल होने के बाद, कोर्ट ने इस पर सुनवाई फिर से शुरू की है. इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी.

21 अप्रैल को अमेरिका में दिया था बयान: एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में 21 अप्रैल को एक लाइव सेशन में स्टूडेंट से बातचीत करते हुए भगवान राम पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक पुरुष बताया था. इससे हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है.

यह भी पढ़ें- एक्टर राजपाल यादव ने पत्नी के साथ किया डांस, धोती-कुर्ता में सलमान खान के गाने पर खूब लगाए ठुमके, फैंस ने ली सेल्फी

TAGGED:

APPEAR ON MARCH 16
CONGRESS LEADER MP RAHUL GANDHI
HEARING IN MP MLA COURT
VARANASI MP MLA COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.