मनोज तिवारी उवाच: "भाजपा आसचे, टीएमसी जासचे", विवेकानंद-बोस वाले योगी के बयान और मछली-भात पर भी दी सफाई
पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित काशी कला कुंभ प्रोग्राम में पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 3:39 PM IST
वाराणसी : पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच वाराणसी पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला. मनोज तिवारी ने कहा कि हमी बोलची, भाजपा आसचे, टीएमसी जासचे. वहीं अपने मच्छी-भात खाने के फोटो पर सफाई दी. साथ ही योगी के विवेकानंद वाले बयान को झूठा करार दिया. पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय कला मंच द्वारा पंडित ओंकार प्रेक्षागृह संगीत एवम मंच कला संकाय में आयोजित काशी कला कुंभ प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे.
सांसद मनोज तिवारी ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भव्य चुनाव बना रही है. 23 अप्रैल को प्रथम फेस, 29 द्वितीय फेस का मतदान होगा. हमने 25 जगह जनसभाएं की हैं. बंगाल जनता भाजपा का साथ देने का मन बना चुकी है. मेरे निजी सर्वे के अनुसार भाजपा 15 से 20 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है.मां, माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी का सारा सिस्टम हिला हुआ है.
मनोज तिवारी ने कहा कि मच्छी-भात का फोटो सपा द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया है. कहा-भाजपा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है इस पर बात नहीं करती. हमारा विरोध गौ माता की रक्षा में आड़े आने वालों से है. गौ रक्षा के लिए कड़े कड़े कानून भी बनाए हैं. वहीं स्वामी विवेकानंद पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि योगी जी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है.
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