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मनोज तिवारी उवाच: "भाजपा आसचे, टीएमसी जासचे", विवेकानंद-बोस वाले योगी के बयान और मछली-भात पर भी दी सफाई

वाराणसी : पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच वाराणसी पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला. मनोज तिवारी ने कहा कि हमी बोलची, भाजपा आसचे, टीएमसी जासचे. वहीं अपने मच्छी-भात खाने के फोटो पर सफाई दी. साथ ही योगी के विवेकानंद वाले बयान को झूठा करार दिया. पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय कला मंच द्वारा पंडित ओंकार प्रेक्षागृह संगीत एवम मंच कला संकाय में आयोजित काशी कला कुंभ प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे.

वाराणसी पहुंची भाजपा सांसद मनोज तिवारी. (Video Credit : ETV Bharat)

सांसद मनोज तिवारी ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भव्य चुनाव बना रही है. 23 अप्रैल को प्रथम फेस, 29 द्वितीय फेस का मतदान होगा. हमने 25 जगह जनसभाएं की हैं. बंगाल जनता भाजपा का साथ देने का मन बना चुकी है. मेरे निजी सर्वे के अनुसार भाजपा 15 से 20 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है.मां, माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी का सारा सिस्टम हिला हुआ है.



