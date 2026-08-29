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पीला नहीं अब खाओ लाल, बैंगनी और गुलाबी आम, BHU ने उगाए 35 देशी से विदेशी वैराइटी के मदर प्लांट, नाम ऐसे जो हैरान कर दें

आम के मामले में यूपी काफी आगे रह रहा है. उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों का लंगड़ा, दशहरी या फिर और कोई आम गल्फ से लेकर कई विदेशी मुल्कों में जबरदस्त डिमांड है. यूपी से आमों का एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण यहां के कृषि वैज्ञानिकों और उद्यान विशेषज्ञों ने कुछ नई वैरायटी के आमों की पैदावार बढ़ाने की तैयारी की है.

गर्मी का मौसम हो और आम की बात न हो ऐसा संभव नहीं है. गर्मी के सीजन की शुरुआत के साथ ही लोगों को पसंदीदा फल आम याद आता है. मलिहाबाद की दशहरी के साथ देश के कई हिस्सों में होने वाले आम की विभिन्न किस्में लोगों को लुभाती रही हैं. यही नहीं आम की कई किस्मों की विदेश में भी खूब डिमांड है. बीते वर्षों में देखा जाए तो भारत में पैदावार वाली आम की कई किस्मों का एक्सपोर्ट बढ़ा है.

BHU में विकसित की जा रहीं आम की नई प्रजातियों की पौध. (Video Credit : ETV Bharat)

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में मियाजाकी और ब्लैक थंडर जैसी विदेशी और दुर्लभ आम की किस्मों के मदर प्लांट विकसित किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य किसानों को ऐसे पौधे मिल सकें जो अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग पर खरी उतर सकें. इसी कड़ी में बीएचयू के कृषि वैज्ञानिक और उद्यान विशेषज्ञ आम की किस्में तैयार करने पर जोर दे रहे हैं. इनमें मुख्य रूप से थाईलैंड की 'ब्लैक थंडर' और 'ऑल टाइम' तथा जापान की प्रसिद्ध 'मियाजाकी' प्रजाति के मदर प्लांट विकसित किए गए हैं. विदेशी आमों की नई किस्में पारंपरिक आम हरे या पीले रंग के बजाय लाल, बैंगनी, नीले और गुलाबी रंगों में होते हैं. इन आमों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी मांग है. पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता गोपाल मिश्र की रिपोर्ट...

एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले आम की किस्में. (Photo Credit : ETV Bharat)

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग में आमों की उन खास प्रजातियों के डेवलपमेंट पर काम शुरू कर चुका है जो या तो विदेशी हैं या फिर अपने ही देश में आप तक नहीं पहुंचती हैं. ऐसी ही 35 से ज्यादा वैराइटीज के आमों के मदर प्लांट (पौध) विकसित किए जा रहे हैं. ये मदर प्लांट अगले साल गर्मी तक किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है.

आम उत्पादन क्षेत्र. (Photo Credit : ETV Bharat)







काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उद्यान अश्विनी कुमार देशवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय किसानों तक आमों की पौध पहुंचने का काम काफी लंबे वक्त से काम करता रहा है. यहां से यूपी के अलग-अलग शहरों और वाराणसी के आसपास के किसानों को आम की विभिन्न् किस्में के पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं. अभी तक हम लंगड़ा, चौसा, दशहरी, आम्रपाली फ़ज़ली, बीजू और राम केला जैसी प्रजातियों को डेवलप करने पर जोर दे रहे थे, लेकिन अब बस्ती के मैंगो रिसर्च सेंटर की तर्ज पर विदेशी और देशी आमों की खास किस्मों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं.

यूपी में आम उत्पादन वाले जिले. (Photo Credit : ETV Bharat)





वरिष्ठ अधिकारी उद्यान अश्विनी कुमार देशवाल के मुताबिक फिलवक्त बीएचयू में 35 प्रजातियों के आमों को डेवलप करने का काम शुरू किया है. इन सभी आमों के मदर प्लांट्स तैयार हो रहे हैं. इनमें ब्लैक थंडर (थाईलैंड की प्रजाति), मियांजाकी (जापान), ऑल टाइम थाईलैंड की आमों की प्रजातियां को डेवलप किया जा रहा है. इसके अलावा लंगड़ा, दशहरी समेत आम की कुछ विदेशी पौध भी तैयार की जा रही है. इनमें नॉर्मल तौर पर होने वाले पीले, हरे रंग के आम के अलावा लाल, बैगनी, नीले, गुलाबी कलर के आमों की पौध विकसित की जा रही है.







एपीडा के अधिकारी डॉ. सीबी सिंह का कहना है कि आमों के डिमांड विदेश में काफी तेजी से बढ़ी है. 2016 के बाद से ही आमों को हम विदेशों में भेजने की तैयारी कर रहे थे और कोरोना काल में हमने यह काम शुरू किया. जिसके बाद सबसे पहले हमने गल्फ कंट्रीज और उसके बाद धीरे-धीरे यूके, थाईलैंड और अन्य शहरों में भी आमों को भेजा है.

यह बात सही है कि यहां की प्रजातियों के अलावा कुछ अन्य प्रजातियों के डिमांड भी वहां से आ रही है. जिसकी तैयारी हमने शुरू की है. यूपी के लखनऊ और आसपास की बेल्ट में आम की अच्छी फसल होती है. जिसके लिए हमने वहां की किसानों से भी बात की है. बनारस के चोलापुर, चौबेपुर सहित कुछ हिस्सों में जहां आम की खेती होती है. वहां के किसान भी अब अन्य प्रजातियों के आम तैयार कर रहे हैं. जिनकी डिमांड जैसी आएगी उनकी सप्लाई भी शुरू की जाएगी और यह एक अच्छा प्रयास है.







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