ETV Bharat / state

बीएचयू के अस्पताल में लगीं ईएनटी डिपार्टमेंट में आधुनिक मशीनें, फटाफट होगा नवजात बच्चों का इलाज

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने मशीनों का उद्घाटन किया.

बीएचयू के अस्पताल में लगीं आधुनिक मशीनें.
बीएचयू के अस्पताल में लगीं आधुनिक मशीनें. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान स्थित कान, नाक एवं गला (ईएनटी) विभाग में बुधवार को कई अत्याधुनिक एवं विशेषीकृत चिकित्सा सुविधाओं तथा उपकरणों को जनता को समर्पित किया गया. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने इन सुविधाओं का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने सभी नवस्थापित इकाइयों एवं उपकरणों का विस्तृत निरीक्षण भी किया. इस दौरान यहां नवजात बच्चों के लिए सुनने संबंधी समस्याओं की पहचान के लिए आई मशीन को कुलपति ने देखकर इसे आने वाले समय में मिल का पत्थर साबित होने की बात कही.

प्रो. चतुर्वेदी ने अपने भ्रमण के दौरान मरीजों, चिकित्सकों एवं सहायक कर्मचारियों से संवाद कर प्रत्येक इकाई के उद्देश्य तथा कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की. नई सुविधाओं में ईएनटी वर्कस्टेशन, बी एंड के लेबोरेटरी, स्ट्रोबोस्कोपी यूनिट, सायलेंडोस्कोपी यूनिट, टेम्पोरल बोन लेबोरेटरी, ओटो एकॉस्टिक एमिशन (OAE) लैब तथा एएसएसआर (ASSR) लेबोरेटरी शामिल हैं. इन सुविधाओं से विभाग में मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, डायग्नोस्टिक क्षमताओं, सर्जिकल प्रशिक्षण तथा शोध गतिविधियां और बेहतर और जल्दी होंगी.

इनमें विशेष रूप से ओएई एवं एएसएसआर लेबोरेटरी नवजात शिशुओं में सुनने संबंधी समस्याओं की प्रारम्भिक पहचान में सहायक होगी. बी एंड के लेबोरेटरी ईएनटी से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के लिए विशेषीकृत डायग्नोस्टिक सहायता प्रदान करेगी. स्ट्रोबोस्कोपी यूनिट से वॉइस संबंधित जांच एवं क्लिनिकल सेवाओं को मजबूती मिलेगी. सायलेंडोस्कोपी यूनिट लार ग्रंथियों में बनने वाली पथरी के उपचार हेतु न्यूनतम इनवेसिव तकनीक उपलब्ध कराएगी. टेम्पोरल बोन लेबोरेटरी को सर्जनों के लिए कान की संरचना एवं सर्जिकल तकनीकों के उन्नत प्रशिक्षण हेतु विकसित किया गया है.

TAGGED:

BHU HOSPITALS
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES BHU
INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
BHU ENT DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.