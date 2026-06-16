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वाराणसी सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए बनेगी आधुनिक लाइब्रेरी, डिजिटल तरीके से पढ़ने का भी मौका मिलेगा

वाराणसी सेंट्रल जेल में सेंट्रल लाइब्रेरी का कांसेप्ट लागू करने की तैयारी है. इसके लिए भवन का निर्माण भी हो गया है.

वाराणसी सेंट्रल जेल में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा.
वाराणसी सेंट्रल जेल में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 1:46 PM IST

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वाराणसी : जेल में बंद कैदियों को सुधार के लिए जेल प्रशासन बहुत से मौके देता है. बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जाता है. इसी क्रम में किताबें पढ़ने के शौकीन कैदियों के लिए वाराणसी सेंट्रल जेल में सेंट्रल लाइब्रेरी का कांसेप्ट लागू करने की तैयारी है. इसके लिए भवन का निर्माण भी हो गया है. जल्द ही यह सेंट्रल लाइब्रेरी देश की बड़ी लाइब्रेरीज के साथ डिजिटल रूप में भी कनेक्ट होगी.

जानकारी देते वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके मिश्रा. (Video Credit : ETV Bharat)

वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल जेल में बहुत से ऐसे कैदी हैं जो पढ़ने के शौकीन हैं. इसी को देखते हुए समय-समय पर नई किताबें और अन्य एजुकेशनल चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं. इसमें राजकीय लाइब्रेरी की महत्वपूर्ण भूमिका है. फिलवक्त अलग-अलग बैरक में चार तरह की लाइब्रेरी संचालित हैं. अब सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए नया भवन बनवाकर तैयार है. जल्द ही इसका उद्घाटन भी करवाया जाएगा.

वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके मिश्रा ने बताया कि इस वक्त वाराणसी जेल में 2000 से ज्यादा कैदी हैं. इसके अलावा लगभग 50 हजार से ज्यादा किताबों का कलेक्शन जेल की विभिन्न लाइब्रेरी में है. कुछ नई किताबें मंगाई गई हैं. अभी तक हमें डोनेशन और अन्य माध्यमों से ही किताबें मिलती रही हैं. अब प्रयास सेंट्रल जेल की लाइब्रेरी को देश की बड़ी लाइब्रेरी के साथ डिजिटली कनेक्ट करने का है. इससे हर तरह के डिजिटल रीडिंग कंटेंट वाराणसी जेल के कैदियों को मिल सकेंगे.

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