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वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां तेज; मेयर ने घाटों का किया निरीक्षण, लापरवाही पर भड़के

मेयर ने घाटों का किया निरीक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: देव दीपावली से पहले गंगा घाटों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने निरीक्षण और सुधार की कवायद तेज कर दी है. महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी ने अस्सी घाट का निरीक्षण किया. घाट पर स्थित शौचालय की बदहाल स्थिति देखकर महापौर नाराज हो गए. उन्होंने शौचालय को बंद करने या तत्काल व्यवस्थित कराने का निर्देश दिया.

महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि देव दीपावली जैसे बड़े आयोजन से पहले घाटों पर साफ-सफाई और सुविधाओं के नाम पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निरीक्षण के दौरान शौचालय की स्थिति देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा. इसे श्रद्धालुओं के उपयोग के योग्य बनाने अथवा व्यवस्था ठीक होने तक बंद रखने की हिदायत दी. घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए.

मेयर ने घाटों का किया निरीक्षण. (Video Credit: ETV Bharat) समतलीकरण में दिखावा नहीं: अस्सी घाट पर समतलीकरण के कार्य की समीक्षा करते हुए महापौर ने ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि काम केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए और न ही औपचारिकता निभाकर कार्य पूरा दिखाया जाए. काम की संख्या बढ़ाने या कागजों पर प्रगति दर्शाने के बजाय गुणवत्ता धरातल पर दिखाई देनी चाहिए. घाट का समतलीकरण इस तरह कराया जाए कि श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी न हो और भीड़ के दौरान अव्यवस्था की स्थिति न बने. महापौर अशोक तिवारी ने घाट पर बने मिट्टी के टीलों और ऊंचे-नीचे हिस्सों को हटाने पर जोर दिया. उन्होंने ठेकेदार से चर्चा करते हुए ऐसे स्थानों पर सीढ़ियां बनाने की संभावनाएं तलाशने को कहा, जहां श्रद्धालुओं के उतरने-चढ़ने में कठिनाई होती है. घाट की भौगोलिक स्थिति और लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखकर निर्माण कराया जाए, ताकि घाट का स्वरूप व्यवस्थित होने के साथ सुरक्षित भी बने. कार्यदायी संस्था को समयसीमा के भीतर काम पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत दी गई. अस्सी से नमो घाट तक नाव से लिया तैयारियों का जायजा: देव दीपावली पर गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं और देशी-विदेशी पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए महापौर ने अस्सी घाट से नमो घाट तक नाव से भ्रमण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी. इस दौरान घाटों की सफाई, सिल्ट हटाने, प्रकाश व्यवस्था, सीढ़ियों की स्थिति, सुरक्षा इंतजाम और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया.