वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां तेज; मेयर ने घाटों का किया निरीक्षण, लापरवाही पर भड़के
अस्सी घाट पर समतलीकरण के कार्य की समीक्षा करते हुए महापौर ने ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:57 AM IST
वाराणसी: देव दीपावली से पहले गंगा घाटों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने निरीक्षण और सुधार की कवायद तेज कर दी है. महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी ने अस्सी घाट का निरीक्षण किया. घाट पर स्थित शौचालय की बदहाल स्थिति देखकर महापौर नाराज हो गए. उन्होंने शौचालय को बंद करने या तत्काल व्यवस्थित कराने का निर्देश दिया.
महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि देव दीपावली जैसे बड़े आयोजन से पहले घाटों पर साफ-सफाई और सुविधाओं के नाम पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निरीक्षण के दौरान शौचालय की स्थिति देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा. इसे श्रद्धालुओं के उपयोग के योग्य बनाने अथवा व्यवस्था ठीक होने तक बंद रखने की हिदायत दी. घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए.
समतलीकरण में दिखावा नहीं: अस्सी घाट पर समतलीकरण के कार्य की समीक्षा करते हुए महापौर ने ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि काम केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए और न ही औपचारिकता निभाकर कार्य पूरा दिखाया जाए. काम की संख्या बढ़ाने या कागजों पर प्रगति दर्शाने के बजाय गुणवत्ता धरातल पर दिखाई देनी चाहिए.
घाट का समतलीकरण इस तरह कराया जाए कि श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी न हो और भीड़ के दौरान अव्यवस्था की स्थिति न बने. महापौर अशोक तिवारी ने घाट पर बने मिट्टी के टीलों और ऊंचे-नीचे हिस्सों को हटाने पर जोर दिया. उन्होंने ठेकेदार से चर्चा करते हुए ऐसे स्थानों पर सीढ़ियां बनाने की संभावनाएं तलाशने को कहा, जहां श्रद्धालुओं के उतरने-चढ़ने में कठिनाई होती है.
घाट की भौगोलिक स्थिति और लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखकर निर्माण कराया जाए, ताकि घाट का स्वरूप व्यवस्थित होने के साथ सुरक्षित भी बने. कार्यदायी संस्था को समयसीमा के भीतर काम पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत दी गई.
अस्सी से नमो घाट तक नाव से लिया तैयारियों का जायजा: देव दीपावली पर गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं और देशी-विदेशी पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए महापौर ने अस्सी घाट से नमो घाट तक नाव से भ्रमण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी. इस दौरान घाटों की सफाई, सिल्ट हटाने, प्रकाश व्यवस्था, सीढ़ियों की स्थिति, सुरक्षा इंतजाम और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया.
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्व से पहले सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं. घाटों पर पर्याप्त रोशनी रहे, क्षतिग्रस्त सीढ़ियों की मरम्मत हो और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी इंतजाम किए जाएं. साफ-सफाई और आवागमन की व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि देव दीपावली के दौरान भीड़ को संभालने में परेशानी न हो.
घाटों का निरीक्षण लगातार करूंगा: महापौर अशोक कुमार तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि घाटों की व्यवस्था देखने के लिए उनका निरीक्षण केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है. वह लगातार अलग-अलग घाटों पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे. निरीक्षण में जो भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें तत्काल दूर कराया जाएगा.
नगर निगम की ओर से घाटों पर सफाई, समतलीकरण, प्रकाश व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता समेत नगर निगम के अधिकारी और संबंधित क्षेत्रों के पार्षद मौजूद रहे.
अधिकारियों ने महापौर को घाटों पर चल रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराया और देव दीपावली से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने का भरोसा दिलाया. आखिर में महापौर ने अधिकारियों और ठेकेदारों को दो टूक कहा कि घाटों पर काम कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर नजर आना चाहिए. देव दीपावली पर काशी आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें और घाटों की व्यवस्थाएं आयोजन के अनुरूप हों, इसके लिए सभी जिम्मेदार विभाग समय रहते काम पूरा करें.
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