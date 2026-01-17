ETV Bharat / state

मौनी अमावस्या का पर्व कल ; मौन रहकर करें स्नान, पितरों के लिए जरूर करें ये कार्य

इतना ही नहीं कुछ और ऐसे कार्य भी हैं जो अमावस्या के दिन करने से घर में सुख-समृद्धि, शांति के साथ ही जीवन में सुकून आता है. इस बार मौनी अमावस्या 18 जनवरी को पड़ रही है. जिसमें प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले में जबरदस्त भीड़ के साथ स्नान होगा, साथ ही अन्य जगहों पर भी भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी.

वाराणसी: सनातन धर्म में हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह के तिथि पर्व का अपना विशेष महत्व है. ऐसे में माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में जानी जाती है. यह दिन मौन रहकर स्नान और दान करने के लिए महत्वपूर्ण तो होता है, साथ ही पितरों के निमित्त इस दिन श्रद्धा व पूजन करना विशेष फलदाई होता है. ब्राह्मण भोज करवाने के साथ पितरों के नाम पर दान करना सबसे अधिक उत्तम बताया गया है.

मौन धारण करने से मिलते ये लाभ: ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है. हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था. मनु से ही मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई है. मौनी अमावस्या के व्रत में मौन धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है. शास्त्रों के अनुसार मुख से ईश्वर का जाप करने से जो फल मिलता है, उससे कहीं ज्यादा फल (पुण्य) मौन रहकर जाप करने से मिलता है. इस दिन अगर दान करने से पहले सवा घंटे तक मौन रख लिया जाए तो पुण्यफल 16 गुना बढ़ जाता है. मौन धारण कर व्रत का समापन करने वाले को मुनिपद की प्राप्ति बतायी गई है.

जैन ने बताया कि माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शनिवार, 17 जनवरी को अर्द्धरात्रि के बाद 12 बजकर 05 मिनट पर लगेगी जो कि रविवार, 18 जनवरी को अर्द्धरात्रि के बाद 1 बजकर 22 मिनट तक रहेगी. रविवार, 18 जनवरी को सम्पूर्ण दिन अमावस्या तिथि होने से ये पर्व इसी दिन मनाया जाएगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शनिवार, 17 जनवरी को सुबह 8 बजकर 13 मिनट से रविवार, 18 जनवरी को सुबह 10 बजकर 15 मिनट तक रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा लग जाएगा. मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान-दान करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं.

ज्योतिषविद ने बताया, सिंह एवं धनु राशि पर शनिग्रह की अढैया, जबकि कुम्भ, मीन एवं मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है. इसके चलते जनमानस को विश्व में अनेकानेक अप्रत्याशित विषम घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है. प्राकृतिक एवं दैविक आपदाओं के साथ मौसम में भी अजीबोगरीब परिवर्तन देखने को मिलता है. यान-वाहन दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है. विश्व के प्रशासकों के समक्ष शासन चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. फलस्वरूप छत्रभंग की आशंका भी बनी रहती है. राजनेताओं में आपसी मतैक्य का अभाव बना रहेगा. राजनीति के क्षेत्र में नये समीकरण बनते हैं. शेयर मार्केट, वायदा, मुद्रा व धातु बाजार में विशेष उथल-पुथल के साथ ही अन्य अकल्पित घटनाएं देखने को मिलेंगी.



पूजा-अर्चना का विधान: अमावस्या तिथि पर किए जाने वाले समस्त धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प लेना चाहिए. इस दिन आराध्य देवी-देवता की पूजा-अर्चना के बाद दान देने की विशेष महिमा है. आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा-अर्चना से सुख-समृद्धि, खुशहाली मिलती है. अमावस्या तिथि पर विधि-विधान पूर्वक पितरों की भी पूजा अर्चना की जाती है. पितरों के आशीर्वाद से जीवन में भौतिक सुख-समृद्धि, खुशहाली का आगमन होता है. अमावस्या तिथि के दिन अपनी जीवनचर्या नियमित संयमित रखकर अपने परम्परा के अनुसार समस्त धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए.



इस दिन पीपल के वृक्ष व भगवान् विष्णु की पूजा-अर्चना के साथ पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है. पीपल वृक्ष पूजा के मन्त्र ॐ मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्ये विष्णुरूपिणे अग्रतो शिवरूपाय पीपलाय नमो नमः. आज के दिन व्रतकर्ता को अपनी दिनचर्या नियमति व संयमित रखते हुए यथासम्भव गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सेवा व सहायता तथा परोपकार के कृत्य अवश्य करने चाहिए.



पीपल के वृक्ष की विशेष महिमा: पीपल वृक्ष में समस्त देवताओं का वास माना गया है. पीपल के वृक्ष को जल से सींचकर विधि-विधान से पूजन करने के बाद 108 बार परिक्रमा करने पर सौभाग्य में वृद्धि होती है. इस दिन व्रत उपवास रखकर इष्ट देवी-देवता एवं आराध्य देवी-देवता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए. ब्राह्मण को घर पर निमन्त्रित करके उन्हें भोजन करवाकर, सफेद रंग की वस्तुओं का दान जैसे-चावल, दूध, मिश्री, चीनी, खोवे से बने सफेद मिष्ठान, सफेद वस्त्र, चांदी एवं अन्य सफेद रंग की वस्तुएं दक्षिणा के साथ देकर, उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए. किसी कारणवश यदि ब्राह्मण को भोजन न करवा सकें तो इस स्थिति में उन्हें अन्नदान के साथ नकद रुपये देकर पुण्यलाभ प्राप्त करना चाहिए.

