मऊ-कोलकाता स्पेशल ट्रेन; 8 अप्रैल से शुरू होंगे 15 फेरे, देखें पूरा टाइम टेबल और रूट
पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मऊ कोलकाता स्पेशल ट्रेन (05096/05095) का संचालन 8 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक शुरू किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 3:06 PM IST
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में 05096/05095 मऊ-कोलकाता-मऊ विशेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मऊ से 08 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को तथा कोलकाता से 09 अप्रैल से 16 जुलाई, तक प्रत्येक गुरुवार को 15 फेरों के लिए संचालित किया जायेगा.
मऊ से कोलकाता चलेगी विशेष ट्रेन: जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि गाड़ी संख्या 05096 मऊ-कोलकाता विशेष गाडी 08 अप्रैल से 15 जुलाई, तक प्रत्येक बुधवार को मऊ जं. से 13.30 बजे प्रस्थान कर बेलथरा रोड से 14.22 बजे, सलेमपुर से 14.55 बजे, भटनी से 15.12 बजे, भाटपार रानी से 15.27 बजे, मैरवा से 15.45 बजे, सीवान से 16.10 बजे, एकमा से 16.32 बजे, छपरा से 17.20 बजे, दिघवारा से 18.10 बजे, सोनपुर से 18.50 बजे, हाजीपुर से 19.05 बजे, शाहपुर पटोरी से 19.47 बजे रवाना होगी.
इसके बाद ट्रेन बरौनी से 21.30 बजे, किऊल जं. से 22.52 बजे, जमुई से 23.22 बजे, दूसरे दिन झाझा से 00.50 बजे, जसीडीह से 01.28 बजे, मधुपुर से 01.54 बजे, चितरंजन से 02.37 बजे, आसनसोल 03.45 बजे, दुर्गापुर से 04.17 बजे, बर्द्धमान से 05.38 बजे, बैण्डेल से 06.30 बजे तथा नैहाटी से 07.30 बजे छूटकर कोलकाता 08.50 बजे पहुंचेगी.
वापसी का ये होगा रूट: वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05095 कोलकाता-मऊ विशेष गाड़ी 09 अप्रैल से 16 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को कोलकाता से 13.20 बजे प्रस्थान कर नैहाटी से 14.10 बजे, बैण्डेल से 14.36 बजे, बर्द्धमान से 15.38 बजे, दुर्गापुर से 16.38 बजे, आसनसोल 17.13 बजे, चितरंजन से 17.38 बजे, मधुपुर से 18.17 बजे रवाना होगी. इसके बाद जसीडीह से 18.44 बजे, झाझा से 20.50 बजे, जमुई से 21.17 बजे, किऊल जं. से 21.52 बजे, बरौनी से 23.50 बजे, दूसरे दिन शाहपुर पटोरी से 00.37 बजे, हाजीपुर से 01.50 बजे, सोनपुर से 02.02 बजे, दिघवारा से 02.30 बजे, छपरा से 03.20 बजे, एकमा से 03.52 बजे, सीवान से 04.25 बजे, मैरवा से 04.52 बजे, भाटपार रानी से 05.12 बजे, भटनी से 05.35 बजे, सलेमपुर से 05.57 बजे तथा बेलथरा रोड से 06.32 बजे छूटकर मऊ जं. 07.45 बजे पहुंचेगी.
19 कोचों वाली ट्रेन में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं: जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस गाडी में एस.एल.आर.डी. के 02, जनरल सेकेंड क्लास के 10, स्लीपर क्लास के 05, थर्ड एसी का 01, सेकेंड एसी के 01 कोच सहित कुल 19 कोच लगाये जायेंगे.
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