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मऊ-कोलकाता स्पेशल ट्रेन; 8 अप्रैल से शुरू होंगे 15 फेरे, देखें पूरा टाइम टेबल और रूट

कुल 19 कोच लगाये जायेंगे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में 05096/05095 मऊ-कोलकाता-मऊ विशेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मऊ से 08 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को तथा कोलकाता से 09 अप्रैल से 16 जुलाई, तक प्रत्येक गुरुवार को 15 फेरों के लिए संचालित किया जायेगा. मऊ से कोलकाता चलेगी विशेष ट्रेन: जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि गाड़ी संख्या 05096 मऊ-कोलकाता विशेष गाडी 08 अप्रैल से 15 जुलाई, तक प्रत्येक बुधवार को मऊ जं. से 13.30 बजे प्रस्थान कर बेलथरा रोड से 14.22 बजे, सलेमपुर से 14.55 बजे, भटनी से 15.12 बजे, भाटपार रानी से 15.27 बजे, मैरवा से 15.45 बजे, सीवान से 16.10 बजे, एकमा से 16.32 बजे, छपरा से 17.20 बजे, दिघवारा से 18.10 बजे, सोनपुर से 18.50 बजे, हाजीपुर से 19.05 बजे, शाहपुर पटोरी से 19.47 बजे रवाना होगी. प्रत्येक गुरुवार को 15 फेरों के लिए संचालित किया जायेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)