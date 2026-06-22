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पाक राष्ट्रपति के बयान का मसाजिद कमेटी ने किया विरोध; कहा- पाकिस्तान अपने मामले देखे

संयुक्त सचिव ने कहा कि वह इस तरीके के बयान देकर के मामलों को और जटिल न करें.

पाक राष्ट्रपति के बयान का मसाजिद कमेटी ने किया विरोध.
पाक राष्ट्रपति के बयान का मसाजिद कमेटी ने किया विरोध. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 8:12 AM IST

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वाराणसी: जिले के गंज शाहिदा मस्जिद के मामले में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान का वाराणसी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने विरोध किया है. मसाजिद कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मसले देखें, हमारे नहीं.

मसाजिद कमेटी की तरफ से संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बयान की कड़ी शब्दों में आलोचना की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने यहां के मसले देखें. हमारे मामलों में दखल न दें. हम भारतीय मुसलमान अपने मसले खुद देख लेंगे.

संयुक्त सचिव ने कहा कि वह इस तरीके के बयान देकर के मामलों को और जटिल न करें. उनके बयान मामले को और जटिल ही कर रहे हैं. वहीं, एसएम यासीन ने रेलवे के नोटिस को गैरकानूनी बताया है. उन्होंने इसके खिलाफ अदालत में जाने के भी बात कही है. उन्होंने कहा कि यह मस्जिद ऐतिहासिक है. लगभग 1000 साल पुरानी यह धरोहर है.

इसका निर्माण सन् 1034 में हुआ था. इसका नाम गंज शाहिदा इसीलिए है, क्योंकि यहां कई ऐसे लोगों की कब्र है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जान न्योछावर किया था.

उन्होंने बताया कि सन 1887 में रेलवे आया और मस्जिद उसके पहले ही यहां मौजूद थी. यदि 1883-84 की बंदोबस्त नक्शे और उसके पहले के दस्तावेजों को देखें तो इसमें भी इस मस्जिद का जिक्र दिखाई देता है.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दिया था बयान: वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के नवनिर्माण का काम चल रहा है. ऐसे में अतिक्रमण के दायरे में आए गंज शाहिदा मस्जिद पर रेलवे की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है, जिसकी अंतिम तारीख 20 जून दी गई थी.

इसके बाद इस मस्जिद को लेकर के अलग-अलग तरीके के विरोध की तस्वीर सामने आ रही हैं. इसी क्रम में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी मस्जिद को लेकर बयान दिया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर रेलवे के नोटिस पर आपत्ति जताई थी. इसका वाराणसी के मुसलमानों ने विरोध किया है.

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