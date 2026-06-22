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पाक राष्ट्रपति के बयान का मसाजिद कमेटी ने किया विरोध; कहा- पाकिस्तान अपने मामले देखे

पाक राष्ट्रपति के बयान का मसाजिद कमेटी ने किया विरोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: जिले के गंज शाहिदा मस्जिद के मामले में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान का वाराणसी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने विरोध किया है. मसाजिद कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मसले देखें, हमारे नहीं. मसाजिद कमेटी की तरफ से संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बयान की कड़ी शब्दों में आलोचना की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने यहां के मसले देखें. हमारे मामलों में दखल न दें. हम भारतीय मुसलमान अपने मसले खुद देख लेंगे. संयुक्त सचिव ने कहा कि वह इस तरीके के बयान देकर के मामलों को और जटिल न करें. उनके बयान मामले को और जटिल ही कर रहे हैं. वहीं, एसएम यासीन ने रेलवे के नोटिस को गैरकानूनी बताया है. उन्होंने इसके खिलाफ अदालत में जाने के भी बात कही है. उन्होंने कहा कि यह मस्जिद ऐतिहासिक है. लगभग 1000 साल पुरानी यह धरोहर है. इसका निर्माण सन् 1034 में हुआ था. इसका नाम गंज शाहिदा इसीलिए है, क्योंकि यहां कई ऐसे लोगों की कब्र है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जान न्योछावर किया था.