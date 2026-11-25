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काशी की भव्यता देख गदगद हुए मनोज तिवारी, बोले- दिल्ली में यमुना का किनारा काशी जैसा बनाएंगे

वाराणसी : देव दीपावली की अलौकिक छटा और काशी के घाटों की भव्यता देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक वाराणसी पहुंचे. इसी बीच भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी देव दीपावली के अवसर पर काशी पहुंचे. घाट पर उनके पहुंचते ही प्रशंसकों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने काशी की भव्यता, गंगा के किनारे विकसित हो रही सुविधाओं और देव दीपावली के अंतरराष्ट्रीय आकर्षण की जमकर सराहना की. साथ ही दिल्ली सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए यमुना नदी के किनारे काशी जैसा नजारा विकसित करने की बात कही.

मनोज तिवारी ने कहा कि काशी की भव्यता और दिव्यता अब केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है. उन्होंने बताया कि जब वह विमान से वाराणसी आ रहे थे, तब उसमें जर्मनी से भी लोग काशी की देव दीपावली देखने के लिए पहुंचे थे. यह देखकर स्पष्ट होता है कि काशी का दीपोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है. उन्होंने कहा कि यहां घाटों की सजावट, दीपों की रोशनी, गंगा की लहरें और श्रद्धालुओं का उत्साह अद्भुत अनुभव कराते हैं.

दिल्ली में यमुना किनारे काशी जैसा नजारा बनाने की तैयारी



मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरह काशी में गंगा के किनारे व्यवस्था और पर्यटन सुविधाओं को विकसित किया गया है. उसी तरह दिल्ली में यमुना के किनारे भी विकास कार्य करने की तैयारी है. यमुना नदी के करीब 60 किलोमीटर के हिस्से को लेकर काम किया जा रहा है. इसमें लगभग 30 किलोमीटर के हिस्से को काशी की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं.



काशी में गंगा के किनारे चल रहे क्रूज संचालन का जिक्र करते हुए कहा कि यहां क्रूज देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर आ गए हों. गंगा के किनारे जिस तरह की सुविधाएं और आकर्षण दिखाई दे रहे हैं, वैसा ही नजारा दिल्ली में यमुना के किनारे विकसित करने की उनकी योजना है. यमुना में स्नान करने का भी उल्लेख किया और कहा कि वह यमुना के पानी से आचमन कर रहे हैं.



यमुना में स्नान के वीडियो पर ट्रोल करने वालों को दिया जवाब



मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्ष अपनी अकर्मण्यता छिपाने की कोशिश कर रहा है. हमने यमुना को साफ करने की दिशा में काम किया है और इसके परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं. उन्होंने दावा किया कि यमुना के करीब 60 किलोमीटर के हिस्से में से तीन किलोमीटर के क्षेत्र में छह नालों को मोड़ने का काम किया गया है. उनके मुताबिक आधे से अधिक हिस्से में सुधार हुआ है और इसे स्वीकार करने में विपक्ष को परेशानी नहीं होनी चाहिए.



मनोज तिवारी ने कहा कि वह जानबूझकर यमुना के उसी हिस्से में जाते हैं, जहां अभी कुछ कमियां बाकी हैं, ताकि वहां की वास्तविक स्थिति सामने आ सके. उन्होंने दावा किया कि यमुना करीब 60 प्रतिशत तक ठीक हो चुकी है. शेष 28 किलोमीटर हिस्से को भी अगले दो से ढाई वर्षों में दुरुस्त करने का लक्ष्य है. उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम पिछली सरकार 10 वर्षों में नहीं कर पाई, उसे मौजूदा सरकार ने डेढ़ वर्ष में करके दिखाया है. विपक्ष इसी उपलब्धि को स्वीकार नहीं करना चाहता.

