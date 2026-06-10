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वाराणसी का मनीष हत्याकांड, कोर्ट ने खारिज की चार आरोपियों की जमानत

वाराणसी: जिले के घमाहपुर में हुए मनीष हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. बता दें कि इन चारों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. वाराणसी की कोर्ट में जमानत की अर्जी खारिज़ हुई है.



कोर्ट ने याचिका की खारिज़: प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, जहां अभियोजन ने आरोप लगाया कि जातिगत द्वेष और पुरानी रंजिश के तहत मनीष की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है. इन सभी के ऊपर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज है. इसके बाद उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया. चारों आरोपियों की बात करें तो मनीष राजभर,आशीष राजभर, गोविंद राजभर और नागेंद्र राजभर है.



ये था पूरा मामला: बता दे कि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष राजभर समेत 12 लोगों पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मनीष की हत्या को साजिश बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. वहीं यदि पूरी मामले की बात करें तो, बीते 26 अप्रैल को वाराणसी की क्षेत्र के घमहापुर से वापस लौट रहे कारोबारी मनीष सिंह की ग्रामीणों ने पीटकर हत्या कर दी थी. ग्रामीणों के अनुसार रात तकरीबन 12:00 बजे मनीष अपनी फैक्ट्री से लौट रहे थे, जहां एक महिला उनके गाड़ी के सामने आ गई, जिसमें उसे हल्की चोट लगी. इस दौरान मनीष ने उसे अस्पताल ले जाने की बात कही लेकिन वहां मौजूद 10 से 20 की संख्या में ग्रामीण इतनी ज्यादा आक्रोशित थे कि उन्होंने ईट डंडे से पीट कर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद उनके परिजनों न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया.

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