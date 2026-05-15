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वाराणसी: मणिकर्णिका घाट पर हुआ डॉगी का अंतिम संस्कार, सनातन रीति-रिवाज से कन्नन स्वामी जी ने दी मुखाग्नि

गंगा में डूबने से हुई थी मौत, मालिक ने बच्चे की तरह पाले गए श्वान का किया अंतिम संस्कार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी के कण-कण में ईश्वर का वास है और यह नगरी भगवान शिव की है, जो स्वयं पशुपतिनाथ हैं. काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव हैं और उनके साथ हमेशा उनका वाहन श्वान (कुत्ता) रहता है. महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर एक श्वान की मृत्यु के बाद उसका बकायदा अंतिम संस्कार किया गया. सनातन परंपरा के अनुसार किया गया. यह अंतिम संस्कार अपने आप में पहला अनोखा मामला बताया जा रहा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. काशी वैसे भी अपने आप में अलहदा है, जहां मृत्यु को भी एक उत्सव के रूप में देखा जाता है. काशी में जीव-जंतुओं के प्रति अनूठा प्रेम: श्वान की अंतिम यात्रा में घाट पर सबने दिया साथ. (Video Credit: ETV Bharat) सनातन रीति-रिवाज से दी गई मुखाग्नि: इस वीडियो में श्वान के शव को सम्मानपूर्वक घाट पर लाया गया और उसे मुखाग्नि दी गई. इसके बाद हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार उसके अंतिम संस्कार की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गईं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काले रंग का श्वान है, जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है. स्थानीय निवासी दीपक उपाध्याय बताते हैं कि इस श्वान को कन्नन स्वामी जी ने अपने पास रखा था.