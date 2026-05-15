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वाराणसी: मणिकर्णिका घाट पर हुआ डॉगी का अंतिम संस्कार, सनातन रीति-रिवाज से कन्नन स्वामी जी ने दी मुखाग्नि

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक श्वान (कुत्ते) का सनातन रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया.

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गंगा में डूबने से हुई थी मौत, मालिक ने बच्चे की तरह पाले गए श्वान का किया अंतिम संस्कार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 6:07 PM IST

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वाराणसी: काशी के कण-कण में ईश्वर का वास है और यह नगरी भगवान शिव की है, जो स्वयं पशुपतिनाथ हैं. काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव हैं और उनके साथ हमेशा उनका वाहन श्वान (कुत्ता) रहता है. महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर एक श्वान की मृत्यु के बाद उसका बकायदा अंतिम संस्कार किया गया. सनातन परंपरा के अनुसार किया गया.

यह अंतिम संस्कार अपने आप में पहला अनोखा मामला बताया जा रहा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. काशी वैसे भी अपने आप में अलहदा है, जहां मृत्यु को भी एक उत्सव के रूप में देखा जाता है.

काशी में जीव-जंतुओं के प्रति अनूठा प्रेम: श्वान की अंतिम यात्रा में घाट पर सबने दिया साथ. (Video Credit: ETV Bharat)

सनातन रीति-रिवाज से दी गई मुखाग्नि: इस वीडियो में श्वान के शव को सम्मानपूर्वक घाट पर लाया गया और उसे मुखाग्नि दी गई. इसके बाद हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार उसके अंतिम संस्कार की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गईं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काले रंग का श्वान है, जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है. स्थानीय निवासी दीपक उपाध्याय बताते हैं कि इस श्वान को कन्नन स्वामी जी ने अपने पास रखा था.

गंगा नदी में डूबने से हुई थी मौत: घटना के दिन हम लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे और यह श्वान भी हमारे साथ ही नहा रहा था. हमने पानी में एक डंडा फेंका ताकि वह उसे लेकर वापस आए, लेकिन इसी दौरान उसने पानी पी लिया. उसका कद थोड़ा छोटा और मुंह बड़ा होने के कारण वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया. हमने तुरंत मल्लाहों और मांझियों को बुलाया, लेकिन दो-तीन घंटे की खोज के बाद भी वह नहीं मिला.

बच्चे की तरह किया था श्वान का पालन: अगले दिन रविवार को करीब दोपहर के 2 बजे उसका शव अपने आप पानी के ऊपर आ गया. इसके बाद कन्नन स्वामी जी और हम सब लोग घाट पर गए तथा उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की. हमने उसे बचपन से ही एक छोटे बच्चे और घर के सदस्य की तरह पाला था. यही कारण था कि हमने उसकी अंतिम विदाई को पूरी धार्मिक श्रद्धा के साथ संपन्न करने का निर्णय लिया.

घाट पर लोगों ने दिया पूरा सहयोग: श्वान के शव को उसके मालिक कन्नन स्वामी जी ने मुखाग्नि देकर विदा किया. दीपक उपाध्याय ने बताया कि जब हम शव को लेकर घाट पर गए, तो किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया. बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों और डोम राजा के परिवार ने इस कार्य में हमारा पूरा साथ दिया. वह श्वान इतना समझदार था कि कभी किसी को परेशान नहीं करता था.

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