मणिकर्णिका घाट विवाद में आप सांसद संजय सिंह सहित 8 पर केस; CM की सख्ती के बाद एक्शन
एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला अत्यंत गंभीर है. मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 8:10 AM IST
वाराणसी: काशी के मणिकर्णिका घाट विवाद में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है. सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद पर सीएम योगी के कड़े तेवर के बाद चौक थाने में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई.
मणिकर्णिका घाट पर काम करने वाली कंपनी के मैनेजर और अपर नगर आयुक्त की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया है. इसमें सोशल मीडिया पर AI से बनाए वीडियो, तस्वीरों को वायरल करने का आरोप लगा है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच की जा रही है. जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मामले को गलत तरीके से उठाया है. वीडियो या तस्वीरों से छेड़छाड़ करके इन्हें वायरल किया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगाला जा रहा है.
एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि मामला गंभीर है. जिस तरह से मणिकर्णिका घाट मामले को तूल दिया गया और बेवजह इसको सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल किया गया, इसकी जांच के लिए टीम बनाई गई है.
उन्होंने बताया कि इस मामले में तमिलनाडु के रहने वाले कंपनी मैनेजर की तहरीर पर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं. एफआईआर में कुल आठ लोगों को नामजद किया गया है. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आशुतोष पोटनिस, कांग्रेस नेता पप्पू यादव, कांग्रेस नेता जसविंदर कौर के खिलाफ एफआईआर की गई है.
दूसरी एफआईआर अपर नगर आयुक्त संगम लाल की तहरीर पर की गई है. इसमें प्रगन्या गुप्ता, मनीष सिंह, रितु राठौर सहित संदीप देव के खिलाफ सोशल मीडिया पर एआई वीडियो और चीजों से छेड़छाड़ करते हुए इन्हें वायरल करके माहौल बिगाड़ने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है.
एसीपी ने बताया कि इस मामले में अभी जांच की जा रही है. इन पोस्ट पर जिन लोगों ने गलत कमेंट किए हैं या इन्हें शेयर करके इस पर अपनी चीज लिखकर और भी वायरल किया है, उनकी भी पहचान की जा रही है. इस मामले में अभी अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर की गई है.
जांच के दौरान जो भी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट सामने आएंगे, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए चीजों को गलत तरीके से वायरल किया है. भद्दे या गंदे कमेंट्स किए हैं. उन पर भी कार्रवाई की जाएगी.
क्या है मणिकर्णिका घाट विवाद: दरअसल, काशी के प्रसिद्ध श्मशाम मणिकर्णिका घाट का विस्तारीकरण और रेनोवेशन किया जा रहा है. इसी काम के दौरान अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति, शिवलिंग सहित कुछ ऐतिहासिक मूर्तियां टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है.
इसके बाद विपक्षी राजनैतिक दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार को घेरना शुरू कर दिया. इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, मायावती से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुद्दे को वायरल किया है.
