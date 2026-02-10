ETV Bharat / state

दुस्साहस; मनचले ने युवती को दी तेजाब से जलाने की धमकी, सोशल मीडिया पर भी ओछी हरकत

वाराणसी : दशाश्वमेध थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी बेटी के ऊपर शादी का दबाव बनाने और उस पर तेजाब फेंकने की धमकी देने के मामले में युवक पर एफआईआर दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि युवक उनकी बेटी को सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट करके परेशान कर रहा था. आरोपी शादी न करने पर बेटी को तेजाब से जलाने की धमकी दे रहा है. पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

दशाश्वमेध थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने शिकायती पत्र दिया है. आरोप है कि रामनगर के कटेसर निवासी दीपू साहनी उनकी बेटी से शादी करने के लिए जबरन दबाव बना रहा है. सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल कर ऊल जुलूल बातें लिखता है. शादी न करने पर तेजाब से जलाने की धमकी दे रहा है. कई बार घर पहुंच कर हंगामा कर चुका है. डर की वजह से बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया है.

दशाश्वमेध थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह के मुताबिक महिला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में दीपू साहनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की इंस्टाग्राम आईडी से उसकी जानकारी निकाली गई है. पुलिस टीम उसके घर भी गई थी, लेकिन वह मिला नहीं. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए संबंधित थाने से भी मदद ली जा रही है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.