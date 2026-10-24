वाराणसी में चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल एक्सप्रेस में कर रहा था सफर
मंडुवाडीह-महमूरगंज रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सब्जी मंडी के पास हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:29 AM IST
वाराणसी : बनारस रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर शुक्रवार शाम एक हादसे में बिहार निवासी 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई. युवक मंडुवाडीह-महमूरगंज रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सब्जी मंडी के पास चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था. सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम मौके पर पहुंची. युवक को कबीरचौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
घटनास्थल पर मिले युवक के बैग में मिले आधार कार्ड के अनुसार युवक की पहचान बिहार के दरभंगा जिले के ब्रह्मपुर पश्चिमी, बरहामपुर निवासी सादिक अब्दुल्लाह (21) पुत्र मोहम्मद शमसुज्जमा के रूप में हुई.
बताया जा रहा कि सादिक अब्दुल्लाह ट्रेन संख्या 04072 डाउन नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था. शुक्रवार शाम करीब चार बजे बनारस रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर सब्जी मंडी के निकट रेलवे ओवरब्रिज के नीचे वह चलती ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर गिर गया था. घटना की जानकारी मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ टीम मौके पर पहुंचां. युवक की हालत गंभीर देख उसे अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
जीआरपी इस्पेक्टर रजोल नागर ने बताया कि युवक के ट्रेन से गिरने की सूचना मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची थी. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया था. जहां उसकी मृत्यु हो गई. परिजनों को सूचना देने के साथ घटना से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. परिजनों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : ट्रेन से गिरकर मौत मामला: माता-पिता को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
यह भी पढ़ें : हरियाणा निवासी अग्रिवीर जवान की रायबरेली में ट्रेन से गिरकर मौत, प्रयागराज में थी तैनाती