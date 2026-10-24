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वाराणसी में चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल एक्सप्रेस में कर रहा था सफर

वाराणसी में चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : बनारस रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर शुक्रवार शाम एक हादसे में बिहार निवासी 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई. युवक मंडुवाडीह-महमूरगंज रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सब्जी मंडी के पास चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था. सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम मौके पर पहुंची. युवक को कबीरचौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटनास्थल पर मिले युवक के बैग में मिले आधार कार्ड के अनुसार युवक की पहचान बिहार के दरभंगा जिले के ब्रह्मपुर पश्चिमी, बरहामपुर निवासी सादिक अब्दुल्लाह (21) पुत्र मोहम्मद शमसुज्जमा के रूप में हुई.