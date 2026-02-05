पीएम सूर्य घर योजना में बनारस की बड़ी छलांग, हर साल बच रही 116 करोड़ रु. की बिजली

पीएम सूर्य घर योजना में बनारस की बड़ी छलांग, हर साल बच रही 116 करोड़ रु. की बिजली
पीएम सूर्य घर योजना में सौर ऊर्जा से रोशनी फैलाने में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर बना हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 10:35 AM IST
वाराणसी: हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में वाराणसी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पीएम सूर्य घर योजना में सौर ऊर्जा से रोशनी फैलाने में वाराणसी प्रदेश में दूसरे स्थान पर बना हुआ है. यहाँ सोलर संयंत्र प्रतिदिन लगभग 5.35 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जिससे वार्षिक स्तर पर कुल 116.8 रुपये करोड़ की बचत हो रही है.
पीएम सूर्य घर योजना, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम दे रही है. इस योजना में डबल इंजन सरकार की सब्सिडी ने सौर ऊर्जा की रोशनी बढ़ा दी है.
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि शहर में अब तक 30,000 से अधिक ऑनलाइन ग्रिड रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो प्रतिदिन लगभग 5.35 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं.
इन सोलर संयंत्रों के माध्यम से प्रतिदिन करीब ₹32 लाख की बचत हो रही है, जिससे वार्षिक स्तर पर कुल बचत ₹116.8 करोड़ तक पहुँच गई है.
वर्तमान में वाराणसी की छतों पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 107 मेगावाट से अधिक हो चुकी है, जो शहर की ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है.
यूपीनेडा के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी शशि गुप्ता ने बताया कि इस योजना को सफल बनाने में डबल इंजन की सरकार अहम भूमिका निभा रही है. अब तक केंद्र सरकार द्वारा 234 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा 90 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में प्रदान की जा चुकी है।ल. इससे आम नागरिकों में सोलर संयंत्र लगाने के प्रति उत्साह बढ़ा है.
पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान
रूफटॉप सौर संयंत्रों के कारण वाराणसी में हर वर्ष लगभग 1,33,750 मीट्रिक टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ रही है. यह न केवल शहर को स्वच्छ और हरित बना रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
रूफटॉप सोलर योजना की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पहले वाराणसी में केवल 10 वेंडर थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 248 हो गई है. इसके चलते जिले में 11,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जबकि लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है.
ये भी पढ़ें - बनारस में रूट निर्धारण का प्लान फेल; भीषण जाम की चपेट में काशी नगरी