पीएम सूर्य घर योजना में बनारस की बड़ी छलांग, हर साल बच रही 116 करोड़ रु. की बिजली

पीएम सूर्य घर योजना में बनारस हर साल बचा रहा 116 करोड़ रुपए. ( ETV Bharat (File) )

वाराणसी: हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में वाराणसी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पीएम सूर्य घर योजना में सौर ऊर्जा से रोशनी फैलाने में वाराणसी प्रदेश में दूसरे स्थान पर बना हुआ है. यहाँ सोलर संयंत्र प्रतिदिन लगभग 5.35 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जिससे वार्षिक स्तर पर कुल 116.8 रुपये करोड़ की बचत हो रही है. पीएम सूर्य घर योजना, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम दे रही है. इस योजना में डबल इंजन सरकार की सब्सिडी ने सौर ऊर्जा की रोशनी बढ़ा दी है. मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि शहर में अब तक 30,000 से अधिक ऑनलाइन ग्रिड रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो प्रतिदिन लगभग 5.35 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं. इन सोलर संयंत्रों के माध्यम से प्रतिदिन करीब ₹32 लाख की बचत हो रही है, जिससे वार्षिक स्तर पर कुल बचत ₹116.8 करोड़ तक पहुँच गई है. वर्तमान में वाराणसी की छतों पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 107 मेगावाट से अधिक हो चुकी है, जो शहर की ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है.