ETV Bharat / state

वाराणसी में दवाओं पर शोध का बड़ा मौका, आयुर्वेदिक महाविद्यालय में तैयार हो रही मॉडल फार्मेसी

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में रिसर्च की तैयारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )