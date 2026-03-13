ETV Bharat / state

वाराणसी में दवाओं पर शोध का बड़ा मौका, आयुर्वेदिक महाविद्यालय में तैयार हो रही मॉडल फार्मेसी

वाराणसी के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में 70 लाख रुपये की लागत से फार्मेसी तैयार की गई है.

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में रिसर्च की तैयारी.
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में रिसर्च की तैयारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
March 13, 2026

वाराणसी : आयुर्वेदिक महाविद्यालय वाराणसी में छात्र अब आयुर्वेदिक दावों पर शोध कर सकेंगे. बड़ी बात यह है कि इससे उन्हें नई तरीके की दवाओं को विकसित करने में भी मदद मिलेगी. साथ ही इसका लाभ मरीजों को भी मिलेगा. यह सुविधा वाराणसी के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में विद्यार्थियों को मिलने वाली है. जहां 70 लाख रुपये की लागत से फार्मेसी को तैयार किया गया है.

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में रिसर्च की तैयारी. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. नीलम गुप्ता ने बताया कि महाविद्यालय में फार्मेसी विभाग को अत्यधिक सुविधाओं से लैस किया गया है. फिलहाल एक मंजिला ही तैयार किया गया है. इसमें 5 से 7 कमरे उपलब्ध है. जिन्हें अलग-अलग क्षेत्र में बांटा गया है. जहां पर फार्मेसी से जुड़े अलग-अलग शोध किए जाएंगे. यह फार्मेसी 70 लाख रुपये की लागत से तैयार हुई है. इसका एरिया लगभग 262.29 स्क्वायर मीटर है. 2025 में इसकी नींव रखी गई थी. वर्तमान में यह लगभग बनकर के तैयार है.

आयुर्वेदिक महाविद्यालय में तैयार हो रही मॉडल फार्मेसी
आयुर्वेदिक महाविद्यालय में तैयार हो रही मॉडल फार्मेसी (Photo Credit : ETV Bharat)

डॉ. नीलम गुप्ता ने बताया कि महाविद्यालय में स्नाकोत्तर एमडी के शोध छात्रों को बहुत लाभ होगा. इसके बन जाने से यहां आने वाले मरीजों को भी लाभ मिलेगा. हम जो रॉ दवाई मंगाते हैं, उससे यहां नई दवा बनेगी तो यहां आने वाले मरीजों को सहजता के साथ मिल भी सकेगी. इससे अस्पताल में होने वाली दवाओं की कमी भी दूर होगी. मरीजों को शुद्ध और बेहतर दवा मिल सकेगी.

वाराणसी में दवाओं पर शोध का बड़ा मौका
वाराणसी में दवाओं पर शोध का बड़ा मौका. (Photo Credit : ETV Bharat)



हर दिन 500 से ज्यादा आते हैं मरीज : आयुर्वैदिक कॉलेज के एसएमओ धनंजय कुमार ने बताया कि GMP (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट) के नियम के अनुसार यहां पर दवाओं को तैयार किया जाएगा. वर्तमान में हमारी फार्मेसी से जो दवाएं आती हैं उससे ज्यादा तेजी से यहां पर दवाई बन सकेंगे और जीएमपी के नियम के अनुसार बनेगी. आयुर्वेदिक महाविद्यालय में हर दिन लगभग 500 से 700 मरीज इलाज करने के लिए आते हैं. यह मरीज बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, हंडिया, लखनऊ, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर आदि शहरों से आते हैं.

