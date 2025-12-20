ETV Bharat / state

महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल; काशी के गंगा घाट पर गूंजीं कबीर की रचनाएं, कव्वाली के रस से श्रोता हुए सराबोर

फेस्टिवल कवि-संत कबीर की याद में आयोजित किया जाता है. आयोजन 21 दिसंबर तक चलेगा.

महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल में प्रस्तुति देते कलाकार.
महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल में प्रस्तुति देते कलाकार. (Photo credit: Kabira Festival Team)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : काशी में महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल का उद्घाटन बीते शुक्रवार को ऐतिहासिक गुलेरिया कोठी में गंगा आरती के साथ हुआ. यह फेस्टिवल 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि-संत कबीर की याद में आयोजित किया जाता है. महिंद्रा समूह द्वारा स्थापित और टीमवर्क आर्ट्स द्वारा निर्मित इस फेस्टिवल में प्रतिष्ठित संगीतकार, विद्वान और सांस्कृतिक साधक शामिल होंगे. आयोजन 21 दिसंबर तक चलेगा.

फेस्टिवल के उद्घाटन अवसर पर महिंद्रा समूह के वाइस प्रेसिडेंट एवं कल्चरल आउटरीच के हेड जय शाह और टीमवर्क आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजॉय के. रॉय ने स्वागत भाषण दिया. शाम के सत्र में कबीरचौरा मठ आश्रम से जुड़े शिक्षक, शोधकर्ता और धर्मशास्त्री उमेश कबीर ने कबीर के जीवन और दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किए. कार्यक्रम का समापन ‘कबीरियत’ के अंतर्गत रहमत-ए-नुसरत समूह द्वारा प्रस्तुत शानदार कव्वाली से हुआ. कुमाऊं से आने वाला यह समूह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की विरासत से प्रेरित है.

जय शाह ने कहा, “महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल कबीर के सत्य, समावेशिता और आंतरिक खोज के विचारों के साथ हमारा निरंतर संवाद है. हर वर्ष वाराणसी लौटना हमें इस शहर में फेस्टिवल को स्थापित करने का अवसर देता है. जिसने कबीर के जीवन और चिंतन को आकार दिया. यहां संगीत, संवाद और शहर की जीवंत सांस्कृतिक संरचना के माध्यम से हम कबीर के दर्शन का अनुभव करते हैं.

टीमवर्क आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजॉय के. रॉय ने कहा, वाराणसी महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है. शहर के घाट विरासत स्थल और रोज़ाना की लय कबीर की कविता और दर्शन से जुड़ने के लिए माहौल बनाते हैं. प्रस्तुतियों और सुव्यवस्थित अनुभवों के माध्यम से यह फेस्टिवल कबीर की स्थायी विरासत की अंतरंग और आत्ममंथनपूर्ण यात्रा प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें : कानपुर लिट्रेचर फेस्टिवल का आगाज 20 दिसंबर को होगा: साहित्य, संगीत, कला और विचारों का संगम दिखेगा

यह भी पढ़ें : Explainer: क्या है हनुक्का फेस्टिवल, जिसके सेलिब्रेशन के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हुई फायरिंग? कैसे मनाया जाता है त्योहार

TAGGED:

VARANASI MAHINDRA KABIRA FESTIVAL
MAHINDRA KABIRA FESTIVAL
VARANASI NUSRAT FATEH ALI KHAN
CULTURAL EVENTS IN VARANASI
MAHINDRA KABIRA FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.