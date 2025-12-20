ETV Bharat / state

महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल; काशी के गंगा घाट पर गूंजीं कबीर की रचनाएं, कव्वाली के रस से श्रोता हुए सराबोर

वाराणसी : काशी में महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल का उद्घाटन बीते शुक्रवार को ऐतिहासिक गुलेरिया कोठी में गंगा आरती के साथ हुआ. यह फेस्टिवल 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि-संत कबीर की याद में आयोजित किया जाता है. महिंद्रा समूह द्वारा स्थापित और टीमवर्क आर्ट्स द्वारा निर्मित इस फेस्टिवल में प्रतिष्ठित संगीतकार, विद्वान और सांस्कृतिक साधक शामिल होंगे. आयोजन 21 दिसंबर तक चलेगा.

फेस्टिवल के उद्घाटन अवसर पर महिंद्रा समूह के वाइस प्रेसिडेंट एवं कल्चरल आउटरीच के हेड जय शाह और टीमवर्क आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजॉय के. रॉय ने स्वागत भाषण दिया. शाम के सत्र में कबीरचौरा मठ आश्रम से जुड़े शिक्षक, शोधकर्ता और धर्मशास्त्री उमेश कबीर ने कबीर के जीवन और दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किए. कार्यक्रम का समापन ‘कबीरियत’ के अंतर्गत रहमत-ए-नुसरत समूह द्वारा प्रस्तुत शानदार कव्वाली से हुआ. कुमाऊं से आने वाला यह समूह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की विरासत से प्रेरित है.

जय शाह ने कहा, “महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल कबीर के सत्य, समावेशिता और आंतरिक खोज के विचारों के साथ हमारा निरंतर संवाद है. हर वर्ष वाराणसी लौटना हमें इस शहर में फेस्टिवल को स्थापित करने का अवसर देता है. जिसने कबीर के जीवन और चिंतन को आकार दिया. यहां संगीत, संवाद और शहर की जीवंत सांस्कृतिक संरचना के माध्यम से हम कबीर के दर्शन का अनुभव करते हैं.