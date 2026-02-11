ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि महोत्सव; भक्ति की सरिता से सराबोर हुआ काशी विश्वनाथ धाम, बाबा औघड़नाथ मंदिर मेरठ में तैयारियां पूरी

श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं "सुबह ए बनारस" संस्था के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू.

महाशिवरात्रि महोत्सव में प्रस्तुति देते कलाकार. (Photo Credit : Shri Kashi Vishwanath Dham Trust)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 7:55 AM IST

वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं "सुबह ए बनारस" के संयुक्त तत्वावधान में "महाशिवरात्रि महोत्सव" का आगाज हो चुका है. मंगलवार को भक्ति की सरिता से काशी विश्वनाथ धाम सराबोर रहा. श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित महोत्सव में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित पद्मश्री विश्व मोहन भट्ट के मोहन वीणा से निकले विश्वरंजनी राग का लुत्फ श्रोताओं ने उठाया. इसके पहले कार्यक्रम का उद्घाटन “सुबह-ए-बनारस” के संस्थापक रत्नेश वर्मा ने गया.

महाशिवरात्रि महोत्सव में प्रस्तुति देते कलाकार. (Video Credit : Shri Kashi Vishwanath Dham Trust)

पद्मश्री विश्व मोहन भट्ट ने कहा कि मंदिर के प्रांगण में प्रस्तुति देने से लगता है कि बाबा विश्वनाथ आशीर्वाद दे रहे हैं. जो भी पावन स्वर निकल रहे हैं, वह उनके आशीर्वाद का स्वरूप है. बाबा के दरबार में प्रस्तुति देकर हमने कामना की है कि विश्व में शांति और सदभावना की सरिता बहे. मैंने खुद के बनाए वीणा से विश्वरंजनी राग पर प्रस्तुति दी है, जो भगवान शिव के बनाया गए राग शिवरंजनी एवं मधुवंती का मिश्रण है.

मेरठ के बाबा औघड़नाथ मंदिर में तैयारियों का जायजा लेते अधिकारी. (Photo Credit : Shri Kashi Vishwanath Dham Trust)

महोत्सव में द्वितीय प्रस्तुति अमित श्रीवास्तव द्वारा दी गई. जिसमें उन्होंने जटायु की सद्गति पर आधारित नोहारी नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की. इसके बाद तृतीय एवं अंतिम प्रस्तुति गायन शुभम सृतिक त्रिपाठी व उनके सह कलाकारों द्वारा भावपूर्ण भजन संध्या के रूप में हुई. जिसने श्रोताओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संगीत साधक, गणमान्य अतिथि एवं कला प्रेमी उपस्थित रहे. इस अवसर पर सभी कलाकारों का सम्मान भी किया गया.

मेरठ में अभेद्य होगा बाबा औघड़नाथ मंदिर परिसर

मेरठ में आगामी 15 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. अधिकारियों ने स्वयं कमान संभालते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया है. मंगलवार को डीएम, कमिश्नर, डीआईजी और एसएसपी ने तैयारियों का जायजा लिया. मंदिर परिसर में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा.

