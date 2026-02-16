महाशिवरात्रि 2026; देश-विदेश के 63 मंदिरों का भोग बाबा भोलेनाथ का अर्पित, 7 लाख श्रद्धालुओं ने किया दर्शन
महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के विवाहोत्सव का साक्षी बनने के लिए काशी विश्वनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु.
वाराणसी : महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी आस्था, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रही. भगवान भोलेनाथ के विवाहोत्सव के साक्षी बनने उमड़े श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, गंगाजल और दूध बाबा पर अर्पित किया. वहीं बाबा श्री विश्वेश्वर के लिए देश-विदेश के कुल 63 मंदिरों से आई भेंट (प्रसाद) अर्पित की गई. रात 10.30 बजे तक 609554 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई.
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही काशी के छोटे-बड़े सभी शिवालयों में शनिवार देर रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं. रविवार शाम को काशीवासियों ने भूतभावन भगवान शंकर की पारंपरिक बारात निकाली. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह 2.15 बजे मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खुलने के साथ दर्शन शुरू हो गया था. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अधिकारियों ने शिव भक्तों का स्वागत पुष्प वर्षा से किया. काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र के अनुसार शाम छह बजे तक लगभग 609554 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए. धाम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही.
देश-विदेश के 63 मंदिरों से आई भेंट भगवान श्री विश्वेश्वर को अर्पित
मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि महाशिवरात्रि पर न्यास द्वारा अभिनव आध्यात्मिक पहल का शुभारंभ किया गया. इसके अंतर्गत भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव के श्रीचरणों में देश-विदेश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों, सिद्धपीठों, शक्तिपीठों तथा प्राचीन तीर्थस्थलों से पावन प्रसाद, पूजित वस्त्र, रज, पवित्र जल एवं श्रद्धा-उपहार अर्पित किए जाने की परंपरा प्रारंभ की गई है. इस क्रम में अब तक श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान श्री विश्वेश्वर के लिए देश-विदेश के कुल 63 मंदिरों से पावन भेंट एवं प्रसाद प्राप्त हो चुके हैं. इन प्राप्त प्रसादों से अंश ग्रहण कर भगवान श्री विश्वेश्वर की मध्याह्न भोग आरती में अर्पित किया गया. बाद में प्रसाद धाम में पधारे श्रद्धालुओं को वितरित किया गया.
रामेश्वरम कोडि तीर्थम से हुआ जलाभिषेक
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा अभिनव पहल के अंतर्गत धाम स्थित श्री गंगेश्वर महादेव का पावन जलाभिषेक रामेश्वरम कोडि तीर्थम के पवित्र जल से संपन्न किया गया. यह अभिषेक दक्षिण भारत के चिदंबरम् से पधारे पूज्य पुजारी त्यागप्पा तथा रामेश्वरम् से पधारे स्वामीनाथन द्वारा रामेश्वरम् तीर्थ के पवित्र जल से पूर्ण विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया. इस आराधना के प्रधान यजमान दक्षिण भारत से पधारे सन्यासी पूज्य कोविलूर स्वामी एवं पूज्य पाणिनी स्वामी रहे.
