ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि 2026; देश-विदेश के 63 मंदिरों का भोग बाबा भोलेनाथ का अर्पित, 7 लाख श्रद्धालुओं ने किया दर्शन

काशी विश्वनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु. ( Photo Credit : ETV Bharat )