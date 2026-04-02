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काशी में सजी 'महामूर्खों' की महफिल; कवियों को गिफ्ट में गोबर के उपले, रात भर लगे ठहाके

काशी में सजी 'महामूर्खों' की महफिल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस को हर कोई अपने-अपने तरीके से मनाता है. कोई प्रैंक करता है, तो कोई किसी को रियल लाइफ में बेवकूफ बनाता है. अद्भुत शहर बनारस में यह दिन भी बेहद अद्भुत तरीके से मनाया जाता है. हर साल की तरह इस साल भी काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया. यह आयोजन बीते कई सालों से जारी है. इसमें कुछ अनूठे और अलग अंदाज से बुद्धिजीवियों की जुटान मूर्खों के साथ होती है. सात फेर फिर पढ़ा निकाह: काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित महामूर्ख सम्मेलन में अगड़म-बगड़म मंत्र पढ़ा गया. पहले दूल्हा बनी महिला और दुल्हन बने पुरुष का विवाह सनातन रीति रिवाज से अगड़म-बगड़म मंत्र पढ़कर पूरा हुआ. फिर मौलवी पहुंचे और उन्होंने यहीं पर निकाह भी पढ़वा दिया. वाराणसी का महामूर्ख सम्मेलन. (Video Credit: ETV Bharat) गधे की आवाज से शुरुआत: यह आयोजन सबसे महत्वपूर्ण मूर्खों के सरताज के रूप में पहचाने जाने वाले गधे की आवाज के साथ शुरू हुआ. मंच पर मौजूद कलाकार ने अपने अद्भुत और अनूठी प्रतिभा का परिचय देते हुए गधे की आवाज निकली और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई. आयोजन में कई संस्थाओं के साथ ही साहित्यकार और कवियों की भूमिका रहती है. दमदार बनारसी, सांड बनारसी सहित कई बड़े नामचीन कवियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई. व्यंग्य और हास्य के साथ देर रात तक यह आयोजन जारी रहा.