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काशी में सजी 'महामूर्खों' की महफिल; कवियों को गिफ्ट में गोबर के उपले, रात भर लगे ठहाके

राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित महामूर्ख सम्मेलन में गधे की आवाज से शुरुआत हुई. अनोखी शादी हुई फिर टूट भी गई.

काशी में सजी 'महामूर्खों' की महफिल.
काशी में सजी 'महामूर्खों' की महफिल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 9:46 AM IST

3 Min Read
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वाराणसी: 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस को हर कोई अपने-अपने तरीके से मनाता है. कोई प्रैंक करता है, तो कोई किसी को रियल लाइफ में बेवकूफ बनाता है. अद्भुत शहर बनारस में यह दिन भी बेहद अद्भुत तरीके से मनाया जाता है.

हर साल की तरह इस साल भी काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया. यह आयोजन बीते कई सालों से जारी है. इसमें कुछ अनूठे और अलग अंदाज से बुद्धिजीवियों की जुटान मूर्खों के साथ होती है.

सात फेर फिर पढ़ा निकाह: काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित महामूर्ख सम्मेलन में अगड़म-बगड़म मंत्र पढ़ा गया. पहले दूल्हा बनी महिला और दुल्हन बने पुरुष का विवाह सनातन रीति रिवाज से अगड़म-बगड़म मंत्र पढ़कर पूरा हुआ. फिर मौलवी पहुंचे और उन्होंने यहीं पर निकाह भी पढ़वा दिया.

वाराणसी का महामूर्ख सम्मेलन. (Video Credit: ETV Bharat)

गधे की आवाज से शुरुआत: यह आयोजन सबसे महत्वपूर्ण मूर्खों के सरताज के रूप में पहचाने जाने वाले गधे की आवाज के साथ शुरू हुआ. मंच पर मौजूद कलाकार ने अपने अद्भुत और अनूठी प्रतिभा का परिचय देते हुए गधे की आवाज निकली और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई.

आयोजन में कई संस्थाओं के साथ ही साहित्यकार और कवियों की भूमिका रहती है. दमदार बनारसी, सांड बनारसी सहित कई बड़े नामचीन कवियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई. व्यंग्य और हास्य के साथ देर रात तक यह आयोजन जारी रहा.

महामूर्ख सम्मेलन में अनोखी शादी.
महामूर्ख सम्मेलन में अनोखी शादी. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी की पहचान महामूर्ख सम्मेलन: काशी में होने वाला यह आयोजन बनारस की पहचान मानी जाती है. बनारसी नगाड़े पर जमकर नाच होता है. दूल्हा-दुल्हन की अद्भुत जोड़ी सात फेरे लेती है.

सम्मेलन में अमेरिका ईरान युद्ध के साथ तेल और सिलेंडर के संकट पर हाथ से कइयों ने जमकर व्यंग बाण छोड़े. मंच पर आयोजकों ने कवियों को उपहार में गोबर के उपले दिए.

बेमेल शादी भी टूट गई: बेमेल शादी में नीलम दूल्हा और उमेश दुल्हन बने. दोनों का विवाह हुआ और दूल्हे ने दुल्हन को टकली बताकर बाद में शादी भी तोड़ दी. दमदार बनारसी ने ताजमहल को देखकर उस पर व्यंग कसा.

बोले बीजेपी बोली जब ताजमहल पर बुलडोजर चलेगा तो भोले शंकर निकलेंगे. मोदी जी ने कहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए इसलिए हम लोग गैस चूल्हा छोड़कर अब चूल्हे का प्रयोग करेंगे.

गधे की आवाज से साथ हुआ आगाज.
गधे की आवाज से साथ हुआ आगाज. (Photo Credit: ETV Bharat)

कवि धर्मराज ने बताई पुलिसिया टेक्नीक: महामूर्ख सम्मेलन में सरदार प्रताप फौजदार सहित धर्मराज उपाध्याय ने कविता सुनाई. कवि धर्मराज ने पुलिस में भर्ती होने की तकनीक सिखाई. साथ हीं कई कवियों ने भी हिस्सा लिया.

कवियों के व्यंग्य सुनकर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए. हजारों की भीड़ के बीच यह आयोजन अपने आप में अनूठा रहा. वहीं दूसरी तरफ सम्मेलन में साइबर क्राइम एक्सपर्ट विद्युत सक्सेना ने समझदार लोगों को मूर्ख न बनने और साइबर क्राइम से बचने की टिप्स भी दिए.

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